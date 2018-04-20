«Путин и Трамп не допустят войны»

Глава МИД РФ Сергей Лавров на 100% исключил военное столкновение между Россией и США. По его мнению, Владимир Путин и Дональд Трамп не допустят этого.

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«Возвращаясь к вопросу о рисках военного противостояния, я исхожу на 100% из того, что военные этого не допустят и этого, конечно же, не допустит ни президент Путин, ни, уверен, президент Трамп», — сказал министр в интервью РИА «Новости».

Он отметил, что Путин и Трамп были избраны своими народами, перед которыми они отвечают за мир и спокойствие.

Однако теперь, после атаки США и их союзников на Сирию, Россия получила право на поставку Дамаску С-300, утверждает министр.

«У нас нет никаких теперь моральных обязательств. У нас были моральные обязательства, мы обещали этого не делать еще где-то лет 10 назад, по-моему, по просьбе известных наших партнеров, и мы приняли во внимание их аргумент о том, что это могло бы привести к дестабилизации обстановки, хотя средство чисто оборонительное, но тем не менее мы вняли просьбам, теперь у нас такого морального обязательства нет», — высказался Лавров.

Кроме того, глава МИД РФ заявил, что Владимир Путин готов к встрече с президентом США Дональдом Трампом. У министра спросили, «повисла» ли подготовка личного разговора двух лидеров, на это он ответил, что «слово вылетело» — то есть Трамп уже подтвердил свое желание встретиться. «Президент Путин готов к такой встрече», — отметил он.

Тем не менее подготовкой саммита дипломаты пока не занимаются, добавил глава МИД. «Но если это будет, как только будет какое-то развитие, мы вам обязательно расскажем. Но я просто обращу внимание на то, что Дональд Трамп уже после этого телефонного разговора несколько раз и в твитах, и на словах говорил о том, что надо с Россией решать вопросы, мы хотим с Россией иметь хорошие отношения, это лучше, чем не иметь хорошие отношения, и только глупец думает иначе. Все это мы тоже слышим», — объяснил министр.

Сергей Лавров выразил надежду, что американский лидер конкретизирует свое предложение о встрече с Путиным.

«Мы исходим из того, что президент США в телефонном разговоре такое приглашение направил, сказал, что будет рад видеть в Белом доме, потом будет рад встретиться в рамках ответного визита. И к этой теме он пару раз возвращался, поэтому мы дали, естественно, знать нашим американским коллегам, что мы не хотим быть навязчивыми, но не хотим быть и невежливыми и что, учитывая, что президент Трамп такое предложение сделал, мы исходим из того, что он его конкретизирует», — сообщил глава внешнеполитического ведомства.

Напомним, что о своем желании диалога с Россией Трамп заявил в своем твиттере 20 марта. Тогда он отметил, что хочет обсудить с Кремлем гонку вооружений, которая «выходит из-под контроля», а также обстановку на Украине и в Сирии. При этом двумя днями ранее американский лидер лично поздравил Путина с переизбранием на новый срок.

Позже, 21 марта, пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков отметил, что два лидера мировых держав пришли к выводу о необходимости личной встречи.

Отметим, что пока Путин и Трамп провели лишь одну полноценную встречу. Более двух часов они лично общались на полях саммита G20 в Гамбурге в июле 2017 года. При этом с момента вступления Трампа в должность президента в январе 2017 года он не совершал визит в Москву, а Путин — в Вашингтон.

Отношения между США и Россией обострились в начале апреля — тогда поступила информация о возможном применении химоружия в сирийской Думе. Американская сторона обвинила в химической атаке режим президента Сирии Башара Асада, который, в свою очередь, отверг все обвинения. В российском Генштабе обвинения США назвали провокацией. Глава МИД Сергей Лавров тогда отмечал, что Кремль имеет доказательства того, что применение химоружия в Думе — лишь инсценировка.

Несмотря на это, утром 14 апреля США совместно с вооруженными силами Великобритании и Франции нанесли удары по Сирии. Было выпущено более 100 ракет. Американский лидер Дональд Трамп объявил об атаке лично. Среди пострадавших — три жителя Сирии, информации о погибших нет. НАТО поддержал решение западной коалиции. Кроме того, солидарность с США выразила и Турция.

Американский посол в России Джон Хантсман заявил, что Белый дом связался с Россией перед ударами по Сирии — это было сделано для снижения риска жертв среди россиян и мирного населения. Российские власти отрицают факт предупреждения.

14 апреля Совбез ООН провел экстренное заседание по ситуации в Сирии. На нем в том числе выступил постоянный представитель России при ООН Василий Небензя. Он заявил, что западная коалиция использует в своей внешней политике мифы и ложные суждения.

«Никто не должен диктовать, как трактуется международное право, как понимать устав ООН, как пользоваться собственной совестью. И мы никогда не постесняемся голосовать так, как нам диктует международное право, устав ООН, совесть и правда», — отметил он.

Путин, в свою очередь, обвинил США и их союзников в нарушении международного права.

Позже, 16 апреля, Лавров сообщил, что отношения между Россией и Западом сейчас хуже, чем во времена холодной войны.

«Я считаю, что сейчас отношения хуже, чем во времена холодной войны, поскольку в те времена были каналы коммуникации и не было одержимости русофобией, которая выглядит как геноцид через санкции», — заявил глава российского МИД в интервью «Би-би-си».