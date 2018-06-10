Навстречу Трампу: Ким Чен Ын прибыл в Сингапур

Самолет лидера КНДР Ким Чен Ына приземлился в аэропорту Сингапура утром воскресенья, 10 июня. У трапа северокорейского главу встречал сингапурский министр иностранных дел Вивиан Балакришнан, о чем он и сообщил в своем твиттере. Политики пожали друг другу руки, после чего кортеж Ким Чен Ына отправился в фешенебельный отель St. Regis, расположенный в районе Танглин на юге Сингапура.

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Бронированный лимузин Mercedes S600 Pullman Кима сопровождали 20 мотоциклистов, а также два десятка дипломатических и полицейских автомобилей. Возле парадного входа в отель кортеж скрылся за большой ширмой, установленной на улице по соображениям безопасности. Движение по дороге в этот момент было перекрыто, но после возобновилось.

Перед кортежем в St. Regis прибыл автобус с личной охраной Ким Чен Ына — около 50 сотрудников службы безопасности, заселившихся в отель.

О прилете Ким Чен Ына сообщил ранее МИД Сингапура. Город-государство выделил на проведение американо-северокорейского саммита около 20 млн сингапурских долларов (примерно $15 млн — «Газета.Ru»). Премьер-министр Ли Сянь Лун, с которым Ким Чен Ын должен встретиться 10 июня, заявил, что принятие саммита США и КНДР укрепит международный авторитет и известность страны на международной арене.

Ли Сянь Лун отметил, что Сингапур не предлагал проводить саммит, к властям островной республики обратились американцы и северные корейцы. После этого «они не могли отказать» и решили совершить хорошее дело; затраты же на его проведение должны окупиться развитием международных отношений, в котором заинтересован Сингапур.

Визави Ким Чен Ына, президент США Дональд Трамп, должен прибыть в Сингапур на авиабазу Пайя Лебар в воскресенье, в 20:35 по местному времени. Американский лидер и его свита остановятся в отеле Shangri-La, говорится в заявлении Белого дома.

Вместе с Трампом в Сингапур на борту Air Force One (самолета президента США — «Газета.Ru») прилетят госсекретарь Майкл Помпео, советник президента по национальной безопасности Джон Болтон, начальник аппарата Белого дома Джон Келли и пресс-секретарь Сара Сандерс, передает австралийский телеканал ABC.

Отели двух лидеров расположены всего в 750 метрах друг от друга. Туристический район Танглин обильно покрыт деревьями и торговыми центрами, а разделяет St. Regis и Shangri-La небольшой парк.

Накануне президент США Дональд Трамп заявил, что ему понадобится минута, чтобы определить серьезность намерений лидера КНДР Ким Чен Ына.

«Сколько времени мне понадобится, чтобы понять? Я пойму в первую же минуту. Я думаю, что я очень быстро пойму, произойдет ли что-то хорошее. И если этого не произойдет, я не буду тратить свое время и не хочу тратить его», — подчеркнул американский лидер.

Издание Politico ранее сообщило, что в Белом доме тщательно подбирают подарок для лидера КНДР Ким Чен Ына по случаю встречи на высшем уровне. Выбор «правильного подарка» для лидера КНДР будет деликатной задачей, заявил член Совета по международным отношениям США Скотт Снайдер.

«Протокольный подарок одновременно не должен ни оскорблять, ни чрезмерно превозносить первое лицо другого государства»,

— сказал Снайдер.

Кроме того, добавил советник, будет любопытно посмотреть на то, что в качестве ответного жеста подарит Дональду Трампу Ким Чен Ын. В прошлом руководители КНДР на двусторонних встречах с американцами дарили различные подарки: от щенков корейских собак до разнообразных деликатесов. Бывшая госсекретарь США Мадлен Олбрайт в 2000 году во время своего визита в Пхеньян презентовала Ким Ир Сену, большому фанату американского баскетбола, резиновый мяч с автографом легенды NBA Майкла Джордана.

Ранее кроме самолета авиакомпании Air China, на котором, предположительно, Ким прибыл в Сингапур, в аэропорту приземлился грузовой самолет Ил-76, на котором доставили роскошные автомобили лидера КНДР и большое количество различных блюд, передает американское издание CNBC.