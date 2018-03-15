Госдеп разбушевался: Путин «нелегитимно» вел себя в Крыму

Госдепартамент США опубликовал официальное заявление, в котором прокомментировал выступление президента России Владимира Путина на митинге в Севастополе, сообщает РИА «Новости».

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«Во время сегодняшнего предвыборного митинга в Крыму президент Путин вновь повторил российские ложные притязания на украинскую территорию в еще одном открытом признании, что российское правительство пренебрегает международным порядком и неуважительно относится к территориальной целостности суверенных наций», — говорится в заявлении.

По мнению официального представителя Госдепа Хизер Науэрт, крымчане голосовали на референдуме о присоединении к России под «присмотром вооруженных российских войск».

«В свете заявлений Путина важно привлечь внимание к нелегитимности этого постановочного «референдума», — заключила Науэрт.

В ответ на это заявление посольство РФ в США уличило Вашингтон в желании повлиять на президентские выборы в России. «В голословных же обвинениях нашей страны в подрыве международного порядка в связи с посещением президентом России В.В. Путиным Крыма видим очередную неприкрытую попытку повлиять на внутриполитическую ситуацию у нас в контексте предстоящих выборов. Ничего из этого у Вашингтона не выйдет», — говорится в сообщении дипмиссии в фейсбуке.

Там подчеркнули, что Крым и Севастополь окончательно интегрировались в политическое и правое пространство России. «Рекомендуем им (американским коллегам) внимательно ознакомиться с гимном города Севастополя, к котором давно дан ответ на все претензии «из-за океана» (в припеве севастопольского гимна поется: «Легендарный Севастополь, Неприступный для врагов. Севастополь, Севастополь — Гордость русских моряков! — «Газета.Ru»)», — добавили в посольстве.

Заявление Госдепартамента США вызвало критику и со стороны российских политиков. «Госдеп — не то ведомство, которое имеет право что-то указывать нашей стране, особенно во внутренних делах. Их заявление мы можем рассматривать как очередной акт агрессивной риторики в отношении России и непризнание очевидной действительности, которая сложилась четыре года назад», — передает RT слова депутата Госсовета Крыма Владислава Ганжары.

По его словам, позиция американской стороны не имеет отношения к реальности. Он также подчеркнул, что мирный референдум в Крыму прошел по стандартам международного права.

«Мы понимаем, что в ходе государственного переворота на Украине Крым имел огромное значение для Штатов. Именно здесь должны были размещаться американские базы. Сегодня это осталось лишь в мечтах американских политиков», — добавил Ганжара.

Как отметил в комментарии ФАН известный украинский политик, экс-депутат Верховной рады от Партии регионов Владимир Олейник, воссоединение Крыма с Россией было неизбежным после того, как в Киеве в 2014 году произошел государственный переворот.

«Во-первых, поздно пить боржоми, — эмоционально отметил Олейник. — Надо бы Порошенко напомнить историю, как он приезжал в Крым еще до референдума, и как его там встретили. Порошенко приехал в Крым с агитацией — давайте, мол, поверьте нам, что мы на майдане такую благодать вам несем. Так люди чуть не избили Порошенко, его просто затолкали, его таксисты спасли. Он же оратор, он же «нес добро» — а что его люди тогда так встретили? Это были просто разозленные крымчане, детей которых поубивали под Корсунь-Шевченковским».

Республика Крым и город федерального значения Севастополь вошли в состав России на правах субъектов федерации в марте 2014 года в результате всенародного референдума. Украина результатов плебисцита не признала и продолжает считать Крым своей, но «временно оккупированной» территорией.