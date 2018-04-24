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раздела Спорт

За Солсбери ответили

Россия получила от Великобритании ответы по «делу Скрипаля»

Постоянное представительство России при Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) получило наконец от Великобритании ответы на 13 вопросов по делу об отравлении Сергея и Юлии Скрипалей в Солсбери. Сейчас эти материалы изучают в дипмиссии в Гааге, но содержание ответов Лондона пока не комментируют.

Россия получила от Великобритании ответы по «делу Скрипаля», сообщило постпредство РФ при ОЗХО в Гааге. Сейчас российские дипломаты и специалисты изучают материалы. Содержание ответов постпредство пока не разглашает и не комментирует.

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1 апреля российский МИД опубликовал список из 13 вопросов, направленных Россией в ОЗХО. В частности, МИД попросил представителей организации прокомментировать тот факт, что Великобритания отказалась предоставлять данные по расследованию «дела Скрипаля». Также внешнеполитическое ведомство интересуется, какого рода помощь Лондон запросил у ОЗХО.

Вопросы были направлены постпредством РФ при организации в технический секретариат ОЗХО, выступающий медиатором между Москвой и Лондоном.

Россия стремится узнать, намерена ли ОЗХО «поделиться» в установленном порядке информацией, предоставленной Лондоном Техсекретариату (ТС) организации. Российские дипломаты также поинтересовались, была ли направлена ТС какая-либо дополнительная информация по национальному расследованию Великобритании, в частности, по оперативному, медицинскому и юридическому аспектам дела.

Кроме того, Москва просит дать точные сведения о запросе подтверждения некой информации, отправленной Британией в Гаагу, и уточнить, касалась ли эта информация самого факта применения нервно-паралитического агента А234 или же его принадлежности к семейству «Новичок» в «западной классификации».

Россия интересуется, какого рода данные были предоставлены Лондоном в распоряжение ОЗХО, то есть фактическими вещественными уликами. Один из вопросов касается того, кто руководил делегацией экспертов ОЗХО, посетившей Великобританию в рамках расследования. «Какие специалисты вошли в ее состав? Сколько времени они проработали? С кем взаимодействовали?» — говорится в заявлении МИД РФ.

Дипведомство также задало вопрос о процедуре отбора химических проб и соблюдении «основополагающего принципа chain of custody» при проведении расследования. Этот принцип позволяет выяснить, кто был изначальным создателем и распространителем химического вещества, отследив цепочку его распространения.

Два вопроса касаются критериев выбора лабораторий, которые займутся анализом проб, а также времени, необходимого ОЗХО для подготовки заключения экспертов.

Наконец, оставшиеся четыре вопроса касаются участия Франции в расследовании дела Скрипаля. По имеющейся информации, Париж присоединился к расследованию «в полном формате».

«Давал ли Техсекретариат ОЗХО согласие на раскрытие Великобританией материалов расследования перед странами ЕС? Уведомляла ли Франция Техсекретариат ОЗХО о своем подключении к техническому содействию, о котором запросила Великобритания? Передавала ли Франция материалы собственного расследования (если таковые имеются) в распоряжение Техсекретариата ОЗХО? Может ли Техсекретариат ОЗХО предоставить России материалы французского расследования (если таковые имеются) для ознакомления с его результатами?» — интересуется российский МИД в заявлении.

В случае если ОЗХО не сможет ознакомить Россию с французскими материалами, МИД России попросил объяснить причины вероятного отказа.

18 апреля посольство России в Великобритании отметило усилия британской стороны по «очищению» Солсбери после инцидента с отравлением Скрипалей. Был расширен список мест, которые с высокой степенью вероятности были заражены боевым отравляющим веществом. Кроме итальянского ресторана, паба, скамейки и дома Скрипалей, под карантин попали станции скорой помощи и дом полицейского Ника Бэйли. В дипмиссии предположили, что британцы «заметают следы» и уничтожают улики.

При этом, хотя Великобритания заявляла о крайне высокой токсичности и устойчивости химического вещества А234 «Новичок», которое «не испаряется и не исчезает», новых сообщений о пострадавших нет. В дипмиссии убеждены, что сержант полиции Бэйли, отравившийся при проведении обыска в доме Скрипалей, после возвращения домой в этом случае должен был отравиться повторно.