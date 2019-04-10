«Крым – это не Голаны»: Помпео применил двойные стандарты

Ситуации с Голанами и Крымом кардинально отличаются друг от друга, заявил госсекретарь США Майкл Помпео на слушаниях подкомитета по государственным и иностранным операциям комитета по ассигнованиям сената США. Об этом сообщает НСН со ссылкой на сайт ведомства.

«Нет наиболее разных ситуаций, чем эти. Голаны стали израильскими после нападения, Израиль оборонялся от вторжения сирийского режима», — заявил Помпео. Поэтому Армия обороны Израиля «была вынуждена» захватить Голанские высоты, отметил он.

Россия, присоединяя Крым, «ни от кого не оборонялась и решила выбрать момент, чтобы захватить территорию у народа, который не представлял для нее никакой угрозы», добавил Помпео.

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Сенатор Дик Дурбин в ответ на слова Помпео спросил, означает ли такая дипломатическая позиция одобрение Вашингтоном оккупации территорий иностранных государств во время войны.

Госсекретарь заявил, что оккупация — «одна из практичных политических мер», и за агрессию нужно расплачиваться.

Член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков в разговоре с RT прокомментировал слова Помпео.

По его словам, у американского госсекретаря «в голове плюрализм». «Одна его половина говорит о том, что присоединение Голанских высот к Израилю нормально, а вторая — о том, что воссоединение Крыма с Россией — ненормально», — возмутился Цеков.

Сенатор добавил, что высказывание госсекретаря — это яркий пример двойных стандартов. Цеков подчеркнул, что Россия имела прав на присоединение Крыма больше, чем Израиль на Голанские высоты.

Принятое американскими властями решение признать суверенитет Израиля над сирийскими Голанскими высотами нарушает резолюцию ООН, заявил президент России Владимир Путин 8 апреля.

«Это решение [президента США Дональда Трампа] противоречит соответствующим резолюциям Совета Безопасности ООН», — передает слова российского президента ФАН.

25 марта президент США Дональд Трамп на встрече с премьер-министром Израиля Биньямина Нетаньяху подписал документ о признании суверенитета Израиля над Голанскими высотами. Израильский премьер, чей визит в США состоялся незадолго до выборов, был вынужден прервать поездку из-за ракетных атак радикального палестинского движения ХАМАС. Признание Голан — историческое событие, подчеркнул Нетаньяху перед возвращением на родину.

Решение Трампа вызвало резкую реакцию у противников Израиля. Иранский президент Хасан Роухани заявил, что решение Трампа признать Голаны частью Израиля противоречит международному праву.

«Никто не думал, что кто-нибудь в США в одностороннем порядке присоединит часть одной страны к узурпатору вопреки международным нормам и конвенциям», — возмутился он.

Заместитель постпреда России при ООН Владимир Сафронков заявил, что принятые США решения по признанию Голан израильской территорией осложняют взаимоотношения Израиля с арабскими странами.

По его словам, действия США подрывают усилия по оздоровлению обстановки в Сирии. Он также добавил, что летом 2018 года правительству Сирии с помощью России удалось «переломить и стабилизировать» ситуацию на Голанах. Сафронков подчеркнул, что таким образом один из вызовов безопасности Израиля был устранен.

При этом останавливаться на Голанских высотах Иерусалим не собирается. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что в случае победы на выборах аннексирует еврейские поселения на Западном берегу реки Иордан.

Уточняется, что в отличие от Голанских высот и Восточного Иерусалима, которые Израиль захватил в ходе Шестидневной войны против коалиции арабских государств 1967 году и позже аннексировал, он до сих пор не распространил своего суверенитета на еврейские поселения Западного берега.

«Ответ — да. Я собираюсь применить [право] суверенитета», — заявил премьер.

Голанские высоты — территория, фактически подконтрольная Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ). Западная часть высот была отбита у сирийцев в ходе Шестидневной войны в 1967 году. Израиль занял более двух третей этой территории. В 1981 году израильский парламент — кнессет — принял закон, юридически включивший Голаны в состав еврейского государства. Совет Безопасности ООН посчитал этот шаг незаконной аннексией.

Линией разграничения между Сирией и Израилем, которые до сих пор пребывают в состоянии войны, остается нейтральная демилитаризованная полоса, приблизительно соответствующая Пурпурной полосе — демаркационной линии между двумя армиями на 1967 год.

Полуостров Крым и город Севастополь вошли в состав России на правах субъектов федерации в 2014 году по итогам общенародного референдума. Территориальные воды вокруг полуострова теперь тоже относятся к РФ. При этом в поддержку воссоединения проголосовали более 90% населения полуострова.