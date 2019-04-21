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Разгром Порошенко: Зеленский побеждает с 73%

Экзит-пол: Зеленский побеждает на выборах президента Украины

Второй тур выборов президента Украины завершился — согласно экзитполам, победу одержал Владимир Зеленский, набравший более 70% голосов. ЦИК Украины подсчитает голоса не позднее 1 мая. В поддержку действующего президента Петра Порошенко выступили около 25% украинцев. «Это разгром», пишут украинские СМИ, а в Совете Федерации победу Зеленского назвали «унизительной, печальной и позорной» для уходящего главы государства.

Владимир Зеленский одержал победу на выборах президента Украины, такие данные приводятся во всех экзитполах. Как сообщает «Страна.UA», кандидат от партии «Слуга народа» получил во втором туре более 70% голосов.

По данным Всеукраинского экзитпола, Владимир Зеленский набрал 73,7%, Петр Порошенко — 26,3%. Этот экзитпол проводился телеканалами «112 Украина» и «NewsOne» вместе с австрийскими и украинскими социологами.

«Национальный экзитпол» сообщает, что Зеленский получил 73,2%, Порошенко – 25,3%. Телеканал ТСН провел свой собственный экзитпол – Владимир Зеленский, согласно ему, набрал 72,7%, Петр Порошенко — 27,3%, сообщает НСН.

При этом на юге и востоке Украины за Зеленского – чуть менее 90% избирателей, за Порошенко – около 10-15%. На севере – за Зеленского около 75%, за Порошенко – четверть голосов.

На западе Украины голоса разделились почти поровну, но Зеленский все равно побеждает – 52% против 48% у Порошенко. В Киеве за Зеленского 60%, за Порошенко – 40%.

«Что Порошенко проиграет, было понятно сразу после первого тура. Вопрос был лишь с каким счетом. С разгромным или не очень. Получилось с разгромным. Еще никто во втором туре не набирал так мало голосов, как Порошенко», – утверждают украинские журналисты.

Вопрос о политическом будущем Петра Порошенко «открыт»: он не может претендовать на роль лидера оппозиции, не гарантировано прохождение его партии в Верховную раду на ближайших выборах, а рейтинг «может обвалиться до 1%».

Порошенко признал свое поражение во втором туре. Выступая перед сторонниками в штабе, действующий глава Украины процитировал британского премьер-министра Уинстона Черчилля и выразил готовность стать оппозиционером.

«Никогда не сдавайся, никогда, никогда, никогда. Ни в великом, ни в ничтожном, ни в большом, ни в малом, если это не противоречит чести и здравому смыслу. <...> Выборы прошли честно», — заявил он.

Порошенко подчеркнул, что готов поздравить Зеленского по телефону, а также — что «принимает решение большинства украинцев». По словам главы государства, он уйдет с поста президента, но останется в политике. Он добавил, что его команда «будет защищать курс на ЕС и членство в НАТО».

Владимир Зеленский, тем временем, поблагодарил за поддержку свою жену, своих и ее родителей, полицию, СБУ и своих сторонников.

«Спасибо всей команде, экспертам, юристам, наблюдателям, колл-центру. Отдельная благодарность — Оксане и Любе, которые убирали за теми, кого я перечислил выше. Спасибо «Кварталу 95», который теперь может называться «Квартал 73». <...> Спасибо украинцам, где бы вы ни находились. Я не подведу вас.

Пока я официально еще не президент, могу сказать как гражданин: всем странам постсоветского пространства, смотрите — все возможно», – заявил победитель президентских выборов на Украине.

Наступает ответственный этап украинской истории, заявил замминистра иностранных дел России Григорий Карасин. Как сообщает ФАН, данные экзитполов свидетельствуют о том, что украинцы выступили за перемены в стране.

«Экзитполы показывают, что граждане Украины проголосовали за перемены. Теперь очередь нового руководства страны понять и реализовать надежды своих избирателей. Это касается, естественно, как внутренней, так и внешней политики страны», — отметил он.

Член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич в интервью НСН назвал условие успешной работы президента Украины.

«Лично я не знаю ни одного, ни другого кандидата в президенты Украина. Порошенко знаю по делам. Зеленского знаю как великолепного актера, которого люблю, уважаю, всегда смотрел и смотрю. Я не знаю, как он подберет команду. Это важно для любого президента», — отметил сенатор. По его мнению, для позитивного результата Владимиру Зеленскому необходимо найти возможности для выстраивания взаимоотношений с Россией, ключевых для Украины.