«Мир возможен только так»: Вена стремится к диалогу с Россией

Канцлер Австрии Себастьян Курц на выступлении в Вене заявил, что хотя дело о предполагаемом шпионаже не улучшит отношения между Евросоюзом и Россией, диалог с Москвой при этом важно сохранять. По его словам, в долгосрочной перспективе мир на континенте возможен только в сотрудничестве с российской стороной, передает слова канцлера ФАН.

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Курц также назвал правильными действия австрийских властей, оповестивших общественность о деле экс-полковника австрийской армии, подозреваемом в «шпионаже» в пользу России. Он отметил, что таким образом Вена проинформировала Москву, что «мы (Австрия — «Газета.Ru») это не приемлем».

Канцлер подчеркнул, что правительство выдвинуло такое обвинение на основании имеющихся улик, исследование которых проведут органы юстиции. Курц уточнил, что обвинения пока не доказаны, потому что расследование не завершено и нет решения суда.

При этом он уверен, что в ходе расследования вина отставного полковника австрийской армии будет доказана. «По моей информации, дело дойдет до обвинительного приговора», — заявил Курц.

В ходе его выступления речь также зашла о возможной высылке российских дипломатов из Австрии. Он сообщил, что Австрия не намерена принимать отдельных шагов в этом направлении.

«Мы четко высказали нашу реакцию российской стороне и оповестили наших европейских партнеров. Тема отношений с Россией регулярно обсуждается на европейском уровне, отдельных австрийских шагов в этом направлении [высылки дипломатов] не последует», — подчеркнул он.

В то же время Курц отметил, что, несмотря на стремление к укреплению отношений с Россией, если есть подозрение на шпионаж, то «мы всегда будем это критиковать и защищаться от него, а также пытаться собственными силами улучшать безопасность, чтобы такое не повторилось».

Также Австрия собирается проверить, единственный ли это случай шпионажа или же есть другие «коллеги» подозреваемого.

«Пока никаких улик для этого нет, и это хорошо, но мы проверяем это. Мы так же действовали бы, если бы это касалось не России, а какой-либо другой страны», — объяснил канцлер.

Вена обвинила бывшего полковника ВС Австрии в ведении разведывательной деятельности в пользу России. По словам Курца, офицер якобы занимался «шпионажем» на протяжении 20 лет. Австрийская сторона полагает, что он делился с российской военной разведкой информацией о миграционном кризисе, австрийской военной авиации и артиллерийских системах.

По версии австрийской стороны, австриец контактировал со своим связным в российских спецслужбах каждые две недели.

Есть информация, что он передавал секретные документы человеку по имени или псевдониму «Юрий». За свои услуги офицер из Зальцбурга якобы получил около €300 тыс.

В Службе армейской контрразведки Австрии заявили, что Москва успела уведомить агента о том, что австрийские спецслужбы его раскрыли.

Президент Австрии Александер Ван дер Беллен потребовал провести доскональное расследование данного дела.

По словам представителей австрийской прокуратуры, в случае подтверждения вины подозреваемого, он может получить до 10 лет тюрьмы. В то же время сотрудники ведомства уточняют, что в данный момент оценить длительность расследования практически невозможно.

Член Комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Андрей Луговой полагает, что такой резонанс этого дела, которого добилась Вена, ориентирован в основном на самих австрийцев, а в самом развитии этого скандала проявляются традиционные «правила игры».

«И австрийцы, и мы прекрасно понимаем, что все страны ведут друг против друга разведывательную деятельность. Просто по определению, если появляется такая возможность.

Если бы у австрийцев появилась возможность кого-нибудь завербовать в России, то, несмотря ни на какие отношения с нами, они бы это сделали», — пояснил парламентарий ФАН.

По его мнению, австрийские власти обязаны были отреагировать на скандал. «Некоторым нашим «партнерам», особенно американцам и англичанам, очень сильно не нравится, что, несмотря на всю санкционную политику со стороны Запада, Австрия занимает по отношению к России здравомыслящую позицию», — отметил член нижней палаты парламента.

Такие обвинения неприятно удивили министра иностранных дел России Сергея Лаврова, о чем он заявил 9 ноября. «В последнее время наши западные партнеры взяли за правило прибегать не к традиционной дипломатии, а к мегафонной», — считает министр.

Он указал, что всегда было принято напрямую запрашивать разъяснения в случае появления у какой-либо страны подозрении относительно действий другой.