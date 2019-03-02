«Неприкрытое вмешательство»: Лавров обсудил с Помпео Венесуэлу

Министр иностранных дел России Сергей Лавров провел телефонный разговор с госсекретарем США Майком Помпео по вопросу ситуации в Венесуэле, сообщается на сайте российского ведомства. В министерстве уточнили, что беседу инициировала американская сторона.

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«В связи с предложением Вашингтона о проведении двусторонних консультаций по венесуэльской тематике указано, что мы к этому готовы, но необходимо неукоснительно руководствоваться принципами Устава ООН, поскольку только венесуэльцы вправе определять свое будущее», — подчеркнули в дипведомстве.

Там также указали, что в разговоре с Помпео Лавров осудил угрозы Вашингтона в адрес законных властей Венесуэлы и назвал это «неприкрытым вмешательством во внутренние дела суверенного государства и грубейшим нарушением международного права».

«Подстрекательство и деструктивное внешнее воздействие, да еще под лицемерным предлогом оказания гуманитарной помощи, не имеет ничего общего с демократическим процессом», — обратили внимание в МИД.

Государственный департамент США пока не предоставил свою версию разговора глав внешнеполитических ведомств.

Двумя днями ранее в Нью-Йорке состоялось заседание Совета Безопасности ООН, на котором рассматривались российский и американский проекты резолюции по ситуации в Венесуэле. Оба они были отклонены. Проект США поддержали девять постпредов. И хотя этого достаточно для его принятия, против выступили Россия и Китай, которые наложили на него вето.

При этом в поддержку российской резолюции выступили только четыре страны против семи, проголосовавших «против». Четыре государства воздержались. В результате проект резолюции не был принят из-за недостаточного количества голосов.

Постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя заявил, что Совбез ООН «убил» предложенный Россией проект резолюции по Венесуэле.

«Мы слышали из уст уважаемого представителя [Великобритании] старую песню — российский проект не прошел, а американский был заветирован. <...> Завтра об этом будут трубить СМИ, а о том, что наш проект был убит, не будет сказано ни слова», — посетовал постпред.

Он пояснил, что Россия предлагала поддержать «механизм Монтевидео», который бы запустил диалог по урегулированию ситуации в Венесуэле и позволил сторонам конфликта прийти к соглашению. Но США «явно не стремятся к диалогу и посредничеству», сделал вывод Небензя.

Он также назвал вето, примененное Россией в отношении американского проекта резолюции, вынужденной мерой. Вашингтон предлагал провести в Венесуэле внеочередные президентские выборы, а также назвал необходимостью обеспечение беспрепятственной поставки в страну гуманитарной помощи, уточняет НСН.

Отношения между Москвой и Вашингтоном по вопросу Венесуэлы в последнее время становятся все более напряженными, в том числе из-за угрозы военного вмешательства американской стороны в ситуацию в латиноамериканской стране. Об этом ранее говорил секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев. По его словам, США готовят военное вторжение в Венесуэлу, чтобы свергнуть избранного президента страны Николаса Мадуро.

Согласно его информации, Вашингтон перебросил своих военных в Колумбию, а в Пуэрто-Рико отправил спецназ. Переброска военных однозначно свидетельствует об усилении военным ведомством США группировки в регионе войск, которые примут участие в операции по отстранению от власти избранного президента Венесуэлы Николаса Мадуро, подчеркнул Патрушев.

Именно такая внешнеполитическая ситуация, по его словам, и стала причиной отказа официального правительства принимать гуманитарный груз «от страны-агрессора».

«Можно также добавить, что американцы предложили провести нам отдельные консультации по венесуэльской проблематике. Мы согласились. Однако после этого они же под надуманными предлогами уходят от их проведения, каждый раз перенося согласованные сроки», — обратил внимание секретарь Совбеза.

До этого о возможности военного вмешательства Вашингтона в дела Венесуэлы говорил и сам Майк Помпео. «Мы рассматриваем все варианты. Мы сделаем все, чтобы голос венесуэльского народа был услышан, демократия восторжествовала, а у народа Венесуэлы было светлое будущее», — подчеркнул он.

При этом госсекретарь США назвал Мадуро худшим вариантом тирана и выразил надежду, что венесуэльцы «осознают это». Он также заявил, что дни избранного венесуэльского лидера у власти сочтены.

Массовые протесты против действующего президента-социалиста в Венесуэле начались 21 января. Спикер парламента страны и лидер оппозиции Хуан Гуайдо почти сразу провозгласил себя временным главой государства на период действия временного правительства.

Легитимность власти Гуайдо признали США и ряд их партнеров. Россия при этом выразила поддержку Мадуро как законно избранному президенту Венесуэлы. Такое мнение разделили Белоруссия, Боливия, Иран, Китай, Куба, Никарагуа, Сальвадор и Турция.