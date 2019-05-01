Ложь и фейк: глава МИД Венесуэлы осадил Майка Помпео

Ложью и фальшивкой назвал заявления госсекретаря США Майкла Помпео министр иностранных дел Венесуэлы Хорхе Арреас. Так он ответил на слова главы Госдепа о намерении президента Венесуэлы Николаса Мадуро бежать из страны в своем твиттере.

«Создание фейковых новостей — очень печальный метод признать, что переворот, который вы поддержали, провалился вновь. Дипломатию нужно восстанавливать в правительстве США», — написал Арреас.

Он также обвинил президента США Дональда Трампа в двойных стандартах — постоянно осуждая «фейковые новости», Трамп с легкостью и охотой распространяет их в отношении Венесуэлы и Кубы. Глава венесуэльского МИДа также подчеркнул, что Госдепартаменту США стоит лучше проверять свои источники информации.

Госсекретарь США Майкл Помпео накануне заявил, что действующий президент Венесуэлы Николас Мадуро был готов бежать из страны после того, как на улицах начались массовые выступления недовольных им граждан – сторонников самопровозглашенного президента Венесуэлы Хуана Гуайдо.

«Его самолет был на взлётной полосе. Насколько мы понимаем, [Мадуро] был готов улететь этим утром, но Россия сказала ему, что он должен остаться», – заявил Помпео в эфире телеканала CNN.

Президент США Дональд Трамп тем временем пригрозил дополнительными санкциями Кубе, если Гавана не выведет своих военных с территории Венесуэлы.

«Если кубинские военные и ополченцы не прекратят немедленно проводить военные и иные операции с целью убить или уничтожить конституцию Венесуэлы, то против Кубы будут введены тотальное эмбарго и санкции высшего уровня», – заявил Трамп.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова опровергла сообщения госсекретаря США Майка Помпео о готовности Мадуро сбежать из Венесуэлы. Она заявила, что «фейковые новости» использовались Вашингтоном в рамках информационной войны.

«Вашингтон изо всех сил пытался деморализовать венесуэльскую армию и использовал фейки как часть информационной войны», – заявила она.

Сам Николас Мадуро заявил, что протесты оппозиции «равносильны попытке государственного переворота». Невзирая на поддержу со стороны США, эта потуга потерпела крах, подчеркнул президент Венесуэлы, обратившись к нации.

Мадуро подчеркнул, что нынешняя попытка госперевората была предпринята с подачи бывшего мэра Каракаса, основателя социал-демократической партии «Народная воля Леопольдо Лопеса. «Агенты правого крыла террористической партии «Народная воля попытались совершить государственный переворот», — заявил он. «Империя стремится атаковать и свергнуть законное правительство, чтобы поработить Венесуэлу», – подчеркнул Мадуро.

Во вторник, 30 мая, самопровозглашенный глава государства Хуан Гуайдо призвал своих сторонников выйти на улицы и свергнуть Мадуро. По словам лидера оппозиции, началась «финальная стадия операции «Свобода».

Гуайдо утверждал, что армия готова перейти на сторону оппозиции.

После этого появились сообщения о попытке путча, однако министр обороны Боливарианской республики заверил, что вооруженные силы верны властям и президенту Мадуро.

Как сообщает НСН, участники массовой акции, выступающие против президента Венесуэлы Николаса Мадуро, вступили в столкновения с бойцами Национальной гвардии в Каракасе.

В стычках на стороне демонстрантов также принимают участие некоторые гвардейцы, которые перешли на сторону протестующих. Верные Мадуро гвардейцы и полицейские применяют для разгона протестующих слезоточивый газ, слышна стрельба.

Впоследствии, передает ФАН, Мадуро поблагодарил граждан Венесуэлы, которые пришли поддержать его к президентскому дворцу Мирафлорес в Каракасе.

Мадуро заявил, что народ Венесуэлы услышал его призыв и вышел на улицы. Он напомнил, что говорил о необходимости этих действий в том случае, если «группа людей захочет совершить госпереворот» или «сделать что-либо в отношении президента».

«В этих условиях я должен поблагодарить народ Венесуэлы. Я это сказал, и они это сделали. Сегодня пришли тысячи людей ко дворцу Мирафлорес», — отметил венесуэльский лидер.

Напомним, 23 января Хуан Гуайдо объявил себя исполняющим обязанности руководителя Венесуэлы. За два дня до этого Верховный суд аннулировал его назначение на пост спикера парламента. В день самопровозглашения Гуайдо временным главой государства его признали США, а затем и члены Группы Лимы (за исключением Мексики), ОАГ, ряд других стран.

Венесуэла, по данным ООН, находится в глубочайшем социальном, экономическом и политическом кризисе. Сильная инфляция и нехватка продуктов привели к массовому бегству венесуэльцев в другие страны. В соседних Эквадоре и Перу власти объявили чрезвычайное положение из-за притока беженцев. К ноябрю 2018 года из Венесуэлы бежали 3 млн человек, заявили в ООН еще до начала противостояния между Мадуро и Гуайдо.

Еще около 2 млн человек покинули страну за два месяца 2019 года, из них 1 млн 170 тыс. приняла Колумбия, 550 тыс. — Перу, и 250 тыс. человек уехали в Эквадор.