За Солсбери ответили

Россия получила от Великобритании ответы по «делу Скрипаля», сообщило постпредство РФ при ОЗХО в Гааге. Сейчас российские дипломаты и специалисты изучают материалы. Содержание ответов постпредство пока не разглашает и не комментирует.

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1 апреля российский МИД опубликовал список из 13 вопросов, направленных Россией в ОЗХО. В частности, МИД попросил представителей организации прокомментировать тот факт, что Великобритания отказалась предоставлять данные по расследованию «дела Скрипаля». Также внешнеполитическое ведомство интересуется, какого рода помощь Лондон запросил у ОЗХО.

Вопросы были направлены постпредством РФ при организации в технический секретариат ОЗХО, выступающий медиатором между Москвой и Лондоном.

Россия стремится узнать, намерена ли ОЗХО «поделиться» в установленном порядке информацией, предоставленной Лондоном Техсекретариату (ТС) организации. Российские дипломаты также поинтересовались, была ли направлена ТС какая-либо дополнительная информация по национальному расследованию Великобритании, в частности, по оперативному, медицинскому и юридическому аспектам дела.

Кроме того, Москва просит дать точные сведения о запросе подтверждения некой информации, отправленной Британией в Гаагу, и уточнить, касалась ли эта информация самого факта применения нервно-паралитического агента А234 или же его принадлежности к семейству «Новичок» в «западной классификации».

Россия интересуется, какого рода данные были предоставлены Лондоном в распоряжение ОЗХО, то есть фактическими вещественными уликами. Один из вопросов касается того, кто руководил делегацией экспертов ОЗХО, посетившей Великобританию в рамках расследования. «Какие специалисты вошли в ее состав? Сколько времени они проработали? С кем взаимодействовали?» — говорится в заявлении МИД РФ.

Дипведомство также задало вопрос о процедуре отбора химических проб и соблюдении «основополагающего принципа chain of custody» при проведении расследования. Этот принцип позволяет выяснить, кто был изначальным создателем и распространителем химического вещества, отследив цепочку его распространения.

Два вопроса касаются критериев выбора лабораторий, которые займутся анализом проб, а также времени, необходимого ОЗХО для подготовки заключения экспертов.

Наконец, оставшиеся четыре вопроса касаются участия Франции в расследовании дела Скрипаля. По имеющейся информации, Париж присоединился к расследованию «в полном формате».

«Давал ли Техсекретариат ОЗХО согласие на раскрытие Великобританией материалов расследования перед странами ЕС? Уведомляла ли Франция Техсекретариат ОЗХО о своем подключении к техническому содействию, о котором запросила Великобритания? Передавала ли Франция материалы собственного расследования (если таковые имеются) в распоряжение Техсекретариата ОЗХО? Может ли Техсекретариат ОЗХО предоставить России материалы французского расследования (если таковые имеются) для ознакомления с его результатами?» — интересуется российский МИД в заявлении.

В случае если ОЗХО не сможет ознакомить Россию с французскими материалами, МИД России попросил объяснить причины вероятного отказа.

18 апреля посольство России в Великобритании отметило усилия британской стороны по «очищению» Солсбери после инцидента с отравлением Скрипалей. Был расширен список мест, которые с высокой степенью вероятности были заражены боевым отравляющим веществом. Кроме итальянского ресторана, паба, скамейки и дома Скрипалей, под карантин попали станции скорой помощи и дом полицейского Ника Бэйли. В дипмиссии предположили, что британцы «заметают следы» и уничтожают улики.

При этом, хотя Великобритания заявляла о крайне высокой токсичности и устойчивости химического вещества А234 «Новичок», которое «не испаряется и не исчезает», новых сообщений о пострадавших нет. В дипмиссии убеждены, что сержант полиции Бэйли, отравившийся при проведении обыска в доме Скрипалей, после возвращения домой в этом случае должен был отравиться повторно.