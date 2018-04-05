«Расследование не завершилось, оно только началось». LIVE

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Начинается классическое перечисление «российских грехов», включая Крым, «участие в госпереворотах» и так далее.
«Человек, который совершил поджег, хочет тушить пожар», — так британский постпред прокомментировала российские призывы с совместному расследованию.
«Я не хочу слушать рассуждения о морали от страны, которая сделала так много, чтобы заблокировать вчерашнее заявление Совбеза ООН о применении химического оружия в Сирии», — говорит британский постпред.
Лондон не сомневается в виновности России, говорит британский постпред. Фразу «highly likely» (весьма вероятно) якобы использует только по той причине, что обвинить окончательно может только суд.
Постпред Великобритании уверяет, что 24-часовой ультиматум, примененный по отношению к России, был абсолютно оправдан, поскольку речь идет об оружии массового поражения.
Британский постпред утверждает, что российский запрос на консульский доступ передан Юлии Скрипаль. Лондон ожидает ее решения.
Немного о расследовании: задействованы более 250 детективов и специалистов. Просмотрено 5000 часов записи камер наблюдения, 1300 вещественных доказательств, 500 свидетелей. Звучит внушительно.
Слово переходит к Великобритании. Британский постпред обещает использовать только факты.
Небензя рассказал о подготовленном заявлении России, назвав его «очень простым» и сравнив с лакмусовой бумажкой. «Если вы его похороните, это станет еще одним подтверждением и доказательством вашей нечистой игры», — говорит он. На этом выступление России заканчивается.
Российское происхождение вещества не подтверждено, но от нас продолжают требовать признание вины, резюмирует Небензя.
«Мы с большой долей вероятности предположим, что в происходящем виновны спецслужбы некоторых стран», — говорит постпред.
Небензя обещает, что Россия будет добиваться правды по делу Скрипалей. Попытка же обвинить Россию ставит перед собой цель дискредитировать наше государство.
«Все по методу доктора Геббельса. Ложь, повторенная тысячу раз, становится правдой», — комментирует российских постпред методы Великобритании.
«Полемика с этими шестигранниками оскорбляет разум», — говорит Небензя о шестислайдовой презентации Британии, «доказывающей» вину России. По его словам, использование подобной «доказательной базы» — неуважение по отношению ко всем.
Теперь Небензя упрекает главу британского МИД Бориса Джонсона в аморальности. Он упрекает его за сравнение ЧМ-2018 с Олимпиадой, проходившей в Третьем Рейхе, предположение о том, что Россия отравила Скрипаля для того, чтобы сплотить электорат перед выборами и непонимание романов Достоевского.
Небензя осуждает процесс проходившего накануне заседания ОЗХО. Хотя российское заявление было заблокировано, Небензя отмечает, что число стран поддержавших его и воздержавшихся превышает число голосовавших против.
«Поверьте, друзья мои, расследование не только не завершилось, оно лишь началось», — угрожающе заявляет российский постпред.
Небензя снова напоминает о несостоятельности британских обвинений и невозможность дать ответы на множество вопросов: «Где были Скрипаля 4 часа с выключенными телефонами? Как брали пробы? Кто подтвердит их достоверность? Откуда так быстро взялся антидот от «неизвестного химического вещества»? И был ли он введен им?
Список вопросов кажется бесконечным.
«О времена, о нравы, — восклицает Небензя. — Куда делась старая добрая Англия? Что это: отсутствие профессионализма или деградация политической культуры? Я не знаю».
Небензя тем временем решил напомнить также и о грехах США, в частности многократные высылки дипломатов, захват российской дипломатической собственности.
Постпред Великобритании слушает речь своего российского коллеги с каменным лицом.
Российский постпред акцентируют внимание на том, что аргументация Лондона о причастности России, основанная на «разведданных спецслужб» появилась после того, как химическая аргументация провалилась.
«Это какой-то театр абсурда. У вас не нашлось фейка правдоподобнее?», — задается вопрос Небензя.
Небензя также напоминает, что «Новичок» — придуманное на Западе название для линейки отравляющих веществ, которые разрабатывались не только в России.
Теперь речь идет о главной версии следствия: якобы яд был нанесен на дверной ручке отеля. Однако почему Скрипаль и его дочь еще долгое время после этого не подвергались действию вещества, в то время как полицейский, который также пострадал, получил симптомы мгновенно?
Следующий аргумент: какой смысл профессиональным убийцам использовать столь опасное химического оружия, но при этом не завершать дело до конца.
Небензя переходит в атаку: указывает на нелогичность тайминга отравления Скрипаля — перед президентскими выборами и ЧМ-2018.
Первым выступает постпред России при СБ ООН. Василий Небензя пока пересказывает позицию Великобритании.
Итак, начинается!
Заседание Совбеза по делу Скрипаля получило номер 8224.
Напомним, Великобритания наравне с Россией, США, Францией и Китаем является постоянным членом Совбеза ООН.
Кроме этих государств есть непостоянные члены, которые избираются сроком на 2 года. В 2018 году среди непостоянных членов Совета Безопасности ООН — Боливия, Кот-д'Ивуар, Кувейт, Нидерланды, Перу, Польша, Швеция, Экваториальная Гвинея и Эфиопия.
Люди уже начинают потихоньку собираться в зале. Впрочем, какой-либо спешки не наблюдается. Ждем.
Между тем опрошенные «Газетой.Ru» эксперты не ждут от заседания Совбеза каких-либо существенных результатов. По словам замдиректора Центра комплексных европейских и международных исследований НИУ ВШЭ Дмитрия Суслова, ни британская, ни американская сторона ни за что не признают, что лгали своим союзникам.
«Они не могут признать свою неправоту и то, что они врали всему миру с самого начала. С точки зрения мотива и исполнения изначально было очевидно, что мы имеем дело с провокацией, целью которой было сплотить Запад в условиях, когда там объективно усиливались разногласия и противоречия», — отмечает Суслов.
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Инициатором заседания, кстати, стала российская сторона. «Руководствуясь разделяемым нами принципом, что применение химоружия кем бы то ни было и где бы то ни было недопустимо и должно быть расследовано и наказано, что безнаказанность недопустима и что применение такого оружия представляет собой угрозу нераспространению оружия массового уничтожения, мы, по указанию нашего правительства, просим Вас созвать завтра, в 3 часа (22.00 мск) открытое заседания Совета Безопасности по письму премьер-министра Великобритании Терезы Мэй, связанному с инцидентом в Солсбери», — сказал накануне постоянный представитель России при ООН Василий Небензя.
Добрый день, дорогие читатели «Газеты.Ru»!
Сегодня в Нью-Йорке состоится экстренное заседание Совета Безопасности ООН, посвященное небезызвестному инциденту в Солсбери — отравлению экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. Заседание должно начаться после 15.00 (22.00 мск). «Газета.Ru» будет следить за ходом заседания и докладывать вам о происходящем. Оставайтесь с нами!