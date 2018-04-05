«Расследование не завершилось, оно только началось». LIVE

Теперь речь идет о главной версии следствия: якобы яд был нанесен на дверной ручке отеля. Однако почему Скрипаль и его дочь еще долгое время после этого не подвергались действию вещества, в то время как полицейский, который также пострадал, получил симптомы мгновенно?