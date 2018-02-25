«Санкции должны утверждаться в ООН»

Американские санкции против китайских судоходных и энергетических компаний, занимающихся бизнесом с Северной Кореей, являются неправильным шагом, заявил представитель МИД КНР Лу Канг.

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«Китай выступает решительно против введения со стороны США односторонних санкций против китайских организаций и физических лиц», — приводит New York Post слова дипломата.

Он добавил, что Пекин признает только те санкции, которые проходят через легитимизацию в ООН, а не те, которые вводятся отдельными странами, основываясь исключительно на их внутреннем законодательстве.

В Китае призвали США «немедленно прекратить подобные правонарушения, с тем, чтобы не подрывать двустороннее сотрудничество в соответствующей области», передает RT.

В пятницу 23 февраля США объявили о введении санкций в рамках противодействия ядерной и баллистической программе Северной Кореи, они коснутся 27 судоходных и транспортных компаний, 28 судов и одного физлица по всему миру, включая КНДР, Китай, Сингапур, Тайвань, сообщает РИА «Новости».

Советника премьер-министра Японии Кэнтаро Соноура сообщил поддержке ограничительных мер со стороны Токио.

«Несмотря на то, что в последнее время наметилась различная активность, как например начало диалога между Югом и Севером на фоне проведения Олимпийских игр, КНДР не прекратила разработку ядерного оружия и баллистических ракет. Мы должны усиливать давление на нее», — сказал Соноура.

Президент США Дональд Трамп же заявил, что если санкции не сработают, то Вашингтон перейдет ко второй фазе в противодействии КНДР. Об этом он сказал на пресс-конференции с премьер-министром Австралии Малколмом Тернбуллом.

«Посмотрим. Не думаю, что разыгрывал бы именно эту карту, но если санкции не сработают, то нам придется переходить ко второй фазе. Вторая фаза может быть очень жесткой и очень печальной для мира. Но, надеюсь, санкции сработают», — заявил глава Белого дома.

Вскоре представитель администрации президента США Сара Сандерс заявила, что Вашингтон планирует добиться изменения внешней политики Пхеньяна и постепенной денуклеаризации Корейского полуострова с помощью максимального давления, передает ФАН.

«США продолжат оказывать максимальное давление на КНДР. Мы надеемся, что мы увидим изменения в действиях Северной Кореи, которая начнет принимать усилия по денуклеаризации Корейского полуострова. Это является нашей главной целью», — сказала Сандерс.

Также она отметила, что нынешний американский лидер избежит ошибок, которые допустила предыдущая команда Белого дома. На следующий день американские СМИ со ссылкой на источники в администрации президента США сообщали, что Вашингтон намерен усилить меры, направленные на перехват в Азиатско-Тихоокеанский регионе судов, нарушающих санкции против КНДР.

Указывалось, в настоящий момент США ведут переговоры об этом с Японией, Южной Кореей, Австралией и Сингапуром. Речь идет о более тщательном контроле, который будет включать в себя проверку судов «на индивидуальной основе», а также арест подозреваемых при перевозке запрещенных грузов в Северную Корею и обратно.

«Без сомнений, все мы должны прилагать больше усилий, за исключением прямых военных действий, чтобы показать северокорейскому лидеру Ким Чен Ыну, что мы настроены серьезно», — сказал один из источников.

Эти заявления вызвали беспокойство мировой общественности. Так, заместитель председателя Комитета по международным делам Госдумы Алексей Чепа указал, что ООН не должна оставить без внимания заявление Трампа об угрозе для всего мира,

в случае возможной «второй фазы» конфликта в КНДР. При этом, Россия постоянно призывает США и Северную Корею начать переговоры,передает НСН.

«Я думаю, что такие, я бы сказал, бездумные заявления о поведении США, которые могут угрожать всему миру (заявление Трампа о том, что если санкции против КНДР не дадут результата, США перейдут к силовому решению конфликта — «Газета.Ru») — это, конечно, вопрос ООН, и без внимания такие заявления оставлять нельзя», — пояснил парламентарий.

К концу января 2018 года объем торговых отношений между Китаем и Северной Кореей достиг минимума с июня 2014 года и составил $215,97 млн в денежном эквиваленте, сообщало главное таможенное управление КНР. Китай экспортировал товаров на $168,88 млн ($257,73 млн в декабре 2017 года), а импортировал на $47,09 млн (против $54,68 млн в декабре прошлого года).