Порошенко с претензией: Киев подаст в суд на Россию

Президент Украины Петр Порошенко планирует выдвинуть против России иск «за нанесенный ущерб в Донбассе». По его словам, «российская агрессия» на востоке страны привела к уничтожению инфраструктуры, предприятий и экономического потенциала Донбасса и Крыма.

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На своей странице в фейсбуке президент заявил, что Киев больше не должен ждать «ни минуты» и необходимо сформулировать «консолидированные претензии» к Москве. «Обратился к Кабинету министров Украины с просьбой принять меры для скорейшего создания соответствующего межведомственного координационного органа», — сообщил Порошенко.

Он добавил, что появление такой комиссии предусматривается принятым в январе законом о реинтеграции Донбасса.

Также Порошенко написал, что ожидает от правительства Украины «детального плана по комплексному развитию территорий, прилегающих к оккупированным», как в Киеве называют Донбасс и Крым.

При этом глава государства не забыл упомянуть, что его план по мирному восстановлению территорий на востоке страны «поддержали лидеры ЕС во время саммита Украина-ЕС, выразив готовность взять под патронаж восстановления населенных пунктов Донбасса».

«Наши сограждане, особенно на освобожденных украинских землях, должны почувствовать очевидную разницу между Украиной новых возможностей, которая заботится о своих граждан, и между Россией утраченных надежд», — подытожил президент страны.

Заявление Порошенко рассчитано на популярность в массах в преддверии президентских выборов и сделано от отчаяния, заявил депутат Госдумы РФ Сергей Шаргунов.

«В условиях абсолютной экономической разрухи и политической неразберихи единственное, что остается делать президенту Украины, — это снова и снова отвлекать внимание жителей Украины на тему так называемого «агрессора», — приводит слова парламентария ФАН.

По словам собеседника агентства, киевский режим может бесконечно создавать всевозможные комиссии и советы. «Как сказал классик: «Что за комиссия, создатель». Толку, конечно, от нее никакого, зато появляется лишний повод пошуметь и представляется возможность потрясти кулаками, поупражняться в самопиаре в связи с тем, что предвыборная кампания уже началась», — резюмировал Шаргунов.

Ранее Киев обратился в ряд международных судебных инстанций, в частности, в Европейский суд по правам человека и Международный суд ООН с исками против России. В жалобах Украина требует возместить ущерб за потерянное имущество в Крыму.

Так называемый закон о реинтеграции Донбасса был принят Верховной радой Украины в начале текущего года. Документ предполагает смену «антитеррористической» операции на востоке страны (АТО) на военную. С момента вступления закона в силу мероприятия по борьбе с ДНР и ЛНР стали называться операцией Объединенных сил на территории Донецкой и Луганской областей. У Порошенко также появились новые полномочия — в любое время объявлять на любой территории страны военное положение и вводить войска на неопределенный срок. Это позволило узаконить применение армии на востоке без объявления войны. Кроме того, в законе прописано признание России страной-оккупантом ДНР и ЛНР.

Между тем, в июле этого года стало известно, что Служба безопасности Украины (СБУ) завела дело против самого Петра Порошенко.

Как сообщил в своем фейсбуке депутат Верховной рады Виталий Куприй, СБУ ведет расследование по факту государственной измены президента страны.

Нардеп рассказал, что получил повестку о вызове на допрос в СБУ в качестве свидетеля. Фото соответствующего документа парламентарий прикрепил к сообщению. Поводом для разбирательства стала информация о том, что Порошенко в августе минувшего года подарил полку спецназа 100 снайперских комплексов на сумму в 500 млн грн (1,1 млрд руб).

«С целью выяснения законности такой операции и механизма передачи оружия ВСУ я направил запрос в Министерство обороны», — написал Куприй.

В ведомстве ему сообщили, что, в соответствии с договором о закупке товаров на благотворительные средства, военным было передано не 100, а 98 единиц оружия, причем не боевого, а охотничьего. Глава Минобороны Степан Полторак отметил, что разглашение подобной информации в СМИ способно нанести ущерб национальным интересам Украины.

«Таким образом, по инициативе Петра Порошенко и в целях распространения в СМИ была организована и осуществлена демонстрация вооружения, которое передается нашим военным, что, по сообщению Степана Полторака, может причинить вред интересам национальной безопасности Украины и является военной тайной», — заключил депутат Рады, добавив, что ему через суд удалось заставить СБУ начать расследование этого дела.

Кроме того, Куприй заподозрил Порошенко в краже у военных двух недостающих снайперских комплексов, предположив, что он оставил их себе или подарил друзьям.