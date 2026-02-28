В Дубае четыре человека пострадали при пожаре в районе Palm Jumeirah

Dubai Media Office: четыре человека пострадали при пожаре в Дубае

Четыре человека пострадали в результате взрыва и пожара в районе «Пальма Джумейра» (Palm Jumeirah) в Дубае. Об этом сообщает пресс-служба городского правительства в соцсети X.

«Власти Дубая подтверждают, что в здании в районе Palm Jumeirah произошел инцидент. На место происшествия немедленно были направлены группы быстрого реагирования, территория оцеплена», — говорится в публикации.

Возгорание удалось локализовать. Четыре человека получили ранения и были доставлены в медицинские учреждения.

Незадолго до этого официальный представитель МИД Ирана Исмаил Багаи заявил, что США и Израиль объявили войну исламской республике, это не ограниченная операция. Тегеран имеет право на самооборону со всей решимостью и любыми средствами, которые сочтет целесообразными, добавил он.

Утром 28 февраля силы США и Израиля нанесли скоординированный удар по объектам на территории Ирана. В ответ Вооруженные силы исламской республики выпустили ракеты и беспилотники по территории Израиля и американским военным базам на Ближнем Востоке. Как сообщило агентство Tasnim со ссылкой на источник, всего были атакованы 14 баз США в разных странах, в том числе в ОАЭ. «Газета.Ru» следит за развитием событий.

Ранее глава МИД Ирана пообещал преподать США и Израилю «урок, который они заслуживают».