«Мы проигнорировали желание Трампа встретиться с Путиным»

Советники главы Белого дома Дональда Трампа после саммита АТЭС во Вьетнаме проигнорировали его слова о желании пригласить президента России Владимира Путина в Вашингтон, сообщает издание Washington Post со ссылкой на собственные источники.

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«По окончании встречи на саммите АТЭС во Вьетнаме в ноябре 2017 года президент [Трамп] заявил, что он хочет пригласить Путина в Белый дом… Мы проигнорировали это», — приводит ФАН слова одного из чиновников команды Трампа.

Кроме того, другой сотрудник администрации президента США отметил, что высшие чины в Совете национальной безопасности выступили против встречи лидеров двух стран и потому в Белом доме не восприняли слова Трампа как приказ, который необходимо выполнить.

При этом, по словам американских чиновников, у невыполнения поручения главы Белого дома была и другая цель — посмотреть, проявит ли после этого Трамп снова интерес к организации встречи с Путиным.

Вместе с тем западные СМИ сообщают, что Трамп может провести встречу с Путиным в июле в Европе. 12-13 июля в Брюсселе состоится саммит НАТО, после которого в одной из европейских стран могут пройти переговоры российского и американского лидеров, передает НСН.

В последнюю неделю появилось сразу несколько сообщений о возможности скорой встречи президентов России и США. Так, днем ранее издание The New Yorker со ссылкой на осведомленные источники из администрации президента, знакомые с обсуждением этой темы, писало, что Трамп настаивает на проведении саммита с Путиным.

«Его [Трампа] не остановить», — сказал высокопоставленный чиновник из администрации президента.

По словам источника, глава Белого дома уже давно хочет встретиться с российским лидером, поэтому планирует встречу на лето. Возобновление «публичного расположения» Трампа к Путину неслучайно, указывал журнал. Это признак того, что президент США чувствует себя все более смелым как на мировой сцене, так и в Соединенных Штатах.

«Вполне возможно, что мы встретимся», — ответил в тот же день сам Трамп на вопрос о вероятности встречи с Путиным летом этого года.

Накануне замглавы МИД России Сергей Рябков заявил, что прогресса в вопросе подготовки встречи Путина и Трампа пока нет.

«Нет, на эту тему новостей нет. Тема приобретает актуальность как по мановению волшебной палочки. Мы, как и раньше, сосредоточены на том, чтобы сформулировать позитивную содержательную часть и попробовать наилучшим образом подготовиться к этому мероприятию», — сказал дипломат.

По его словам, в Москве не могут допустить ситуацию, когда «к мероприятию Россия подойдет, не имея внятной повестки дня, конкретных предложений и конкретного представления о том, как реагировать в случае тех или иных действий партнера».

Тогда же Трамп рассказал, о чем попросил бы Путина, если бы сидел с ним за одним столом. Об этом он сказал в интервью Fox News, отрывок из которого опубликовал в твиттере журналист Аарон Рупар.

Журналист телеканала попросил американского президента объяснить слова о том, что стоит вернуть формат «Большой восьмерки» с участием России. Глава Белого дома отметил, что это пошло бы на пользу, учитывая, что участники саммита «Большой семерки» потратили четверть своего времени на обсуждение России.

«Я не за Россию. Я за США. Но если бы, например, Путин сидел напротив меня за одним столом там, в Канаде (место проведения саммита G7. — «Газета.Ru»), я бы сказал: «Сделаете одолжение? Выйдете из Сирии? Выйдете из Украины? Вас не должно быть там», — сказал Трамп.

Президент США также сообщил о своей уверенности в том, что у него сложились бы хорошие отношения с Путиным. Трамп заключил, что если бы российский президент был на саммите, то у него была бы возможность попросить сделать вещи, которые будут полезны для всего мира.

За несколько дней до этого сам Путин заявил, что проведет саммит с Трампом, как только американская сторона будет к этому готова. Об этом президент России заявил в ходе пресс-конференции по итогам саммита ШОС в китайском Циндао.

«Как только, так сразу. Как только американская сторона будет готова, так сразу эта встреча состоится, ну исходя, конечно, и из моего рабочего графика», — сказал российский лидер.

Он отметил, что место встречи не обсуждалось, однако многие страны, в том числе Австрия, были готовы оказать содействие.

«В общем, это мне кажется вопрос технический, важно, чтобы эти встречи, если они состоятся или она состоится, эта встреча, были наполнены конкретным содержанием», — добавил Путин.