«Второй раунд»: США ужесточают санкции

Вашингтон введет в ноябре новые санкции против России из-за того, что считает Москву причастной к отравлению в британском городе Солсбери бывшего полковника ГРУ Минобороны РФ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. Об этом рассказала помощница госсекретаря по экономическим вопросам Маниша Сингх на слушаниях в комитете по иностранным делам палаты представителей, передает ФАН.

«Мы планируем ввести очень серьезный второй раунд санкций в соответствии с законом. Международное сообщество не должно мириться с поведением России», — сказала дипломат.

Она добавила, что ограничительных мер можно будет избежать, если российская сторона даст разрешение на проведение инспекций на своих химобъектах.

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«Россия не попадет под американские санкции, если даст Вашингтону гарантии, что не будет применять нервно-паралитические вещества против своих граждан снова», — резюмировала представитель Госдепа.

Днем ранее Александр Петров и Руслан Боширов, которых Скотленд Ярд обвиняет в отравлении Скрипалей, дали интервью главному редактору Russia Today Маргарите Симоньян.

Интервью было опубликовано на следующий день после того, как президент России Владимир Путин сообщил, что в Кремле знают, кто такие эти люди и что в них нет ничего криминального, и призвал их самих рассказать о себе, передает НСН.

Из этого интервью следует, что Петров и Боширов ездили в Солсбери с туристическими целями, по их выражению, «оторваться». Поездку в Солсбери они планировали однодневной, но коррективы внесла погода. Едва приехав в город, мужчины промокли, вернулись на вокзал и «на ближайшей электричке уехали обратно».

На следующий день, 4 марта, мужчины снова приехали в Солсбери, чтобы посмотреть достопримечательности, но вновь пошел сильный дождь со снегом. По словам Петрова и Боширова, в ГРУ они не работают, где находится дом Скрипалей, они не знают, с собой в Англию не привозили ни отравляющих веществ, ни флаконов духов Nina Ricci, в котором, по утверждению британского следствия, содержалось нервно-паралитическое вещество «Новичок».

Один из них назвал глупым для «нормальных мужиков» возить с собой женские духи. При этом на вопрос интервьюера, какие отношения их связывают, Петров и Боширов отвечать не стали.

Они рассказали, что занимаются бизнесом в фитнес-индустрии, связанным с консультированием по спортивному питанию. На вопрос о причинах обращения в СМИ, Петров и Боширов ответили: «Защиты попросить», добавив, что их жизнь полностью перевернулась.

Накануне сообщалось, что настоящие личности отравителей Скрипалей установили с помощью завербованного британской разведкой МИ-6 российского дипломата. Об этом писал таблоид Daily Express со ссылкой на источники в разведке.

Отмечалось, что дипломат под кодовым именем «Аполлон» был завербован в Риме спустя несколько недель после отравления в Солсбери в марте этого года. Несмотря на то что дипломат имел должность в посольстве России в Риме, его настоящая работа заключалась в сборе секретной информации о НАТО, утверждали СМИ.

По данным издания, после того, как «Аполлона» вывезли в Британию, он сообщил исчерпывающую информацию о «действующей международной шпионской сети Москвы». Однако основную свою роль он сыграл уже позже — когда на руках у спецслужб появились фотографии предполагаемых отравителей в Солсбери.

Дипломат опознал отравителей и передал их настоящие имена еще в апреле. «Фейковые» же имена и фамилии «агентов ГРУ» Александра Петрова и Руслана Боширова были обнародованы только на прошлой неделе. Как объясняло издание, заминка случилась из-за того, что Лондон следил за перемещениями подозреваемых в течение нескольких месяцев, причем не только на территории Британии. После инцидента в Солсбери они никуда из России не выезжали.

«Мы знаем, что ранее эти люди часто посещали Германию и Францию, Нидерланды. Петров в одиночку как-то посещал Великобританию. По задумке, мы должны были понять, покинут ли они Россию после инцидента в Солсбери.

Мы были подготовлены: 8 стран были предупреждены, однако «красные уведомления» решили пока не выпускать, так как это сразу бы вышло на обозрение общественности», — цитировало Daily Express свой источник в британской разведке.

Уведомление с красным углом издается Интерполом по запросу одного из государств-участников и означает, что данное государство обращается с просьбой об аресте разыскиваемого лица до решения вопроса о его выдаче.

По мнению источника, сам факт вербовки МИ-6 российского дипломата, а также раскрытие информации, связанной с отравлением «Новичком» на территории Великобритании, свидетельствуют «об успехе работы британской разведки и очередном провале ГРУ».

Предыдущие санкции из-за дела Скрипалей предусматривают запрет на оказание России любой американской помощи, кроме срочной гуманитарной, поставок еды и сельскохозяйственных продуктов. Также санкции запрещают выдавать властям России кредиты и оказывать любую иную финансовую поддержку, в том числе — и гарантировать кредиты.