Врач назвала позу, которая чаще всего вызывает сонный паралич

Отдых на спине с большей вероятность вызывает сонный паралич – пугающее состояние, при котором человек находится в сознании, но не может двигаться или говорить. Об этом «Газете.Ru» рассказала врач-невролог клиники «Атрибьют» Мария Лавренова.

По словам эксперта, сонный паралич представляет собой кратковременное рассогласование между сознанием и движением: во время фазы быстрого сна (REM-фазы) мозг временно «отключает» мышечный тонус, но при сонном параличе этот механизм срабатывает некорректно.

«Когда выход из быстрого сна затягивается, человек зависает между реальностью и сновидением, – это может вызвать галлюцинации и ощущения чужого присутствия. Чаще всего так происходит во время сна на спине», – отметила невролог в беседе с «Газетой.Ru».

Некоторые исследования показывают, что сон на спине способствует дополнительной обструкции дыхательных путей за счет расслабления мышц глотки и языка во сне. Это может привести к храпу и ночному апноэ, что в некоторых случаях провоцирует сонный паралич.

Врач уточнила, что основной причиной сонного паралича является повышение уровня кортизола – гормона стресса. Изменения концентрации этого вещества ведут к нарушению архитектуры сна.

«Сон продолжительностью от семи до девяти часов, предсказуемый режим и отказ от телефона за час до засыпания в девяти случаях из 10 решают проблему. Также важно употреблять меньше кофеина после обеда, так как это вещество перевозбуждает нервную систему», – заключила врач.

Ранее стало известно, какие люди чаще испытывают осознанные сновидения.