Путин поздравил мусульман в России

Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
США и Израиль атаковали ИранПереговоры о мире на Украине
Общество

Путин поздравил российских мусульман с праздником Ураза-байрам
Михаил Терещенко/РИА Новости

Президент России Владимир Путин 20 марта поздравил мусульман, живущих на территории РФ, с праздником Ураза-байрам, который знаменует завершение священного месяца Рамадан. Послание президента опубликовала пресс-служба Кремля.

«Сердечно поздравляю вас с праздником Ураза-байрам. Этот древний и один из наиболее почитаемых мусульманами всего мира праздник олицетворяет стремление людей к нравственному самосовершенствованию, милосердию и состраданию», — говорится в поздравлении.

Президент отметил, что мусульмане в России бережно хранят богатое духовное и историческое наследие предков, чтут традиции и заветы, передавая их новому поколению. Путин высоко оценил вклад мусульманской общины в социальную, культурную и духовную жизнь государства.

Кроме того, российский лидер пожелал мусульманам крепкого здоровья, благополучия, успехов в делах, а также мира и процветания их семьям.

Ураза-байрам — один из важнейших праздников мусульманского календаря. После долгого поста верующие благодарят Творца за возможность достойно пройти через это важное испытание, очистить душу и тело. Какое значение имеет Ураза-байрам для мусульман, как принято отмечать этот праздник и какие традиции его сопровождают — в материале «Газеты.Ru».

Теперь вы знаете
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
