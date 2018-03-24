Дело Скрипаля бьет по дипломатам

Порядка 20 европейских стран намерены выслать российских дипломатов в связи с делом об отравлении в Великобритании бывшего полковника ГРУ Минобороны России Сергея Скрипаля и его дочери, пишет издание The Times.

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В согласованной кампании могут принять участие Франция, Германия, Польша, Ирландия, Нидерланды, Эстония, Латвия, Литва, Болгария, Чехия, Дания и еще девять других стран, передает RT.

Кроме того, CNN сообщил, что Совет национальной безопасности США также порекомендовал главе Белого дома Дональду Трампу выслать российских дипломатов в связи с делом Скрипаля.

По словам источника телеканала в Госдепартаменте, ответ станет «очень серьезным шагом», учитывая недавнее сокращение диппредставительств обеих стран. Предполагается, что, если Трамп последует рекомендации, решение о высылке российских дипломатов может быть принято уже в начале следующей недели. Официальный представитель Госдепа США Хизер Науэрт не исключила возможного принятия санкций в отношении Москвы в связи с делом Скрипаля.

«США рассматривают разные варианты ответа на возмутительные действия России в Великобритании, чтобы и продемонстрировать солидарность с нашим союзником, и привлечь Россию к ответственности за явное нарушение международных норм и соглашений», — заявила представитель американского внешнеполитического ведомства.

Посольство России в США в ответ на это потребовало от Госдепартамента обнародовать доказательства своих обвинений по делу Скрипаля или принести извинения.

«Удивляют некомпетентные суждения госпожи Хизер Науэрт. Давно она стала специалистом в области химоружия? Или уже переквалифицировалась в беспринципного следователя, который без суда выносит вердикт невиновным? Настоятельно просим Вашингтон предоставить доказательства упомянутых «незаконных действий» России. При их наличии это можно сделать быстро. Или же признаться в их отсутствии и извиниться перед нами. Именно так поступают порядочные люди», — говорится в сообщении.

В посольстве также добавили, что любая «силовая» риторика в диалоге с Россией контрпродуктивна.

Днем ранее Евросоюз принял решение отозвать на консультации своего посла Маркуса Эдерера из России.

«Мы договорились как ЕС... отозвать посла ЕС из России в Брюссель для консультаций. Отдельные страны Евросоюза будут решать в ближайшие дни, хотят ли они предпринять дополнительные действия», — сказал премьер-министр Ирландии Лео Варадкар.

Первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров заявил, что в России отсутствие посла ЕС даже не заметят.

«Этот отзыв на какое-то время — достаточно распространенная практика в дипломатических отношениях. Она означает лишь некоторое охлаждение из-за спорных моментов в отношениях сторон. Я думаю, что через какое-то время, может быть, месяца два-три, посол вернется и все продолжится. Его отсутствия даже никто не заметит. Есть посол ЕС в Москве, уехал в отпуск или отъехал на какое-то время на родину — это проблема Евросоюза», — пояснил сенатор.

Парламентарий предположил, что этой мерой лидеры стран Евросоюза проявили солидарность с британским премьер-министром, чтобы не обидеть ее.

Некоторые другие европейские страны также не исключили возможности отозвать своих дипломатов из России или же выслать российских дипломатов в Москву. В частности, о готовности пойти на такой шаг заявили Франция, Польша, Эстония, Латвия и Литва. Против отзыва дипломат выступили Греция, Словакия, Кипр и Италия.

Во вторник, 20 марта, 23 российских дипломата покинули Великобританию в соответствии с требованием властей этой страны. Сотрудники дипведомства с семьями — в общей сложности порядка 80 человек — улетели в Москву спецрейсом из аэропорта Стэнстед, передает НСН.

На следующий день глава Департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД России Владимир Ермаков заявил, что Москва считает атаку на Скрипалей террористическим актом против российских граждан на территории Великобритании.

Ермаков подчеркнул, что либо британцы не в состоянии обеспечить на своей же территории защиту от терактов, либо же они «напрямую или косвенно» срежиссировали нападение на российскую гражданку Юлию Скрипаль.

Сергей и Юлия Скрипаль были госпитализированы с признаками отравления 4 марта в городе Солсбери. Власти Великобритании заявили о возможной причастности к инциденту России, передает ФАН.

Москва неоднократно опровергала обвинения. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Скрипаль имел «нулевую ценность и важность» для страны. Представитель главы государства также назвал безумными заявления британских официальных лиц о причастности России к «делу Скриапаля».