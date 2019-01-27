«У страха глаза велики»: Кремль о российских наемниках в Венесуэле

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в эфире программы «Москва. Кремль. Путин» опроверг сообщение о направлении в Венесуэлу бойцов из России.

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Когда ведущий сказал официальному представителю Кремля, что проходит информация о направлении в Венесуэлу для охраны президента Николаса Мадуро 400 российских бойцов, Песков улыбнулся и ответил: «У страха глаза велики».

Он обратил внимание, что опасность ситуации в Венесуэле усиливается за счет прямого вмешательства США в происходящие события.

«Наши американские коллеги признают президентом спикера парламента, который претендует на узурпацию власти в стране, настолько молниеносно, что никто даже не успел опомниться. То, как это произошло, конечно, свидетельствует о стопроцентной синхронизации действий [с Вашингтоном]», — подчеркнул Песков.

Двумя днями ранее агентство Reuters со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией, сообщило, что для охраны Николаса Мадуро в страну прибыли российские наемники из частных военных компаний (ЧВК). В то же время там не уточнили, прибыли ли российские наемники в Венесуэлу только после начала протестов или они уже находились там к тому моменту.

Агентство также сослалось на слова Евгения Шабаева, известного как глава комитета Общероссийского офицерского собрания, который заявлял о планах подать в суд на организаторов ЧВК. Он утверждал, что в стране могут находиться примерно 400 российских наемников. В то же время другие собеседники агентства рассказали о малочисленных группах.

Собеседники Reuters также обратили внимание, что якобы прибывшие в Венесуэлу наемники тесно связаны с ЧВК Вагнера, члены которой «тайно сражались в интересах России в Сирии и на Украине».

Массовые акции протеста начались в Венесуэле 23 января. В ходе митинга в Каракасе временным президентом себя провозгласил спикер парламента страны и лидер оппозиции Хуан Гуайдо. Он также сообщил о поддержке со стороны вооруженных сил и намерениях провести новые выборы. Его полномочия признал президент США Дональд Трамп, власти Аргентины, Канады, Перу, Колумбии и ряда других стран. Россия и Китай в сложившейся ситуации поддержали избранного главу государства Николаса Мадуро.

После того как военный атташе Венесуэлы в Вашингтоне Хосе Луис Сильва сделал заявление, в котором признал президентом страны Хуана Гауйдо, Минобороны Венесуэлы обвинило его в измене родине и назвало такое решение Сильвы «актом трусости».

Впоследствии Мадуро сообщил, что на территории Венесуэлы больше не осталось американских дипломатов. Он отметил, что последняя группа дипработников США покинула Венесуэлу 26 января.

Мадуро дал указание в течение месяца провести переговоры с Вашингтоном и организовать в обеих странах офисы, представляющие интересы двух государств. Изначально США не собирались закрывать свои консульства даже во время кризиса.

Официальное пятичасовое заседание Совбеза ООН, собранное в экстренном порядке по инициативе США по поводу ситуации в Венесуэле, состоялось 27 января, но конкретного решения на нем принято не было — позиции стран разделились. Делегаты высказали два варианта правильного, как они считают, дальнейшего развития событий в стране.

США настаивали на том, что необходимо продолжать и усиливать поддержку оппозиционных движений во главе с Хуаном Гуайдо. Они также обещали всестороннюю поддержку «демократическим силам» и рост роли демократических институтов в стране. Такое предложение приняли Аргентина, Чили, Коста-Рика, Перу, Бразилия и Колумбия.

В то же время Боливия, Куба, Сальвадор и Никарагуа заявили, что намерены поддерживать избранного президента страны. Россия, Мексика, Уругвай и некоторые другие страны настаивали на необходимости диалога между правительством Венесуэлы и оппозиционерами.

В ходе заседания постоянный представитель России при ООН Василий Небензя отметил, что формулировка, с которой выступил Вашингтон, является грубым злоупотреблением прерогативами члена Совбеза.

По его словам, Соединенные Штаты попытались осуществить государственный переворот в Венесуэле и способствовали созданию в стране ситуации двоевластия.

«Предлагаем воздержаться от дискриминационных экономических мер в отношении этой страны. Ведь не секрет, что нынешний экономический кризис во многом спровоцирован действиями тех государств, кто больше всего кричит о страданиях венесуэльского народа», — заявил дипломат.

Несмотря на совершенно неопределенное окончание заседания Совбеза, Николас Мадуро заявил, что в ходе него Венесуэла победила США. Он обратил внимание, что американский госсекретарь Майк Помпео покинул обсуждение, не дождавшись его окончания.

«Прошу аплодисменты для главы МИД Хорхе Арреазы, мы победили в ООН, великая победа с поддержкой большинства стран Совбеза ООН. Майк Помпео ушел с заседания», — подчеркнул Мадуро.