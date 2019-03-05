«Вернулся открыто»: Гуайдо соберет новый митинг

Оппозиционный лидер и самопровозглашенный президент Венесуэлы Хуан Гуайдо вернулся на родину «открыто и законно». О своем возвращении он сообщил сам, передает НСН.

«Наконец вернулся на нашу любимую землю! Венесуэла, мы прошли паспортный контроль и направляемся к нашему народу! #выйдемвместенаулицы», — написал он.

Кроме того, политик показал собравшимся на митинге оппозиции в Каракасе свой паспорт со штампом о пересечении границы, что демонстрирует, по его словам, «открытый и законный» характер его возвращения в страну.

Реклама

В аэропорту Майкетия, куда Гуайдо прибыл из Колумбии, его сопровождали послы иностранных государств. Кроме того, по данным местных СМИ, пограничники покинули свои посты, а кто-то из военных пытался сфотографироваться с самопровозглашенным главой государства.

Выступая на митинге, «президент» также призвал своих сторонников выйти на массовые митинги 9 марта, сообщает ФАН.

Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что Вашингтон приветствует возвращение лидера венесуэльской оппозиции Хуана Гуайдо на родину. По его словам, США приветствуют «благополучное возвращение» Гуайдо в Венесуэлу.

Он также поздравил лидера оппозиции Венесуэлы с «успешными дипломатическими усилиями» в регионе. Помпео подчеркнул, что Вашингтон приветствует действия народа Венесуэлы по обеспечению «мирного перехода» к демократии в республике.

Ранее глава Национальной ассамблеи Венесуэлы Хуан Гуайдо заявил о планах вернуться в страну 4 марта. «Если режим [действующего президента Венесуэлы Николаса Мадуро] осмелится схватить меня, это будет одной из его последних ошибок», — подчеркнул политик. Он назвал «мобилизацию населения» одним из последствий подобного шага. «У наших международных союзников есть четкие инструкции на этот случай», — добавил самопровозглашенный президент Венесуэлы.

США требуют от властей Венесуэлы пропустить на свою территорию грузовики с гуманитарной помощью, однако Николас Мадуро приказал закрыть границы. 23 февраля ситуация на границах Венесуэлы накалилась до предела. Из Бразилии и Колумбии попытались въехать два грузовика с гумпомощью, однако первый был вынужден вернуться обратно, а второй был сожжен. На пограничном мосту имени Мантандера между Колумбией и Венесуэлой

сторонники оппозиционного лидера Хуана Гуайдо штурмовали полицейский кордон и прорвались в венесуэльскую зону.

По данным местных СМИ, на сторону оппозиции перешли около 10 военнослужащих из погранслужбы и Нацгвардии Венесуэлы. За день до этого самопровозглашенный президент Венесуэлы Хуан Гуайдо подписал свой первый «президентский» указ, в котором он на правах «главнокомандующего» приказывает вооруженным силам страны содействовать доставке в Венесуэлу гуманитарной помощи из США, а также открыть все закрытые границы. Действующий президент государства Николас Мадуро объявил о закрытии морской границы и границы с Бразилией, но при этом согласился принять гумпомощь от ЕС.

В ответ на «провокацию американцев» Мадуро также объявил о разрыве дипломатических отношений с Колумбией. После этого президент Колумбии Иван Дуке заявил, что ответственность за насилие на границе лежит на действующих властях Венесуэлы.

В Венесуэле 21 января начались массовые протесты против действующего президента-социалиста Николаса Мадуро. Спикер парламента страны и лидер оппозиции Хуан Гуайдо 23 января объявил себя временным главой государства на период действия временного правительства.

В качестве легитимного президента Венесуэлы Гуайдо признали США и страны «группы Лима». Россия выразила поддержку Мадуро как законно избранному президенту Венесуэлы. Аналогичное мнение высказали Белоруссия, Боливия, Иран, Китай, Куба, Никарагуа, Сальвадор и Турция.