Путин поздравил мусульман в России

Президент России Владимир Путин 20 марта поздравил мусульман, живущих на территории РФ, с праздником Ураза-байрам, который знаменует завершение священного месяца Рамадан. Послание президента опубликовала пресс-служба Кремля.

«Сердечно поздравляю вас с праздником Ураза-байрам. Этот древний и один из наиболее почитаемых мусульманами всего мира праздник олицетворяет стремление людей к нравственному самосовершенствованию, милосердию и состраданию», — говорится в поздравлении.

Президент отметил, что мусульмане в России бережно хранят богатое духовное и историческое наследие предков, чтут традиции и заветы, передавая их новому поколению. Путин высоко оценил вклад мусульманской общины в социальную, культурную и духовную жизнь государства.

Кроме того, российский лидер пожелал мусульманам крепкого здоровья, благополучия, успехов в делах, а также мира и процветания их семьям.

Ураза-байрам — один из важнейших праздников мусульманского календаря. После долгого поста верующие благодарят Творца за возможность достойно пройти через это важное испытание, очистить душу и тело.

