«Бесконечны вселенная и глупость»: Пушков высмеял Климкина

Глава временной комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков, комментируя поздравления со стороны главы МИД Украины Павла Климкина в связи с расторжением договора о дружбе между Россией и Украиной, процитировал слова Альберта Эйнштейна: «Бесконечны лишь вселенная и глупость человеческая».

«Ирония в том, что в нем [договоре] была статья о признании границ Украины. Отныне эта статья не действует, с чем можно поздравить и Климкина, и Порошенко», — написал сенатор в твиттере.

Ранее глава министерства иностранных дел Украины Павел Климкин поздравил сограждан с прекращением действия Договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве с Россией с 1 апреля 2019 года.

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«Договор <…> наконец-то утратил силу, с чем всех и поздравляю! Без дураков и без приколов, и выборы тут ни при чем», — написал Климкин в своем твиттере.

12 марта МИД России направил ноту протеста Украине в связи с прекращением по инициативе Киева действия Договора о дружбе. По мнению внешнеполитического ведомства, «антинародные действия майданных властей» нарушают права украинских граждан и рушат «традиционные многогранные связи» между народами России и Украины. В МИДе добавили, что, несмотря на голословные обвинения в нарушении Договора о дружбе, Киев не соблюдал его систематически.

При этом в российском внешнеполитическом ведомстве заявили, что Договор «мог несколько устареть — ведь подписан он был более 20 лет назад».

Украина нарушила Договор о дружбе, ратифицировав в 2004 году меморандум об обеспечении поддержки операций НАТО. Кроме того, нарушением Договора, по мнению МИД РФ, были поправки в военную доктрину Украины, предполагающие ее вступление в Североатлантический альянс как стратегическую цель.

Профессор кафедры госуправления и национальной безопасности Дипакадемии МИД Иван Сурма в разговоре с НСН заявил, что Украина следует нормам международного права лишь тогда, когда это ей выгодно, как и США.

«До 1 апреля должен договор соблюдаться, потому что это норма международного права. И если Киев разрывает отношения, делает это корректно, то в любом случае он должен придерживаться всех пунктов прописанных в Соглашении до прописанной даты. А если будут нарушения, то вторая сторона должна реагировать. И нота протеста в этой ситуации вполне логична. Украина нарушила договор», — заявил эксперт.

Президент Украины Петр Порошенко 10 декабря 2018 года подписал закон о прекращении действия Договора о дружбе с Россией. «Непродление договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Украиной и РФ следует рассматривать не как эпизод, а как часть нашей стратегии на окончательный разрыв с колониальным прошлым и переориентацию на Европу», — написал в своем аккаунте в соцсетях украинский лидер.

Киев решил не продлевать ключевой договор с Россией еще в сентябре 2018 года. Указ о непродлении договора был подписан Порошенко 17 сентября. Верховная рада одобрила разрыв Договора о дружбе. Таким образом, Киев в одностороннем порядке прекратил действие соглашения.

Договор о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Российской Федерацией и Украиной прекращал действие старого договора, заключенного еще до распада СССР между РСФСР и Украинской ССР в 1990 году. Этот документ был первым в своем роде и определял отношения двух республик советского государства. Согласно шестой статье договора, стороны обязывались признавать и уважать территориальную целостность друг друга в существовавших на тот момент в рамках СССР границах. Новый документ 1997 года подтверждал этот тезис в своей второй статье.

В свою очередь, в департаменте информации и печати МИД России отметили, что такой шаг Порошенко нанесет значительный ущерб национальным интересам самой Украины. Кроме того, в российском внешнеполитическом ведомстве заявили, что сожалеют о разрыве Договора, и назвали прекращение его действия «деструктивным шагом».