«Пусть Аллах их разбудит»: в США зреет антисемитский скандал

В американском конгрессе назревает скандал, вызванный антисемитскими высказываниями со стороны двух конгрессвумен. Пикантности добавляет тот момент, что одна из них — Рашида Тлаиб, американка палестинского происхождения. Она заявила, что страны, которые поддерживают законопроект, направленный на наказание тех, кто хочет бойкотировать Израиль, «забывают о том, какую страну представляют».

Реклама

Слова члена конгресса были намеком на известное высказывание о «двойной лояльности», в которой противники Израиля обвиняют евреев — граждан других стран.

Критики из числа как демократов, так и республиканцев довольно жестко отреагировали на высказывания Тлаиб — один из них, писатель Говард Лови, отметил, что член конгресса «идет по жесткому пути». В свою очередь, автор законопроекта сенатор Марк Рубио, бывший кандидат в президенты США, назвал ее высказывание «типичным антисемитским».

В то же время политик из Южной Флориды Анабель Лима-Тауб назвала Тлаиб «антисемиткой, любящей ХАМАС», которая «взорвет Капитолийский холм» и даже сравнила ее с лидером нацистской Германии Адольфом Гитлером.

Стоит отметить, что до недавнего времени новоиспеченный член конгресса была кумиром демократов. Она прославилась своими обвинениями президента США Дональда Трампа в расизме.

В частности, Тлаиб заявила, что она больше не сомневается в том, что Трамп является расистом, учитывая его риторику и политику. Она также сообщила, что намерена привлечь американского президента к ответственности за это. Кроме того, она посетовала на поведение Трампа в социальных сетях. По ее словам, из-за его активности в твиттере американские политики и общественность зачастую сбиты с толку и должны гадать, что означает то или иное сообщение.

Еще одна конгрессвумен-демократ, которой досталось за антиизраильские высказывания, — Ильхам Омар, которая в новом парламенте стала членом комитета по международным делам.

Правда, речь шла о публикации, в социальных сетях, которую она сделала давно — в 2012 году — во время израильской операции против палестинцев: «Израиль загипнотизировал весь мир. Пусть Аллах разбудит людей, и они увидят то зло которое творит Израиль».

Политик, которому недавно напомнили ее слова, заявила, что не отказывается от своих слов, но она имела в виду «государство Израиль».

Стоит отметить, что разработанное Международной организацией по сотрудничеству в увековечении и изучении Холокоста определение антисемитизма гласит «Антисемитизм — это определенное восприятие евреев, которое может выражаться в ненависти по отношению к евреям».

Там также говорится, что обоснованная критика государства Израиль не является антисемитизмом.

Вместе с тем, несмотря разные высказывания двух женщин-депутатов, они обе поддерживают так называемое движение BDS, что переводится как «бойкот, санкции, лишение прав». Его основная идея — прекратить международную поддержку Израиля за политику в отношении палестинцев. Движение называет себя глобальным и его поддерживают различные политические силы в странах Европы и США.

Его участники не считают свое движение антисемитским и заявляют, что оно направлено не против евреев, а против политики государства Израиль. В то же время некоторые мировые политики придерживаются иного мнения — так, премьер-министр Канады Джастин Трюдо назвал движение «антисемитским» и заявил, что будет «по-прежнему бойкотировать его».

Обвинения политиков-демократов в антисемитизме играют на руку республиканцам, которые традиционно декларируют приверженность Израилю. Конгрессмены-республиканцы уже обратились к лидеру демократического большинства Нэнси Пелоси с просьбой не утверждать поездку Тлаиб в Палестинскую автономию, чтобы не ухудшить отношения США и Израиля, отмечает издание The Hill.

Правда, все это происходит на фоне определенного роста антисемитских настроений в США По данным исследований Центра Кантора по изучению современного европейского еврейства при Тель-Авивском университете в 2017 году число различных антисемитских инцидентов — криминального и некриминального характера — в Соединенных Штатах увеличилось на 57% и достигло отметки в 1986 случаев.

Все эти эпизоды специалисты Центра Кантора делят на три категории — использование в отношении евреев оскорблений антисемитского характера; вандализм по отношению к собственности еврейских учреждений; и даже наличие на теле у людей татуировок антисемитского и нацистского характера. Правда, количество преступлений антисемитского характера в США снизилось на 47% по сравнению с 2016 годом.