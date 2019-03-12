Плохой перевод: как чеченский блогер испугался кровной мести

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отказался комментировать заявление спикера парламент Чечни Магомеда Даудова с объявлением кровной мести блогеру Тумсо Абдурахманову. Представитель Кремля объяснил это тем, что не видел соответствующего заявления, однако добавил:

«В целом, вы знаете, в правовом поле такого понятия как традиция кровной мести нет».

Все началось с публикации на YouTube-канале Тумсо Абдурахманова видео беседы блогера с российским общественным деятелем Максимом Шевченко. Помимо прочего в разговоре была затронута тема исторической роли первого президента Чеченской Республики Ахмата Кадырова. Абдурахманов заявил, что он презирает память о первой главе республики и все, что с ним связанно. Первого президента Чечни блогер назвал «предателем чеченского народа».

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Его заявление спустя несколько дней было крайне негативно воспринято спикером чеченского парламента. В прямой трансляции на своем аккаунте в Instagram он на чеченском языке пообещал Абдурахманову, что блогер ответит за свои слова. На странице Даудова видео с угрозами больше не доступно, однако блогер разместил его в своем телеграм-канале с подписью: «Председатель кадыровского парламента Магомед Даудов (кличка «Лорд») официально объявил мне кровную месть».

«Официально заявляю, Тумсо, я и мои братья — ты знаешь, кто мои братья, — официально за те слова, которые ты сказал об Ахмате-хаджи, объявляю тебе кровную месть. (…) Мы не собираемся тебя убивать, мы тебя удивительным образом повеселим. Отныне, когда будешь ложиться спать, убедись, что закрыл дверь на ключ. Когда выйдешь на улицу, оглядывайся по сторонам. Если внезапно сзади получишь пинок, имей в виду, что это не случайность», — приводит перевод слов Даудова с чеченского языка «Русская служба Би-би-си».

Блогер сказал изданию, что воспринимает эти слова как реальную угрозу своей жизни и собирается предъявить видеозапись польской миграционной службе.

В Польше Абдурахманов проживает уже несколько лет. Он уехал из России в 2015 году после того, как ему были предъявлены обвинения в участии в боевых действиях в Сирии на стороне боевиков «Исламского государства» (организация запрещена в России) (ИГ, организация запрещена в РФ). Сам он утверждает, что дело на него завели из-за конфликта с родственником главы Чечни Рамзана Кадырова.

Изначально Абдурахманов просил убежище в Грузии, однако в октябре 2016 года ему было отказано в статусе беженца. Тогда же он подал соответствующее прошение в Польшу.

Однако Варшава также отказала ему в убежище, сославшись на «угрозу для национальной безопасности». Его в любой момент могут депортировать из страны, что признает и сам Абдурахманов. «У меня нет какой-то стабильности в этой стране, меня могут депортировать в любой момент. Я буду более бдителен», — говорит он «Би-би-си», объясняя свое желание сообщить об инциденте в польскую миграционную службу.

Однако, по словам представителей чеченских властей, на самом деле в обращенных к блогеру словах Даудова не упоминалась «кровная месть».

«Председатель парламента Чеченской республики не объявлял кровной мести Тумсо Абдурахманову. Он сказал, что призовет к ответу за клеветнические высказывания в адрес первого президента Чеченской республики, Героя России Ахмат-Хаджи Кадырова», — сказал «Интерфаксу» пресс-секретарь Рамзана Кадырова Альви Каримов.

При этом само желание призвать блогера к ответу пресс-секретарь главы Чеченской Республики назвал не противоречащим правовым нормам. «Это мировая практика, когда от человека требуют ответа за клеветнические высказывания, задевающие честь и достоинство», — добавил Каримов.

По его словам, неправильный перевод, искажение сути и содержания выступления Магомеда Даудова было сделано переводчиками намеренно. «Они заменили выражение «ответить» или «призвать к ответу» на слова о кровной мести. Я убежден, что это сделано умышленно. Магомед Даудов никакого намека на кровную месть в своем выступлении не делал», — говорит Каримов.