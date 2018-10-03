Переговоры в Эрмитаже: о чем договорятся Путин и Курц. LIVE

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А вот и Себастьян Курц с Владимиром Путиным
Кстати, Александр Беглов был назначен полпредом СЗФО в декабре прошлого года. Ряд экспертов уже тогда считали, что решение о судьбе губернатора Санкт-Петербурга принято.
Сам Полтавченко вопрос журналистов о своей отставке прокомментировал односложно: «Смотрите телевизор».
Как передает корреспондент «Газеты.Ru» Андрей Винокуров, врио губернатора Александр Беглов также не стал давать подробных комментариев. На вопрос о том, собирается ли он баллотироваться на выборах, Беглов задал встречный вопрос: «На какие?».
Все это происходит в Эрмитаже на фоне рыцарских доспехов.
Владимир Путин крайне плодотворно провел время перед встречей с Курцем. Стало известно, что после встречи президента с губернатором Санкт-Петербурга Георгием Полтавченко, последний покинет свой пост.
Путин предложил ему занять позицию председателя совета директоров Объединенной судостроительной корпорации. Врио губернатора Санкт-Петербурга будет назначен полпред президента в Северо-Западном федеральном округе Александр Беглов.
«Владимир Путин только что провел встречу с Бегловым и Полтавченко. Путин предложил Полтавченко возглавить ОСК в качестве председателя совета директоров компании, а Беглову предложил стать исполняющим обязанности губернатора Санкт-Петербурга до сентября, до выборов», — сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Тем временем, встреча двух лидеров уже началась. В 6 вечера Себастьян Курц прибыл в здание Эрмитажа. Первым пунктом программы сегодняшнего вечера станет совместное фотографирование Путина и Курица.
По информации «Газеты.Ru», фото будут сделаны на фоне атлантов.
Сегодня канцлер Австрии Себастьян Курц заявил, что необходимо поддерживать хорошие отношения с президентом России Владимиром Путиным.
«Я считаю уместным, что мы поддерживаем хороший диалог и пытаемся сохранить контакт, стараемся, чтобы статус-кво не остался таким навсегда, а чтобы когда-то стало возможным лучшее взаимодействие. Я считаю правильным поддерживать такой хороший контакт, и в рамках председательства в Совете [ЕС] уместно во второй половине этого года как председатель Совета [ЕС] вести диалог с российским президентом Владимиром Путиным», — сказал он на пресс-конференции по итогам заседания правительства Австрии.
После свадебной церемонии Себастьян Курц заявил, что визит Владимира Путина не повлиял на политику Австрии в отношении России.
«Я воспользовался его [Путина] визитом для того, чтобы обсудить актуальные темы, например, отношения между Россией и ЕС. Что касается нашей позиции в Европе, свадьба ее не поменяла. Наши внешнеполитические отношения с Россией понятны, наше позиционирование внутри Европейского союза также понятно», — поделился Курц.
В последний же раз Путин и Курц общались в августе, когда российский президент посетил свадебную церемонию главы МИД Австрии Карин Кнайсль и австрийского бизнесмена Вольфганга Майлингера. После церемонии лидеры провели краткую встречу в аэропорту города Грац, в ходе которой, по словам австрийского канцлера, обсуждалась тема отношений между Европейским союзом и Россией.
Однако ключевым пунктом повестки президента все же является встреча с канцлером Австрии. Это будет уже четвертая встреча двух лидеров за последний год. Курц, занявший пост канцлера только в декабре 2017 года, уже в феврале посетил с визитом Россию.
В июне Владимир Путин нанес ответный визит, причем это был его первый рабочий визит после переизбрания на президентских выборах в марте.
В Санкт-Петербурге же Путин планирует встретиться с губернатором города — Георгием Полтавченко, которому в 2019 году предстоит идти на выборы. Также Путин коротко встретится с лауреатами Всероссийского конкурса «Учитель города России».
Вообще программа мероприятий российского президента на сегодня достаточно насыщена. Только вторую половину сегодняшнего дня российский лидер проводит в Санкт-Петербурге. Он отправится туда сразу после участия в международном форуме «Российская энергетическая неделя».
Кстати, там он уже успел отметиться резонансным заявлением по поводу Сергея Скрипаля. По его словам, история вокруг него это искусственно раздуваемый шпионский скандал. «Он просто шпион — предатель Родины. Понимаете, есть такое понятие — предатель Родины», — охарактеризовал президент самого Скрипаля.
Сегодняшняя встреча помимо обсуждения политических и экономических вопросов включает в себя также и культурную программу. Лидеры двух стран поучаствуют в церемонии открытия художественной выставки Государственного Эрмитажа и Венского Музея истории искусств «Имперские столицы: Санкт-Петербург — Вена. Шедевры музейных коллекций».
Кроме того, из-за запланированных переговоров основной комплекс зданий Государственного Эрмитажа закрыли для посетителей.
Вчера вице-премьер РФ Дмитрий Козак заявил, что одной из тем переговоров может стать реализация проекта строительства «Северный поток — 2».
«У нас все темы, которые мы обсуждаем с Австрией, — они являются позитивными, мы быстро находим общий язык. Конечно, ключевое сотрудничество в области энергетики — это и «Северный поток — 2». Австрия всегда последовательно занимала позицию, которая является выгодной и для Австрии, и для России», — сказал он.
Кроме того, австрийское издание Die Presse отмечает, что на переговорах в принципе будут подниматься преимущественно вопросы торговли. «Косвенно эта тема играет главную роль и на этом визите. Ведь спонсорами выставки выступают OMV и «Газпром», — подчёркивает издание.
Помощник президента Юрий Ушаков рассказал, что Владимир Путин на переговорах проинформирует канцлера Австрии об участии России в сирийском урегулировании.
«Учитывая председательство Австрии в Европейском союзе во втором полугодии 2018 года, естественно, будут затронуты вопросы, которые касаются отношений по линии Россия — Евросоюз. Мы готовы обсуждать ситуацию по урегулированию внутриукраинского кризиса, другим вопросам. Очевидно, наш президент проинформирует канцлера по нашему участию в сирийском урегулировании», — сказал Ушаков.
Чуть позже информацию о переговорах подтвердил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Он отметил, что отношения России и Австрии, «несмотря на переживаемые в эти годы сложности, развиваются по восходящей». По его словам, у сторон есть конкретные планы по расширению торгово-инвестиционного сотрудничества в различных областях. Кроме того, как сказал Песков, при каждой встрече Путин и Курц обсуждают такие темы, как: Украина, Сирия, отношения России и ЕС.
О встрече президента России Владимира Путина с австрийским канцлером Себастьяном Курцем стало известно 27 сентября. О ней рассказал посол России в Австрии Дмитрий Любинский. Он заявил, что Москва и Вена «интенсивно работают» для последовательной реализации достигнутых ранее договоренностей.
По словам дипломата, договоренности касаются экономической сферы, включая энергетику, инфраструктурные проекты и другие направления. Также реализуются проекты в культурно-гуманитарной сфере.
«Я ни минуты не сомневаюсь, что весь этот блок вопросов станет приоритетной темой обсуждения между президентом России и федеральным канцлером [Австрии] уже на следующей неделе», — сказал Любинский.
Добрый день, дорогие читатели «Газеты.Ru»! Сегодня в Санкт-Петербурге проходят переговоры президента России Владимира Путина и канцлера Австрии Себастьяна Курца, который посетил Россию с рабочим визитом.
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