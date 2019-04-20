«Оплот суверенитета»: Лукашенко высказался о России

Президент Белоруссии Александр Лукашенко призывает не беспокоиться отдельных российских политиков по поводу его заявлений относительно суверенитета страны. Во время общереспубликанского субботника, отвечая на вопросы журналистов, он заявил, что считает Россию «оплотом» белорусского суверенитета, сообщает агентство «БелТА».

«Зря страдают некоторые политики, особенно в России. Я получил всю эту информацию: «Ах, это против России». Фразы эти были направлены против тех, кто попытается это сделать. Это во-первых. Во-вторых, насколько я понимаю, искренне говорю, Россия — это, можно сказать, оплот и нашего суверенитета», — так глава республики ответил на реакцию на его заявление, которое он сделал накануне.

19 апреля Лукашенко сказал в послании Национальному собранию, что страна не готова к компромиссам в вопросах суверенитета и безопасности.

«В вопросах суверенитета и безопасности в нашей внешней и внутренней политике не было и не будет места компромиссам. Неоднократно пережитый опыт разделения белорусского народа и перекраивания границ заставляет нас высоко ценить сегодняшнее единство и территориальную целостность», — передает слова белорусского лидера ТАСС.

По словам президента, в случае попытки захватить Белоруссию силой противник получит «мощнейший ответ». «Тот, кто сегодня посмеет уничтожить Беларусь: президент, правительство — они будут прокляты нашим белорусским народом. А те, кто посмеет это сделать силой, получат мощнейший ответ от нашего народа и в первую очередь от тех, кто родился в суверенной и независимой Беларуси», — сказал Лукашенко.

Кроме того, по заявлению президента Белоруссии, молодое население страны не допустит уничтожения суверенитета своей родины. «Сегодня много болтовни о том, что Беларусь куда-то включат. Да невозможно это сегодня сделать, потому что они родились в независимой и свободной Беларуси», — сказал Лукашенко.

На общереспубликанском субботнике 20 апреля глава Белоруссии пояснил, что его пятничное высказывание о суверенитете страны касается двух факторов: «Там внутренний фактор и внешний. Эта тема актуальная». По словам белорусского лидера, внутренний аспект был связан с предположениями о намерениях включить Белоруссию в состав другого государства.

«Если Лукашенко это сделает, он будет проклят народом. Это касалось внутренней стороны вопроса. Что касается внешней, то история знает, сколько было случаев, когда силой то или иное государство включали в состав другого государства. Поэтому это был и внешний акцент, что, если кто-то посмеет, — получит отпор», — заявил Александр Лукашенко.

»[Если], не дай бог, что-то случится, то мы с Россией будем в окопах вместе», — подчеркнул он во время субботника. «Поэтому не надо страдать некоторым в России политикам и брать на себя вот эти фразы, как будто они адресованы России», — посоветовал президент Белоруссии Александр Лукашенко.

Несколькими днями ранее, 11 апреля, глава республики на совещании с экономическим блоком своего правительства поднял тему взаимоотношений с Россией. Он отметил, что российское государство «все больше и больше вводит санкций» против Минска, сообщает агентство «БелТА».

Александр Лукашенко считает, что несмотря на то, что Москва сама находится под санкциями и осуждает введенные против нее запреты, сама «подобным оружием воюет против ближайших своих союзников». Так, белорусский лидер вспомнил, как была ограничена поставка продуктов из Белоруссии на российские прилавки. Дело в том, что ранее Россельхознадзор запретил ввозить белорусские яблоки и груши, а также импортировать турецкие груши через эту страну. Таким образом, заявил президент Белоруссии, Россия закрывает рынок для Белоруссии.

Затем он заявил, что Минск делал все, чтобы не нанести ущерб России, когда около полутора лет назад нужно было ремонтировать идущие через страну нефтепровод и нефтепродуктопровод. Как указал глава республики, их «надо было бы» закрыть, но Минск этого не сделал, а ремонтировал их «в авральном порядке».

Теперь, по мнению президента Белоруссии, необходимо действовать по-другому. «Если нужно поставить на ремонт нефтепроводы и нефтепродуктопроводы, которые идут через Беларусь, ставьте и ремонтируйте. Потому что то добро, которое мы делаем для Российской Федерации, оно нам оборачивается постоянно злом. Там уже обнаглели до такой степени, что начинают нам выкручивать руки», — сказал Александр Лукашенко.

В ответ на это в Кремле заявили, что для обсуждения взаимодействия России и Белоруссии нужна другая тональность, «которая лучше соответствует союзным отношениям». Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, который отметил, что в Москве «с пониманием относятся к эмоциональным репликам в рамках особых отношений двух стран», передает РБК.

Кроме того, представитель Кремля напомнил о помощи, оказываемой соседней стране. «Существует огромный объем прямой и косвенной помощи, которую оказывает Россия Белоруссии, нашим белорусским братьям. Но в то же время остаются на повестке дня еще ряд вопросов, которые требуют решения, в том числе вопросов существенных», — сказал Песков.

Он подчеркнул, что называть это санкциями или «выкручиванием рук» некорректно. Кроме того, по словам пресс-секретаря российского президента, в данном направлении «продолжается двусторонняя работа» и против Белоруссии «никакие санкции Россия не вводит».