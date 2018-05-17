Путин встретился с Асадом в Сочи

В Сочи в четверг 17 мая состоялись переговоры президента России Владимира Путина с лидером Сирии Башаром Асадом. В самом начале встречи глава российского государства поздравил гостя с началом священного для мусульман месяца Рамадан, а также отметил значительные успехи сирийской правительственной армии в борьбе с террористическими формированиями.

«Благодаря усилиям, которые предприняты вашими военнослужащими за последнее время, сделаны очень важные шаги в дальнейшем укреплении законной власти. Террористы сложили оружие в ключевых точках Сирии, что позволило восстановить инфраструктуру Сирии, отодвинуть их, практически прекратить их функционирование вблизи сирийской столицы», — подчеркнул Путин.

По его словам, эти военные успехи создали дополнительные условия для возобновления полноформатного политического процесса, сообщает пресс-служба Кремля.

Фоторепортаж: Асад вновь прилетел к Путину в Сочи __is_photorep_included11755099: 1

«Многое уже сделано в ходе Астанинского процесса. Многое сделано и в рамках Конгресса сирийского народа, который прошел в Сочи.

Теперь мы можем сделать следующие шаги совместно с вами. И следующая задача — это, конечно, экономическое восстановление и гуманитарная помощь людям, которые оказались в трудной ситуации. Как вы знаете, мы в контакте со всеми сторонами этого сложного процесса, включая Организацию Объединенных Наций и представителя Генсекретаря господина Де Мистуру», — отметил президент России.

Асад, в свою очередь, поздравил российского коллегу с началом нового президентского срока и заявил, что успех на выборах является доказательством правильности нынешней политики Путина и внутри страны, и на международной арене.

«Российский народ видит, что благодаря вашим действиям позиции вашей страны становятся все крепче на международной арене», — ответил президент Сирии.

Он добавил, что с момента прошлой встречи двух политиков произошло много позитивных изменений — площадь, которую контролируют террористы, стала гораздо меньше. Также, по словам Асада, за последние недели сотни тысяч сирийцев уже смогли вернуться в свои дома, в пути еще миллионы сирийцев.

«Стабильность улучшается, и все это открывает двери перед политическим процессом, который мы начали некоторое время назад. Я всегда говорил и сейчас повторю еще раз, что мы всегда с воодушевлением поддерживаем политический процесс, который должен идти параллельно с борьбой с терроризмом.

Мы знаем, что это будет нелегко, так как есть страны, которые не хотят, чтобы в Сирию вернулась стабильность.

Однако мы вместе с вами и другими партнерами и друзьями будем и дальше твердо двигаться вперед в деле мирного процесса на благо достижения мира», — указал Асад.

Помимо этого, он отдельно поблагодарил российские Вооруженные Силы, в особенности Воздушно-космические силы, которые сыграли одну из основных ролей в борьбе с терроризмом. После переговоров президенты двух стран сделали совместное заявление.

Так, стало известно, что Асад принял решение направить свою часть делегации для формирования Конституционного комитета, который должен работать над основным законом Сирии. Путин подчеркнул, что Россия приветствует это решение президента Сирии и всячески будет его поддерживать, имея в виду и договоренности, которые были достигнуты в ходе Конгресса сирийского народа, прошедшего несколько месяцев назад в Сочи.

Сам Асад отметил ускорившийся рост инвестиций российских компаний в различные сферы экономики Сирии. Он добавил, что в ходе сегодняшней встречи были обсуждены возможные шаги по дальнейшему поощрению интереса российских компаний к инвестициям в сирийскую экономику и участию в процессе восстановления страны.

«Основное внимание мы сфокусировали на вопросе Конституционного комитета, который должен быть создан по итогам работы Конгресса сирийского диалога. Мы рассчитываем начать соответствующую работу с ООН», — резюмировал Асад.

Конгресс национального диалога народов Сирии состоялся в Сочи 30 января. По его итогам была сформирована конституционная комиссия, в ее состав вошли представители правительства Сирии и оппозиции. Ее структура включает три комитета, члены которых должны будут разработать новую конституцию САР, передает ФАН.

Третий раунд переговоров по урегулированию конфликта в Сирии прошел 14 и 15 марта в Астане. В них приняли участие делегации стран-гарантов перемирия в стране, представители ООН, Иордании, США и правительства Башара Асада, сообщает НСН.