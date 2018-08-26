«Даю обещание»: как Порошенко развешивает флаги в Донбассе

Президент Украины Петр Порошенко вновь дал обещание украинцам — вернуть Донецк под контроль Киева. Назвав столицу самопровозглашенной ДНР «временно оккупированой территорией», Порошенко поздравил дончан с Днем города и пообещал, что водрузит жовто-блакитный флаг Украины над Донецком.

По словам украинского главы, Киев продолжает вести борьбу за возвращение Донецка в состав Украины.

Обещания поднять украинский государственный флаг над городами Донбасса и Крыма звучат из уст Порошенко все чаще и чаще в последнее время. 11 августа украинский президент пообещал, что сине-голубой флаг будет реять над Ялтой — так он поздравил ялтинцев с Днем города. Кроме того, он назвал Ялту «жемчужиной украинского государства» и пожелал, чтобы Крым вновь оказался под властью Украины, передает НСН.

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Предложение Порошенко было встречено в Крыму с неприязнью. Вице-спикер Крымского парламента Ефим Фикс в ответ на это потребовал от Порошенко прекратить спекуляции на теме полуострова. По его словам, украинский флаг не будет развеваться ни над Ялтой, ни над Крымом «априори», сообщает ФАН.

«Пусть Порошенко занимается Украиной. Те месяцы, которые ему остались в качестве президента, пусть он занимается своими делами и не лезет в наши дела. Ялта отмечает День города, и все будет хорошо», — заявил Фикс, призвав также киевские власти прекратить попытки вмешаться во внутренние дела России.

Кроме того, на призыв Порошенко повесить флаг Украины над Ялтой ответил член Совета Федерации, глава комиссии Совфеда по информационной политике Алексей Пушков. Он заявил, что при рейтинге в 8% Петру Порошенко остается лишь бодро обещать вывесить флаг Украины над неподконтрольными Украине городами — и эти обещания его ни к чему не обязывают.

«Всем известно, что ни Ялта, ни Крым никогда не были «жемчужинами украинского государства», — подчеркнул Пушков в своем твиттере.

Эти заявления лишь увенчали собой череду безостановочных обещаний украинского президента развесить флаги своей страны везде, где не согласны с киевскими властями. 1 июля президент Украины во время поздравления украинских моряков с днем военно-морских сил Украины пообещал, что в бухтах Севастополя снова будет поднят украинский флаг. Ранее украинский президент в своем обращении к севастопольцам в честь Дня города пообещал поднять флаг Украины над Севастополем, отметив в поздравлении, что это «украинский» город.

22 июля Порошенко также пообещал, что над всеми городами и селами Донецкой и Луганской областей поднимется «сине-желтый» флаг. Свой пост Порошенко посвятил четырехлетней годовщине начального периода боевых действий в Донбассе, когда украинские силовики отбили у отступавших ополченцев ЛНР и ДНР города Северодонецк, Лисичанск и Рубежное. При этом украинский глава заявил, что ВСУ и добровольческие радикальные батальоны изгнали из Донбасса «российских наймитов».

При этом Украина признала, что не может в юридическом порядке доказать присутствие российских войск на территории ДНР и ЛНР, а Москва отрицает какую-либо причастность российских вооруженных сил к конфликту.

На призыв Порошенко поднять украинский флаг над Крымом ответил также еще один сенатор — член комитета Совфеда по международным делам Сергей Цеков. По его словам, украинские военно-морские силы «доведены до ручки», и об этом говорят не только на Украине, но и в других странах. Заявления же Порошенко по поводу Севастополя и Донбасса он назвал сказками.

Напомним, что полуостров Крым вошел в состав России на правах субъекта федерации после общенародного референдума, состоявшегося в марте 2014 года.

В нем приняли участие более 80% избирателей Республики Крым и более 90% избирателей Севастополя. В поддержку воссоединения Крыма с Россией высказались более 96% крымчан и более 95% жителей Севастополя. После провозглашения независимости на полуостров вошли российские миротворцы.

Президент России Владимир Путин на протяжении четырех лет с момента воссоединения неоднократно и в разных ситуациях подчеркивал, что вопрос о принадлежности Крыма «закрыт раз и навсегда». Он вновь отметил это в ходе совместной пресс-конференции с главой США Дональдом Трампом в Хельсинки.