На Украине в зоне военной операции в Донбассе силовики заставили пилотов посадить легкомоторный самолет. Об этом сообщает телеканал «112 Украина» со ссылкой на пресс-центр операции объединенных сил (ООС) в Донбассе.

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Отмечается, что легкомоторный летательный аппарат был замечен в районе населенного пункта Раздольное в Донецкой области около 6:30 утра 16 июня постом воздушного наблюдения нацгвардии Украины, сотрудники которой и должили об этом в пункт управления противовоздушной обороны.

«Принятыми мерами двухместный летательный аппарат Х-32 «Бекас» принудили к посадке», – написано в сообщении пресс-центра ООС.

Обнаружилось, что пилотами летательного аппарата являются два украинца, управлявших воздушным судном без соответствующего разрешения. Они были задержаны и переданы полиции. В данный момент решается вопрос о привлечении их к ответственности.

До этого, 12 июня, поступала информация о том, что в Донбасс под прикрытием прибыл украинский спецназ. Об этом сообщил официальный представитель Народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР) Андрей Марочко. По его словам, украинских силовиков в военной форме российского образца засекли у линии соприкосновения в Донбассе.

Подразделение, как отмечает Марочко, прибыло в населенный пункт Счастье, находящийся под контролем Вооруженных сил Украины (ВСУ), в конце прошлой недели. Военнослужащих снарядили специальным вооружением, а это, по мнению представителя Народной милиции ЛНР, может являться свидетельством планирования провокаций. «Это может послужить основанием для дискредитирующей информационной кампании, направленной против ЛНР и России», — подчеркнул он.

Днем ранее в пресс-службе министерства госбезопасности самопровозглашенной Донецкой Народной Республики (ДНР) заявили, что в Донбассе украинскими войсками готовится провокация, направленная против делегации комитета Евросоюза по вопросам политической безопасности.

По сообщению ведомства, военнослужащие собираются сбить вертолет с делегацией из переносного зенитного ракетного комплекса «Игла», после чего обвинения в произошедшем лягут на самопровозглашенные ДНР и ЛНР.

Визит делегации был намечен на 13-15 июня. На Украину она была приглашена президентом страны Петром Порошенко. Планировалось, что в эти дни она посетит прифронтовые районы, чтобы изучить гуманитарную ситуацию на территории Донбасса.

9 июня сообщалось, что в преддверии чемпионата мира по футболу в самопровозглашенных ЛНР и ДНР усилилась диверсионная активность. Об этом «Известиям» заявил заместитель командующего оперативным командованием ДНР Эдуард Басурин. Он отмечал, что на территории ДНР в данный момент риски масштабных провокаций с украинской стороны действительно сильно повышены. По этой причине вооруженные силы Донбасса были приведены в полную боевую готовность.

«Нам бы этого совершенно не хотелось, но, если Киев начнет наступление, армия ДНР полностью готова отразить любые атаки», — заявил Басурин. Отмечается также, что подготовка к отражению возможной атаки ВСУ основана на получаемых разведданных.

Еще в начале мая сообщалось о том, что украинские власти собираются укрепить позиции ВСУ на линии соприкосновения в Донбассе.

Об этом заявлял командующий ООС Сергей Наев на брифинге, посвященном смене формата военной операции на востоке Украины. Он подчеркнул, что украинские военные власти осознают, с каким «коварным и непредсказуемым» противником намерены сражаться. По этой причине, отметил командующий ООС, значительные усилия будут направлены на усиление позиций ВСУ в наиболее «горячих» точках.

По словам Наева, изменение формата антитеррористической операции (АТО) на ООС не должно привести к ожесточению конфликта. «Мы не прогнозируем обострение боевых действий в связи с началом операции», - уточнил Наев.

Он также подчеркнул, что силы ООС направлены на установление мира на востоке Украины, а также на уничтожение разделительных линий и искусственных барьеров, отделивших тысячи граждан от своих семей. «Мы пришли не для того, чтобы раздувать конфликт, а для того, чтобы ускорить его завершение», — заключил командующий ООС.

Об изменении формата АТО на ООС украинский президент Петр Порошенко сообщил еще 30 апреля. По его словам, ООС призвана усилить роль ВСУ в конфликте. Изменение формата АТО происходило в течение четырех лет. О том, что скоро на смену ему придет ООС, в конце февраля говорил начальник генштаба ВСУ Виктор Муженко. Он отмечал, что переход от АТО к ООС способствует созданию более четкой структуры командования и систематизированию армии в Донбассе.