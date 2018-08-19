«Россия готова»: США введут санкции против «Северного потока — 2»

США уже в течение нескольких недель могут объявить о санкциях против компаний, участвующих в реализации проекта «Северный поток — 2», сообщает газета Wall Street Journal со ссылкой на бывших и действующих американских чиновников.

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Проект разрабатывает российская компания «Газпром» вместе с европейскими партнерами Royal Dutch Shell PLC, Wintershall AG, Uniper SE, OMVAG и Engie SA.

WSJ подчеркивает, что американские власти и раньше предпринимали попытки остановить реализацию еще первого газопровода «Северный поток», но все принятые меры оказались напрасны.

В то же время Владимир Путин отметил значимость «Северного потока — 2» для Европы на встрече с канцлером ФРГ Ангелой Меркель 18 августа. Российский лидер уверен, что реализация проекта позволит не только улучшить европейскую газотранспортную систему, но и диверсифицировать маршруты поставок, значительно сократить транзитные риски и удовлетворить потребности в «голубом топливе» государств региона.

Разрабатываемые Соединенными Штатами санкции против компаний-участниц «Северного потока — 2» являются преднамеренным шагом для осложнения переговоров по проекту,

сообщил РИА «Новости» зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа. Он подчеркнул, что появление информации об этом совпало с переговорами в Берлине Путина и Меркель. «И это все сделано, естественно, преднамеренно, для того чтобы каким-то образом осложнить переговоры по «Северному потоку — 2», — отметил Чепа. Парламентарий уточнил, что проект «Северный поток — 2» действительно представляет собой выгоду как для России, так и для Германии и ряда других стран, но не для США.

Россия готова к возможному введению Соединенными Штатами новых санкций против компаний, участвующих в строительстве газопровода «Северный поток-2», заявил первый зампред комитета Совфеда по международным делам Владимир Джабаров, слова которого приводит РИА «Новости». Он уверен, что избежать введения новых санкций невозможно. «Россия к этим санкциям, которые, я думаю, будут неизбежно введены, готова. Не исключаю, что санкции и их преодоление обсуждались вчера на встрече лидеров России и Германии», — отметил Джабаров. Он также уточнил, что санкции не остановят реализацию проекта и что США «не стоит ожидать, что кого-то заманит рынок их сжиженного газа».

Накануне в Германии состоялась встреча российского лидера и канцлера ФРГ. Как заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков,

Путин и Меркель в ходе беседы, говоря о возможных санкциях в связи с реализацией газопровода «Северный поток — 2», пришли к соглашению, что проект коммерчески выгоден и его необходимо оградить от нападок.

Проект «Северный поток — 2» предусматривает строительство двух ниток газопровода через Балтийское море от российского побережья до Германии. Планируется, что трубопровод будет проложен рядом с действующим «Северным потоком». Согласно плану, «СП – 2» пройдет через территориальные или исключительные экономические зоны расположенных у берегов Балтийского моря стран, то есть России, Финляндии, Швеции, Дании и Германии. Все эти государства, кроме Дании, дали свое разрешение на строительство компании-оператору «Северного потока — 2» Nord Stream 2 AG. Мощность трубопровода составит 55 млрд куб. м газа в год, а его протяженность — 1,2 тыс. км. Одним из иностранных инвесторов проекта является австрийская OMV. Ранее ее глава Райнер Зеле заявлял, что санкции против данной конструкции будут «несправедливым шагом».

Дублирующий уже существующий трубопровод «Северный поток — 2» довольно долго критиковала администрация президента США Дональда Трампа, утверждая, что реализация этого проекта увеличит энергетическую зависимость Европы от российского газа.

В августе 2017 года конгресс США наделил Трампа полномочиями вводить санкции в отношении компаний и лиц, которые работают над трубопроводом.

Данная возможность предусмотрена в пакете санкций против России за предполагаемое вмешательство российской стороны в американские выборы в 2016 году. Согласно данным WSJ, на данный момент власти США намерены воспользоваться этой опцией, чтобы «заблокировать» завершение строительства «Северного потока — 2».

Как отмечает агентство Bloomberg, санкции США против России не будут успешны, если их не будет поддерживать американский президент Дональд Трамп. Авторы материала, опубликованного изданием, уверены, что у Вашингтона есть много способов для противостояния Москве, среди которых и проект «Северный поток-2». Впрочем, один вопрос до сих пор остается нерешенным — стоит ли вводить санкции против компаний, ответственных непосредственно за укладку труб на дно Балтийского моря, или же есть смысл расширить их действие на банки и другие фирмы, финансирующие «Северный поток — 2». Как рассказал источник WSJ, Вашингтон передаст Евросоюзу предупреждение до того, как введет данные санкции.