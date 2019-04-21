Разгром Порошенко: Зеленский побеждает с 73%

Владимир Зеленский одержал победу на выборах президента Украины, такие данные приводятся во всех экзитполах. Как сообщает «Страна.UA», кандидат от партии «Слуга народа» получил во втором туре более 70% голосов.

По данным Всеукраинского экзитпола, Владимир Зеленский набрал 73,7%, Петр Порошенко — 26,3%. Этот экзитпол проводился телеканалами «112 Украина» и «NewsOne» вместе с австрийскими и украинскими социологами.

«Национальный экзитпол» сообщает, что Зеленский получил 73,2%, Порошенко – 25,3%. Телеканал ТСН провел свой собственный экзитпол – Владимир Зеленский, согласно ему, набрал 72,7%, Петр Порошенко — 27,3%, сообщает НСН.

При этом на юге и востоке Украины за Зеленского – чуть менее 90% избирателей, за Порошенко – около 10-15%. На севере – за Зеленского около 75%, за Порошенко – четверть голосов.

На западе Украины голоса разделились почти поровну, но Зеленский все равно побеждает – 52% против 48% у Порошенко. В Киеве за Зеленского 60%, за Порошенко – 40%.

«Что Порошенко проиграет, было понятно сразу после первого тура. Вопрос был лишь с каким счетом. С разгромным или не очень. Получилось с разгромным. Еще никто во втором туре не набирал так мало голосов, как Порошенко», – утверждают украинские журналисты.

Вопрос о политическом будущем Петра Порошенко «открыт»: он не может претендовать на роль лидера оппозиции, не гарантировано прохождение его партии в Верховную раду на ближайших выборах, а рейтинг «может обвалиться до 1%».

Порошенко признал свое поражение во втором туре. Выступая перед сторонниками в штабе, действующий глава Украины процитировал британского премьер-министра Уинстона Черчилля и выразил готовность стать оппозиционером.

«Никогда не сдавайся, никогда, никогда, никогда. Ни в великом, ни в ничтожном, ни в большом, ни в малом, если это не противоречит чести и здравому смыслу. <...> Выборы прошли честно», — заявил он.

Порошенко подчеркнул, что готов поздравить Зеленского по телефону, а также — что «принимает решение большинства украинцев». По словам главы государства, он уйдет с поста президента, но останется в политике. Он добавил, что его команда «будет защищать курс на ЕС и членство в НАТО».

Владимир Зеленский, тем временем, поблагодарил за поддержку свою жену, своих и ее родителей, полицию, СБУ и своих сторонников.

«Спасибо всей команде, экспертам, юристам, наблюдателям, колл-центру. Отдельная благодарность — Оксане и Любе, которые убирали за теми, кого я перечислил выше. Спасибо «Кварталу 95», который теперь может называться «Квартал 73». <...> Спасибо украинцам, где бы вы ни находились. Я не подведу вас.

Пока я официально еще не президент, могу сказать как гражданин: всем странам постсоветского пространства, смотрите — все возможно», – заявил победитель президентских выборов на Украине.

Наступает ответственный этап украинской истории, заявил замминистра иностранных дел России Григорий Карасин. Как сообщает ФАН, данные экзитполов свидетельствуют о том, что украинцы выступили за перемены в стране.

«Экзитполы показывают, что граждане Украины проголосовали за перемены. Теперь очередь нового руководства страны понять и реализовать надежды своих избирателей. Это касается, естественно, как внутренней, так и внешней политики страны», — отметил он.

Член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич в интервью НСН назвал условие успешной работы президента Украины.

«Лично я не знаю ни одного, ни другого кандидата в президенты Украина. Порошенко знаю по делам. Зеленского знаю как великолепного актера, которого люблю, уважаю, всегда смотрел и смотрю. Я не знаю, как он подберет команду. Это важно для любого президента», — отметил сенатор. По его мнению, для позитивного результата Владимиру Зеленскому необходимо найти возможности для выстраивания взаимоотношений с Россией, ключевых для Украины.