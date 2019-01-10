Кравчук: Россия не пойдет войной на Украину

Российское руководство не станет развязывать полномасштабную войну с Украиной, уверен первый президент республики Леонид Кравчук, руководивший страной с 1991 по 1994 год. По его мнению, российскому президенту Владимиру Путину выгодно генерировать угрозы в отношении Украины, однако приводить их в исполнение он не будет, поскольку понимает, с какими последствия столкнется Россия в случае масштабного наступления на Украине. Интервью с Кравчуком опубликовало издание Facty.ua.

Реклама

На вопрос журналистов, способен ли Путин начать масштабное наступление на Украине, Кравчук ответил: «Верю, что нет».

«И скажу почему. Они аннексировали Крым, но не могут с ним справиться. Представьте, что, не дай бог, сойдут с ума и оккупируют всю Украину. Их военной мощи на это, может, и хватит. Но ведь потом надо будет заставить украинский народ жить так, как хочет Путин», — сказал бывший глава республики, добавив, что украинский народ в этом случае обязательно будет сопротивляться и «биться до последнего».

«Думаю, что Путин это понимает, поэтому ему важно сейчас угрожать. Устроил в Керченском проливе провокацию, увидел, как мир реагирует.

Слава богу, реакция была очень острая. Это означает, что цивилизованный мир с нами, о чем свидетельствует принятая резолюция ООН», — продолжил первый президент Украины.

Он также затронул вопрос возвращения Крыма и самопровозглашенных народных республик Донбасса в состав Украины. По его словам, Россия «вернет разрушенный Донбасс», поскольку ей невыгодно принимать в состав эти территории.

«Но вопросы деоккупации Донбасса и Крыма нельзя рассматривать вместе», — сказал Кравчук. «Проблему Крыма», по его мнению, можно решить в ходе российско-украинских переговоров, но и «при прессинге Запада».

В декабре бывший украинский президент заявил, что если бы Россия оккупировала Украину, то в течение года российского государства не стало бы. «Украина останется Украиной. Никто ее не сможет одолеть. Представьте себе, что Россия сошла с ума и оккупировала Украину. Через год России бы не стало», — заявил он местному изданию Gazeta.ua.

Чтобы доказать свою позицию Кравчук пояснил, что Россия для удержания Украины «в покое» должна потратить 70% своего госбюджета, а также направить на украинскую территорию половину своей армии, передает ФАН. Поскольку Россия и «с Крымом справиться не может», то и всю Украину удержать ей не под силу, уверен Кравчук.

«Я не верю, что Россия пойдет «широким фронтом» на Украину. Почему? Потому что Россия не может справиться с Крымом. Крым не стал жемчужиной. Он стал очень унылой территорией для России», — заявил политик.

Хотя Кравчук заявляет, что Россия «не справляется» с Крымом, летом 2018 года он признал, что хотя бы примерно оценить сроки вероятного «возвращения» полуострова в состав Украины очень сложно.

«Все может быть. Но в теорию, что как только на Украине станут жить лучше, чем в Крыму, то Крым вернется, не верю. Во-первых, я не знаю, когда мы будем лучше жить. Во-вторых, там 78% русских», — подчеркнул Кравчук.

Тогда он также заявлял, что при выстраивании украинской политики по Крыму и самопровозглашенным республикам Донбасса надо понимать, что «эти регионы уже не будут такими, как были».

«Я не думаю, что сегодня можно решить вопрос Крыма быстро. Я думаю, что решить вопрос Крыма можно с помощью примеров из мирового опыта. Крым может занять какое-то особое место в отношениях Украины и России. Под влиянием двух государств, или в составе одного государства при влиянии другого государства, или еще что-то. С этого надо начинать, а потом будет видно», — предложил Кравчук.

Он отметил, что для урегулирования конфликтов необходимо, чтобы план одной из сторон поддерживался другой стороной, а также мировым сообществом с учетом международного права, в частности Будапештского меморандума.

«Есть план, как мы будем его осуществлять? Есть два пути: дипломатия или сила. Сила не годится, дипломатия эффективно не работает, Минские соглашения пробуксовывают. Значит, надо искать другие варианты. Надо понимать, что это вопрос длительного порядка, а не одного дня», — резюмировал Кравчук в беседе с НСН.