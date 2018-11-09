«Может быть провокацией»: Москва ответила Вене на обвинения

Руководство Евросоюза поддержало Вену, которая обвинила 70-летнего бывшего австрийского полковника в шпионаже в пользу России, передает РИА «Новости».

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«Недопустимо неуважение суверенитета государств и вмешательство в их внутренние дела. ЕС всегда был ясен в этом отношении и признает вызов, который представляет Россия, о чем также свидетельствуют недавние дискуссии в Европейском совете», — сказали в ЕС.

Между тем, первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров заявил, что задержание австрийца по обвинению в передаче российской военной разведке информации о миграционном кризисе, австрийской военной авиации и артиллерийских системах может быть спланированной провокацией.

«Периодически какие-то непонятки возникают, кто-то кого-то подозревает. Возможно, это провокация. Я думаю, пока на это не стоит обращать внимания. Еще нет полной информации, о чем можно говорить?» — приводит ФАН слова сенатора.

В свою очередь, член Комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Андрей Луговой считает, что столь громкая реакция Вены на происходящее ориентирована на самих австрийцев, а собственно в развитии этого скандала проявляются общепринятые «правила игры».

«И австрийцы, и мы прекрасно понимаем, что

все страны ведут друг против друга разведывательную деятельность.

Просто по определению, если появляется такая возможность. Если бы у австрийцев появилась возможность кого-нибудь завербовать в России, то, несмотря ни на какие отношения с нами, они бы это сделали», — указал парламентарий.

По его словам, австрийские власти не могли не отреагировать на скандал, а отмена визита в Россию главы европейских, интеграционных и иностранных дел Австрии Карин Кнайсль является «просто переносом по времени».

«Некоторым нашим «партнерам», особенно американцам и англичанам, очень сильно не нравится, что, несмотря на всю санкционную политику со стороны Запада, Австрия занимает по отношению к России здравомыслящую позицию», — добавил член нижней палаты парламента.

Известно, что Австрия подозревает 70-летнего военного полковника в отставке в том, что он с конца 1990-х годов передавал российской военной разведке информацию о миграционном кризисе, австрийской военной авиации и артиллерийских системах. За свои услуги офицер из Зальцбурга получил около €300 тыс.

Австриец каждые две недели якобы контактировал со своим связным в российских спецслужбах по имени или псевдониму «Юрий» и передавал ему секретные документы. Как отметили в Службе армейской контрразведки Австрии, российская сторона успела предупредить агента о том, что австрийские спецслужбы его раскрыли.

По словам представителей прокуратуры, подозреваемый в шпионаже может получить до 10 лет тюрьмы. Сотрудники ведомства подчеркнули, что в данный момент оценить длительность расследования затруднительно.

В этой связи канцлер Австрии

Себастьян Курц созвал срочный брифинг, на котором потребовал от российского руководства предоставить информацию по шпионскому скандалу.

«Мы должны вас проинформировать, что в Австрии есть подозрение, что отставной полковник австрийских ВС работал с российской разведывательной службой на протяжении многих лет. По нашей информации, это началось в 1990-е и продолжалось до 2018 года», — сообщил австрийский лидер.

На фоне эскалации скандала министр иностранных дел России Сергей Лавров также заявил, что его «неприятно удивила» создавшаяся ситуация с подозреваемым в шпионаже.

«Вы знаете, я только что об этом узнал, перед началом нашей встречи, и честно говоря, меня эта информация неприятно удивила. Испокон веку было принято, что если у какой-то страны возникают озабоченности, подозрения относительно действий другой страны, подозрения в причастности кого-то к каким-то процессам, которые рассматриваются в качестве угроз для соответствующего государства, то в соответствии с нормами международного общения следует напрямую запрашивать разъяснений», — сказал дипломат.

Министр также выразил сожаление в связи с тем, что западные страны стали все чаще обращаться к «микрофонной, мегафонной дипломатии». МИД РФ также выразил Вене протест в связи с происходящим, передает НСН.