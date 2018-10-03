Переговоры в Эрмитаже: о чем договорятся Путин и Курц. LIVE

Сам Полтавченко вопрос журналистов о своей отставке прокомментировал односложно: «Смотрите телевизор».

Как передает корреспондент «Газеты.Ru» Андрей Винокуров, врио губернатора Александр Беглов также не стал давать подробных комментариев. На вопрос о том, собирается ли он баллотироваться на выборах, Беглов задал встречный вопрос: «На какие?».

Все это происходит в Эрмитаже на фоне рыцарских доспехов.