«Ничего страшного»: кто сел на место Путина

Президент России Владимир Путин пошутил над губернатором Ханты-Мансийского автономного округа Натальей Комаровой, которая в ходе встречи с главой государства села в его кресло.

Реклама

«Ничего страшного. Тоже хорошее место», — сказал глава государства.

Президент не стал просить Комарову пересесть, а передвинул бумаги на свою сторону, передает ФАН.

В апреле Путин признался, что не смог разобрать свой почерк в заметках. Об этом он сказал, выступая на заседании Совета законодателей.

Как сообщается, Путин делал заметки в ходе выступлений сенаторов и депутатов, чтобы затем прокомментировать их. Однако в ответной речи Путину пришлось сделать паузу, так как он не смог разобрать написанное.

«Написал, как курица лапой, сам не могу разобрать. Спешу, очень много интересных предложений», — пошутил президент.

После этого Путин продолжил выступление.

В феврале нынешнего года Владимир Путин в ходе заседания съезда Российского союза промышленников и предпринимателей в пятницу, 9 февраля, обменялся с председателем совета директоров группы НЛМК Владимиром Лисиным вариантами анекдота про совещание в колхозе.

Рассказывая о механизмах стимулирования бизнеса от вводимых в дальнейшем ограничений,

Лисин упомянул «старый советский анекдот».

«Колхоз, посевная на носу, единственный кузнец запил. На собрании председатель слушает предложения по выходу из ситуации. Среди предложений — отправка на лечение, лишение премий, рукоприкладство», — начал анекдот миллиардер.

Далее по сюжету председатель отклоняет все варианты из-за боязни того, что единственный кузнец уйдет в другой колхоз.

«Тянется рука: «А давайте его изнасилуем!» Председатель: «Ну как же так, что это вообще за предложение!» Тянется другая рука: «А давайте изнасилуем тракториста!» Председатель: «А причем здесь тракторист?» — «А у нас их двое!» — закончил предприниматель.

Глава государства вместе со всем залом посмеялся над анекдотом, а после обратился к Лисину: «Володя, ну рассказал бы про доярку хотя бы! Куда вас тянет!»

Ранее пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков рассказывал, что Путин пользуется различными источниками информации и зачастую использует те сведения, которые ему не готовили сотрудники и импровизирует. При этом он отметил, что хлесткие выражения или анекдоты — это не результаты работы пресс-службы президента.

«В данном случае, еще раз повторяю: что он использует гораздо более широкий спектр источников информации… у него есть друзья, которые ему рассказывают анекдоты, он же человек», — пояснял представитель главы государства.

В ноябре прошлого года Владимир

Путин случайно опрокинул стул, на котором сидел глава Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

Инцидент произошел во время совместной пресс-конференции по итогам трехсторонних переговоров в Сочи.

После общения с прессой российский лидер поднялся со своего места и, подойдя к главе турецкого государства, отодвинул его стул, чтобы президенту Турции было удобнее встать. Стул упал, издав довольно громкий стук. После этого стоявший поодаль человек в штатском поспешил на помощь и поднял неуступчивый стул.

Летом того же года Владимир Путин, покупая мороженое у павильона «Роскосмоса» на авиасалоне МАКС, пошутил над главой госкорпорации «Ростех» Сергеем Чемезовым, передает НСН.

Президент выбрал себе стаканчик вологодского пломбира и отдал продавцу тысячу рублей, однако когда она начала искать сдачу, президент решил угостить всех остальных. Глава Минтранса Максим Соколов взял то же мороженое, что и президент, а пресс-секретарь Дмитрий Песков и глава Минпромторга Денис Мантуров попросили рожки «Коровка из Кореновки».

«Проверьте, хватает ли», — попросил Путин, на что продавец извинилась и сказала, что сбилась со счета.

После этого Сергей Чемезов дал женщине пятитысячную купюру.

«Прибыль в этом году у вас какая — 80 миллиардов. Можете себе позволить мороженое купить», — сказал Путин.

Чуть ранее Владимир Путин пошутил на встрече с председателем КНР Си Цзиньпином в Астане.

Российская делегация, а также лидеры двух стран уже собрались за столом переговоров, однако китайская делегация опаздывала.

«Один боец!» — в шутку сказал Путин, обращаясь в председателю КНР.