Кремль не берет трубку: Порошенко в США пожаловался на Путина

Украинский лидер Петр Порошенко в эфире американского телеканала Fox News пожаловался на то, что президент России Владимир Путин не хочет с ним общаться. По словам украинского президента, последний раз он попытался дозвониться до Путина 25 ноября.

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«Я позвонил ему спросить «что происходит?» и он не ответил», — сказал Порошенко.

Он добавил, что Путину, вероятно, было «нечего сказать», передает ФАН.

В конце ноября прошлого года украинские военные суда «Бердянск», «Никополь» и «Яны Капу» вошли со стороны Черного моря в российские территориальные воды у берегов Крыма, тем самым нарушив российскую государственную границу. ФСБ РФ указала, что корабли ВМС Украины опасно маневрировали и не подчинялись требованиям.

По словам представителей ВМС Украины, российские пограничные катера типа «Соболь» и ПСКР «Дон», а также катера типа «Мангуст» и МПК «Суздалец» осуществили «откровенно агрессивные действия» против двух украинских малых бронированных артиллерийских катеров и рейдового буксира.

Позднее украинские моряки признались в сознательной провокации и были арестованы по ходатайству российских спецслужб в рамках уголовного дела по факту нарушения госграницы РФ, передает НСН.

После произошедшего Порошенко хотел поговорить по телефону с Путиным, но получил отказ.

Российский лидер объяснил это тем, что не хочет участвовать в избирательной кампании украинского президента.

«Дело ведь не в том, что я просто уклоняюсь и не хочу с Петром Алексеевичем разговаривать, дело не в этом. Дело в том, что я не хочу принимать участие в его избирательной кампании», — сказал Путин.

Вскоре президент России в ходе большой пресс-конференции в Москве пояснил, что незаконное пересечение государственной границы РФ в Керченском проливе со стороны военных украинских судов было провокацией в интересах Порошенко, который ради повышения собственных политических рейтингов в преддверии президентских выборов поступается интересами собственного народа.

«Удалась она или не удалась — с точки зрения повышения рейтинга — может быть. Потому что рейтинг у Петра Алексеевича вроде подрос немножко, он теперь с пятой позиции переместился где-то на вторую-третью, там колебания, по-моему, происходят в районе 12 процентов. У Юлии Владимировны, по-моему, 20 и больше, уже 20 с лишним, а все остальные, Зеленский, по-моему, потом Бойко и Порошенко, у них в районе 12 процентов. В этом смысле — да, он, наверное, свою задачу выполнил. За счет интересов страны, я считаю. Это плохой способ поднятия рейтинга», — пояснил российский лидер.

Он также выразил уверенность в том, что создание провокаций в целом не является приемлемым путем для работы в интересах страны.

«Мне кажется, что провокации вообще всегда плохи.

Провокация рассчитана на обострение ситуации. Зачем нужно нашим украинским партнерам такое развитие событий?

Понятно, там выборы, и нужно обострять для того, чтобы поднять рейтинг одного из претендентов на пост президента, я имею в виду действующего президента, действующей власти. Ну, это плохо, это в конечном итоге во вред интересам своего народа и своего государства. Хотя можно без всяких провокаций двигаться спокойно, как и было до сих пор», — подчеркнул Путин.

Глава государства также указал на бесчеловечное отношение Киева к своим военным.

«Ну а что касается будущего украинских военнослужащих, их послали и рассчитывали, что кто-то из них погибнет на самом деле. И большое недовольство, я вижу, в правящих кругах вызвало то обстоятельство, что никто не погиб. Рассчитывали, что кто-то из них погибнет. Но, слава Богу, этого не случилось. Идет следствие. После уголовного разбирательства будет ясно, что с ними дальше делать», — пояснил президент России.

Позднее — уже в ходе предвыборной кампании в преддверии назначенных на 31 марта выборов президента Украины — пользователи социальных сетей обратили внимание на билборд Порошенко, на котором слово в слово повторяется предвыборный лозунг Путина 2012 года.

Речь идет о фразе «Кандидатів багато — президент один», которая переводится на русский язык как «Кандидатов много — президент один». Именно такой слоган президент России использовал в своей предвыборной кампании в 2012 году.

«Неповторимый оригинал и жалкая пародия... Хоть перевести додумались», — написал один из пользователей.

Также комментаторы обратили внимание, что это не единственный «скопированный» билборд.

«Реальнi справи, а не брехливi обiцянки», — гласит слоган Порошенко. «Реальные дела, а не пустые обещания», — было написано на билбордах в поддержку Владимира Путина.

«Неудобно получилось», — иронично заметила пользовательница твиттера.

«На истребителе летал, слоган скоммуниздил. Осталось на пианино сыграть мелодию из кинофильма «Щит и меч» и лет на 15 президентство Украиной обеспечено», — написал другой комментатор.

По мнению пользователей сети, у предвыборного штаба Порошенко просто иссякла фантазия для создания собственных слоганов, поэтому они решили скопировать уже опробованные фразы.

Некоторые объяснили кражу лозунгов тем, что Порошенко просто пытается «подражать кумиру». «Уже поняли, что Путин — кумир для Порошенко», — написал один из пользователей соцсетей.

В конце прошлого месяца причиной для смеха украинской и российской общественности стали плакаты в Киеве, размещенные на мероприятии по выдвижению Порошенко кандидатом в президенты Украины на второй срок. Плакаты представляют собой фотоколлаж, на котором размещены снимки президентов России и Украины. «Либо Порошенко либо Путин», — гласила надпись на них.

«А Путин в курсе, что его на Украине могут вместо Порошенко выбрать? Интересно, как будут выглядеть бюллетени», — написала в этой связи на своей странице в фейсбуке официальный представитель МИД России Мария Захарова.