«Это норма»: кандидатов в президенты Украины проверяют на наркотики

Кандидат в президенты Украины, лидер партии «Наши» Евгений Мураев сдал анализы на наркотическую и алкогольную зависимость и призвал остальных претендентов на пост главы государства последовать его примеру, передает ФАН.

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«Сегодня добровольно и без принуждения сдал анализы в Киевской городской наркологической клинической больнице, так как считаю, что это должно быть нормой. В Верховной раде лежит мой законопроект, предусматривающий обязательную процедуру проверки на наркотическую и алкогольную зависимость человека, его психического здоровья, идущего на любую руководящую должность в государстве», — написал Мураев на странице в фейсбуке.

Он обратил внимание, что подобную проверку обязательно проходит человек, управляющий трамваем и отвечающий за судьбы нескольких десятков человек, а «слуги народа», отвечающие за страну и судьбы десятков миллионов, почему-то нет.

«Это несправедливо, а результат последних пяти лет говорит, что это еще опасно и очень трагично. Я своим принципам следую неукоснительно, поэтому начал с себя. Кроме того, теперь создана прекрасная возможность для граждан задать интересный вопрос кандидатам в президенты: как здоровье, а вы не употребляете часом? Покажите справку», — подчеркнул он.

Он считает, что любой приличный политик должен последовать его примеру. «Присоединяйтесь, дорогие коллеги», — добавил он.

Кандидат в президенты страны также отметил «прекрасные» условия в столичной больнице и в этой связи «передал привет» исполняющей обязанности министра здравоохранения Украины Ульяне Супрун. «Хочется взять г-жу Супрун и буквально тыкать носом в «успешную медреформу», понимая, что за пределами Киева все еще хуже», — возмутился Мураев.

Кстати, это не первая подобная инициатива. 7 декабря прошлого года в Верховную раду Украины внесли законопроект, предлагающий ввести обязательный наркологический и психиатрический осмотр кандидата на пост президента страны. Законопроект подготовили депутаты фракции Радикальной партии Украины и ее лидер Олег Ляшко. Инициатива предлагает внести изменения в закон «О выборах президента Украины».

Выборы президента пройдут на Украине 31 марта. Предвыборная кампания началась там 31 декабря прошлого года. Тогда же началось выдвижение кандидатов на пост президента и подача документов в ЦИК для их регистрации.

По последним данным, комиссия зарегистрировала уже 13 кандидатов в президенты. На сегодняшний день действующий президент страны Петр Порошенко официально пока не объявил о намерении баллотироваться на второй срок.

Данные соцопросов свидетельствуют, что уже на протяжении нескольких месяцев лидером президентского рейтинга является глава партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко, которую ее политсила выдвинула кандидатом на пост главы государства 22 января.

А вот рейтинг Порошенко по сравнению с ней оставляет желать лучшего. В начале января украинское агентство УНИАН сообщало, что он завоевал лидирующие позиции в президентском антирейтинге. Опрос показал, что Порошенко в пятерке претендентов на должность оказался на последнем месте.

«Если бы выборы президента состоялись на следующей неделе, уровень поддержки первой пятерки кандидатов был бы таким: Юлия Тимошенко — 13,4% из всех (18,6% из тех, кто определился и будет голосовать), Владимир Зеленский — 10,8% (15%), Юрий Бойко — 8,5% (11,8%), Анатолий Гриценко — 8,1% (11,2%), Петр Порошенко — 7,7% (10,7%)», — указали в сообщении агентства.

Говоря о самом Мураеве, который выступил с инициативой проверять кандидатов в президенты на наркозависимость, стоит отметить, что он довольно часто критикует действующую власть.

Так, 20 января он предложил киевским властям «сменить идеологию», чтобы завершить войну в Донбассе. Как считает депутат, правительство страны в первую очередь должно понять, что «войну пора заканчивать», но для этого «нужно выбирать другую идеологию».

«Ту идеологию, которая вернет индустриализацию в страну, людей, отрасли, сделает Украину сильной и вместе с этим равной всем соседям», — заявил он, отметив, что «без этого конфликт не закончить».

В марте прошлого года он подчеркнул, что Украина уже давно утратила субъектность и отдала суверенитет заокеанским спонсорам. Он обратил внимание, что в настоящий момент уже невозможно скрыть от мирового сообщества уровень коррупции или то, что происходит в Донбассе.

«Украина давно потеряла субъектность, к сожалению, потому что наш суверенитет был сдан заокеанским спонсорам и наша власть выглядит смешной», — заявил Мураев NewsOne.