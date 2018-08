Стыдно перед детьми: Трамп не знал цвета флага США

Американский президент Дональд Трамп снова стал мишенью для шуток пользователей интернета — в твиттере обратили внимание на то, что он неправильно разрисовал флаг США в детской раскраске.

Реклама

Во время посещения больницы для детей в штате Огайо вместе с первой леди США Меланьей Трамп,

президент начал раскрашивать одну из полос флага в синий цвет. На американском флаге синее — только поле в углу флага, на котором находятся 50 звезд — по числу штатов. Полосы же покрашены лишь в красный и белый цвета.

Вместе с президентом и его женой больницу посетил и министр здравоохранения и социальных служб США Алекс Азар. В своем твиттере он опубликовал фотографии с совещания, а также снимки, на которых Трамп общается с детьми.

Ряд пользователей твиттера обратил внимание на то, что президент США подглядывает в раскраску сидящей рядом с ним маленькой девочки, и высказали гипотезу, что хозяин Белого дома пытается «срисовать у ребенка» флаг своей страны.

Стоит отметить, что Трамп и Азар посетил госпиталь в рамках программы поддержки детей, родившихся у матерей с опиоидной зависимостью, передает The Washington Examiner. Сейчас, по данным американских властей, США страдают от общенациональной эпидемии потребления опиатов.

Ошибочный выбор Трампом цветов национального флага Соединенных Штатов стал также поводом для шуток по поводу его «российских связей». Один из читателей твиттера написал, что президент США раскрасил флаг в цветах российского триколора – бело-сине-красного.

Однако на прикрепленной к посту картинке видно, что сочетание цветов лишь отдаленно напоминает государственный флаг Российской Федерации – цветовой гаммой. С таким же успехом изображенный флаг мог бы принадлежать Франции, Нидерландам, Сербии, Словакии или Парагвая.

Кое-кто из пользователей твиттера даже написал, что родившаяся за пределами США, в Словакии, супруга президента Меланья лучше него знает цвета американского национального флага.

45-й президент США с момента своего избрания на пост главы государства оказался под шквалом критики со стороны своих политических и идейных противников — демократов. В середине января 2018 года анти-трамповский активист Робин Белл спроецировал на здание отеля Trump International Hotel в Вашингтоне надпись «задница» (англ. shithole) и несколько других лозунгов с грубой критикой президента и обвинениями в связях с Россией.

В начале августа 2017 года над главным входом в пятизвездочный отель Trump Soho в Нижнем Манхэттене ночью появилась проекция анимированного изображения с портретом российского президента Владимира Путина.

Рядом с фигурой Путина сменялись лозунги на английском «Рад помочь, брат!», «Следуй за деньгами» и слоган на русском: «Крепись, братан». Также появилась надпись: «Доступны услуги по отмыванию денег». В июле 2017 года Робин Белл создал проекцию на здании министерства по делам ветеранов с призывом «остановить военные действия, в которых участвуют американские солдаты».

В январе 2016 года полиция Нью-Йорка арестовала американского актера и художника Шайю Лабафа из-за поведения на его акции He will not divide us («Ему нас не разобщить»), якобы направленной против президента США Дональда Трампа.

Во время акции прохожие на улицах Нью-Йорка подходили к камере, которая вела 24-часовую прямую трансляцию, и говорили на нее фразу «Ему нас не разобщить», не обращаясь при этом к кому-то конкретному. Трансляция продлилась несколько месяцев, пока группа анонимных пользователей имиджборды 4chan, поддерживающих Трампа, не сорвала ее.

Президента США обвиняют не только в расизме, шовинизме и тупости, но еще и в связях с российскими властями. Расследование дела о «русском следе» ведет комиссия под руководством специального прокурора Роберта Мюллера. Российские власти отрицают какие-либо обвинения во вмешательстве в выборы президента США и связи с Трампом.

В середине лета 2018 года, президент США в своем твиттере заявил, что расследование вмешательства РФ в президентские выборы США запомнится как «темный и опасный период» в истории Америки. Кроме того, он сравнил работу комиссии Мюллера с охотой на ведьм и призвал закончить этот позор.