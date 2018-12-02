МИД: слова Путина об украинцах в России говорят о доброй воле

Заместитель министра иностранных дел России Григорий Карасин заявил, что слова президента РФ Владимира Путина об облегчении режима пребывания в стране для украинских граждан свидетельствуют о «добрых намерениях России». Об этом сообщают РИА «Новости» со ссылкой на слова замминистра.

«Это просто показывает добрые намерения России по отношению к гражданам соседней, дружественной нам Украины в отличие от того, что делает нынешняя киевская власть»,

— подчеркнул Карасин.

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Дипломат добавил, что такая позиция уже неоднократно выражалась Владимиром Путиным. Он добавил, что речь идет об облегчении получения разрешения вида на жительство с последующим переходом в гражданство РФ.

30 ноября, напомним, Госпогранслужба Украина запретила въезд российским мужчинам в возрасте от 16 до 60 лет. «На сегодня ограничен въезд иностранцев, в первую очередь для граждан Российской Федерации. Запрещен пропуск гражданам России в возрасте от 16 до 60 лет лицам мужского пола», — заявил глава ГПСУ Петр Цигикал.

По его словам, исключение будет делаться для въезжающих гуманитарной целью, например, на похороны, сообщает НСН.

День спустя, выступая в Буэнос-Айресе, президент РФ Владимир Путин подчеркнул — Россия не будет вводить ответные санкции против граждан Украины. Он добавил, что режим пребывания украинцев в России, и процедура получения ими гражданства будет упрощена.

Как сообщает ФАН, Комитет Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками подготовил целый ряд проектов, которые направлены на упрощение процедуры получения гражданства для украинцев. Как заявил зампред комитета Госдумы по делам СНГ Виктор Водолацкий, Госдума в первом чтении приняла закон об упрощении процедуры получения гражданства.

Кроме того, комитет прорабатывает целый ряд федеральных законов, которые позволят «русскому миру», особенно тем, кто подвергается репрессиям на Украине и вынужден переехать в Ростовскую, Воронежскую области, Ставропольский край и области Южного федерального округа.

Парламентарий добавил, что ранее было увеличено финансирование образования для студентов из стран бывшего СССР. Кроме того, в Госдуме рассмотрят возможность наделения президента Российской Федерации полномочиями определять категории иностранных граждан, которые будут получать гражданство в упрощенном порядке.

Украина действует гораздо менее гостеприимно. 1 декабря агентство УНН сообщило, что украинские пограничники не пустили на территорию страны почти всех россиян в течение последних трех дней. Как отмечается, во въезде было отказано 99% российских граждан, желавших въехать на территорию Украины.

По словам пресс-секретаря Госпогранслужбы Украины Андрея Демченко, россияне либо не смогли подтвердить цель визита на Украину, либо же не имели нужных документов или превысили срок разрешенного пребывания в стране. Некоторые отказы связаны с посещением Крыма, заявили в погранслужбе. Подчеркивается при этом, что российские пограничники отказали во въезде на территорию РФ 110 украинцам.

Пограничное противостояние двух стран вызвано реакцией Киева на спровоцированный украинскими военными морской инцидент, произошедший утром воскресенья, 25 ноября, у берегов Крыма. Два малых бронированных артиллерийских катера и рейдовый буксир вышли из Одессы в направлении Мариуполя.

В 50 км к югу от Коктебеля российские пограничники после продолжительных требований остановиться, решительно пресекли попытки украинских моряков нарушить границу РФ. Пограничный корабль «Дон» совершил морской таран рейдового буксира ВМС Украины.

Некоторое время спустя уже в Керченском заливе к югу от Крымского моста ФСБ задержала суда ВМС Украины «Бердянск», «Никополь» и «Яны Капу». В Госпогрануправлении ФСБ РФ отметили, что украинские корабли нарушили 19-ю и 21-ю статьи Конвенции ООН по морскому праву.

Под предлогом российской «агрессии» на Украине было введено военное положение в 10 областях – на юге и востоке страны. Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что Россия намерена обратиться в международные организации из-за введения военного положения на Украине. По ее словам, из-за военного положения на Украине ущемляются права граждан страны.