Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
США и Израиль атаковали ИранПереговоры о мире на Украине
Наука

Врач назвала позу, которая чаще всего вызывает сонный паралич

Shutterstock

Отдых на спине с большей вероятность вызывает сонный паралич – пугающее состояние, при котором человек находится в сознании, но не может двигаться или говорить. Об этом «Газете.Ru» рассказала врач-невролог клиники «Атрибьют» Мария Лавренова.

По словам эксперта, сонный паралич представляет собой кратковременное рассогласование между сознанием и движением: во время фазы быстрого сна (REM-фазы) мозг временно «отключает» мышечный тонус, но при сонном параличе этот механизм срабатывает некорректно.

«Когда выход из быстрого сна затягивается, человек зависает между реальностью и сновидением, – это может вызвать галлюцинации и ощущения чужого присутствия. Чаще всего так происходит во время сна на спине», – отметила невролог в беседе с «Газетой.Ru».

Некоторые исследования показывают, что сон на спине способствует дополнительной обструкции дыхательных путей за счет расслабления мышц глотки и языка во сне. Это может привести к храпу и ночному апноэ, что в некоторых случаях провоцирует сонный паралич.

Врач уточнила, что основной причиной сонного паралича является повышение уровня кортизола – гормона стресса. Изменения концентрации этого вещества ведут к нарушению архитектуры сна.

«Сон продолжительностью от семи до девяти часов, предсказуемый режим и отказ от телефона за час до засыпания в девяти случаях из 10 решают проблему. Также важно употреблять меньше кофеина после обеда, так как это вещество перевозбуждает нервную систему», – заключила врач.

Ранее стало известно, какие люди чаще испытывают осознанные сновидения.

 
Теперь вы знаете
Государство затягивает пояса, экономика буксует, зумеры банкротятся. Главное про деньги за неделю
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!