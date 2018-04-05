«Силы прибывают»: о чем рассказала Юлия Скрипаль

Дочь бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля Юлия, которая пришла в сознание после отравления в Солсбери, рассказала о своем состоянии. Ее слова приведены в официальном заявлении, опубликованном на сайте полиции Великобритании.

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«Я пришла в сознание больше недели назад и рада сообщить, что силы прибывают с каждым днем. Я благодарю вас за беспокойство обо мне и за большое количество сообщений с пожеланиями выздоровления, которые я получила», — цитируют британские правоохранительные органы Юлию Скрипаль.

Она также выразила признательность людям, благодаря которым ей удалось остаться в живых, в том числе неравнодушным жителям Солсбери, вызвавшим врачей, когда она и ее отец Сергей Скрипаль находились на улице в бессознательном состоянии.

«Кроме того, я бы хотела поблагодарить персонал госпиталя Солсбери за их работу и профессионализм», — добавила Юлия.

Упомянула она и сам факт отравления. «Я уверена, что вы воспринимаете весь этот эпизод как нечто дезориентирующее, и я надеюсь, что вы окажете уважение к моей частной жизни и частной жизни моей семьи во время моего выздоровления», — говорится в тексте заявления.

При этом на сайте британской полиции не приведено слов Юлии Скрипаль о состоянии ее отца.

Накануне в эфире программы «60 минут» на телеканале «Россия 1» была воспроизведена запись телефонного разговора с Юлией Скрипаль, которую прислала ее двоюродная сестра Виктория. Ведущие сразу уточнили, что не могут гарантировать подлинность записи.

Во время разговора Юлия сообщила своей сестре, что с ней и ее отцом все хорошо: «все поправляются, все живые». На прямой вопрос Виктории о здоровье своего отца Юлия ответила, что он «поправляется». «Все нормально. Сейчас поправляется, спит… Я скоро выписываюсь», — слышно на записи. Между тем от британских властей не поступало никаких сообщений о том, что Сергей Скрипаль пришел в сознание и идет на поправку.

На предложение родственницы прилететь в Великобританию Юлия возразила, что Виктории «никто не даст визу», а также отметила, что сейчас сестре все равно не позволят с ней увидеться. «Тут ситуация сейчас такая, что… потом разберемся», — сказала Скрипаль.

Тем не менее, 5 апреля Виктория Скрипаль сообщила журналистам, что намерена приехать в Великобританию, несмотря на протест со стороны своей сестры, и посетит британское посольство, чтобы ускорить процесс получения визы.

Интересно, что Юлия Скрипаль позвонила своей родственнице на следующий же день после интервью Виктории телеканалу «Би-би-си», в котором она пожаловалась, что ей не дают поговорить с сестрой и не предоставляют никаких сведений о состоянии здоровья ее родственников в Великобритании.

«Мне бы хотелось узнать, что они и где они. И очень хотелось бы, чтобы проявляли хоть какое-то сочувствие», — сказала племянница Сергея Скрипаля.

Поступивший всего спустя день после интервью звонок от Юлии вызвал удивление Виктории Скрипаль. «Вы верите в совпадения? Я нет», — сказала она «Интерфаксу».

Ранее в интервью племянница Сергея Скрипаля подчеркнула, что ей «не хочется, чтобы между двумя странами раздувался такой массовый конфликт из-за ее семьи». Оказалось также, что мать Сергея Скрипаля до сих пор не знает о случившемся в Солсбери. «Мать еще жива — сердце слабое, сахар высокий, ей 90 лет. Она не знает об отравлении», — сказала Виктория.

В беседе с «Газетой.Ru» замдиректора Центра комплексных европейских и международных исследований НИУ ВШЭ Дмитрий Суслов подчеркнул, что выздоровление Скрипалей является очередным свидетельством того, что отравление в Солсбери было провокацией, направленной против Москвы.

«И исполнение, и время, и способ отравления, и тот факт, что и Сергей, и Юлия Скрипали остались живы после атаки, доказывает, что имела место провокация, а не попытка убийства со стороны Российской Федерации», — констатировал эксперт.

Загадочные смерти в семье Скрипалей

Тем временем британские СМИ продолжают фонтанировать новыми теориями и версиями отравления экс-сотрудника ГРУ и его дочери в Солсбери. На этот раз главным предметом обсуждения стали якобы загадочные смерти членов семьи Скрипалей в последние несколько лет.

Так, британский таблоид The Sun пишет, что «тайна окружает смерти жены Скрипаля Людмилы в 2012 году и его сына Александра, которому было 43, когда он скончался в 2017 году».

По данным издания, соседи Скрипалей в Уилтшире утверждают, что Людмила Скрипаль погибла в автомобильной аварии, хотя в свидетельстве о смерти говорится, что она скончалась от карциномы эндометрия — формы ракового заболевания.

В то же время отчеты правоохранительных органов говорят о том, что сын Сергея Скрипаля Александр скончался в результате автокатастрофы в Санкт-Петербурге. Однако уборщик, работавший на Скрипалей, заявил газете, что Александр Скрипаль умер из-за проблем с печенью.

По данным «Би-би-си», сын Скрипаля скончался, когда проводил выходные в Санкт-Петербурге со своей подругой. Его якобы доставили в больницу с отказавшей печенью. В издании также ссылаются на слова Виктории Скрипаль, которая призналась, что Александр на протяжении длительного времени страдал от алкогольной зависимости, что и привело к серьезным проблемам со здоровьем.

Западные СМИ пишут, что тело Александра было доставлено в Великобританию, где он и был похоронен — эта версия кажется правдоподобной, поскольку мать Александра Людмила, скончавшаяся несколькими годами ранее, также была похоронена в Соединенном Королевстве.

В 2016 году семья Скрипалей пережила еще одну утрату — скончался старший брат Сергея Скрипаля. Британские правоохранительные органы, расследующие отравление Сергея и Юлии Скрипаль в Солсбери, сочли подозрительным смерти сразу трех членов семьи Скрипалей за последние пять лет и намерены расследовать обстоятельства смерти жены и сына Сергея Скрипаля.

«Совбез ничего не решит»

5 апреля в Нью-Йорке состоится созванное российской стороной экстренное заседание Совета Безопасности ООН. Накануне встречу запросил постпред РФ при Организации объединенных наций Василий Небензя. Заседание стартует в 22:00 по московскому времени.

Как ожидается, в рамках встречи в Нью-Йорке российская сторона в очередной раз попытается «образумить» своих западных коллег. «Руководствуясь разделяемым нами принципом, что применение химического оружия кем бы то ни было и где бы то ни было недопустимо и должно быть расследовано и наказано, и что безнаказанность недопустима, и что применение такого оружия представляет собой угрозу распространения оружия массового уничтожения, мы по указанию нашего правительства просим вас созвать завтра во второй половине дня, в 15:00, открытое заседание Совета Безопасности ООН», — обратился Небензя к председателю СБ ООН.

Между тем опрошенные «Газетой.Ru» эксперты не ждут от заседания Совбеза каких-либо существенных результатов. По словам замдиректора Центра комплексных европейских и международных исследований НИУ ВШЭ Дмитрия Суслова, ни британская, ни американская сторона ни за что не признают, что лгали своим союзникам.

«Они не могут признать свою неправоту и то, что они врали всему миру с самого начала. С точки зрения мотива и исполнения изначально было очевидно, что мы имеем дело с провокацией, целью которой было сплотить Запад в условиях, когда там объективно усиливались разногласия и противоречия», — отмечает Суслов.

Эксперт напомнил, что после американских выборов 2016 года многие европейские и азиатские страны собирались интенсифицировать отношения с Россией — об этом говорил и визит президента Франции Эмманюэля Макрона в Москву, и готовившийся саммит Путина и Синдзо Абэ.

«С другой стороны, мы видели беспокойство со стороны и Запада, и Востока по поводу изменений внутри администрации Дональда Трампа: назначение советником президента Джона Болтона, отставка Рекса Тиллерсона — превращение Белого дома в еще более «ястребиную» команду», — поясняет американист. По его словам, провокация в Солсбери была организована именно для того, чтобы купировать эти настроения и ликвидировать внутреннюю разобщенность Запада.

«Сейчас, когда становится понятно, что доказательств нет, для Лондона и Вашингтона отойти от занятой ими жесткой позиции — значит не просто потерять лицо, но понести тяжелое поражение в той информационной войне, которая является частью новой «холодной войны» России и Запада», — утверждает Суслов.

Он добавил, что Вашингтон и Лондон будут шантажировать своих союзников, делая упор на тот факт, что в случае отхода от изначально заявленной позиции эти страны окажутся с Россией «один на один».

Доцент кафедры европейского права МГИМО Николай Топорнин, в свою очередь, отмечает, что Великобритания раскрутила маховик всех безосновательных заявлений и осуждений и провела широкую подготовительную работу со своими союзниками, и те, не дожидаясь каких-то фактов и доказательств, поверили Лондону и присоединились к санкциям против России.

«Это было сделано для того, чтобы еще больше изолировать Россию от западного сообщества. Приходится констатировать, что наша страна осталась одна — лицом к лицу с этим североатлантическим сообществом», — говорит эксперт.

Напомним также, что накануне британские эксперты в лаборатории Портон-Дауна огласили результаты химической экспертизы, по итогам которой не удалось установить связей обнаруженного в Солсбери отравляющего вещества против России. Тем не менее, почти 30 стран приняли изначальную версию Лондона о причастности к отравлению Скрипалей российской стороны и выслали более 150 российских дипломатов.