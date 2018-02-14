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Первый канал отложил показ фильма о Путине

Первый канал отложил показ четвертой части фильма Стоуна о Путине

Показ четвертой серии фильма американского режиссера Оливера Стоуна «Путин» о президента России отменен — Первый канал внял соответствующей рекомендации Центральной избирательной комиссии. Ранее на сайте партии «Яблоко» появилось сообщение об обращении в ЦИК с требованием прекратить показ фильма Стоуна про Путина по Первому каналу, так как это, по мнению партии, является незаконной предвыборной агитацией.

Первый канал отменил показ четвертой серии документального фильма голливудского оскароносного режиссера Оливера Стоуна «Путин» в связи с рекомендациями Центральной избирательной комиссии, сообщает RT со ссылкой на пресс-службу канала.

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«Первый канал принимает к сведению замечание, сделанное ЦИК, и сожалеет, что такое замечание было получено, поскольку показ фильма не противоречит действующему законодательству о выборах, разрешающему телеканалам в порядке информирования выпускать в эфир программы с участием зарегистрированных кандидатов», — говорится в сообщении.

Первый канал подчеркивает, что считает «важным прислушаться к мнению ЦИК», передает ФАН.

«В связи с вещанием на разные часовые пояса мы не можем изменить текущую сетку — в части регионов страны третья серия фильма уже была показана или показывается. Но принимаем решение отменить завтрашний показ финального эпизода», — сообщили «Газете.Ru» на Первом канале.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков также прокомментировал ситуацию с телепоказом фильма Стоуна о Владимире Путине.

«Безусловно, мы не в праве каким-то образом вмешиваться в редакционную политику телевизионных каналов и не делаем этого. Что касается электоральных тем, то я бы рекомендовал вам обращаться исключительно в ЦИК», — заявил Песков.

Ранее на сайте партии «Яблоко» появилось сообщение об обращении в ЦИК с требованием прекратить показ фильма Стоуна про Путина по Первому каналу, так как это, по мнению партии, является незаконной предвыборной агитацией, которая официально начинается 17 февраля. В ЦИК ответили, что пока не получали обращение «Яблока».

В апреле прошлого года Стоун рассказал о своем фильме про Путина. По словам режиссера, в этой ленте исследованы, в частности, заявления о влиянии России на президентские выборы в США и связи Москвы с администрацией нынешнего главы Белого дома Дональда Трампа.

«Это не столько документальный фильм, сколько картина, состоящая из вопросов и ответов. Владимир Путин — один из самых влиятельных лидеров в мире, и поскольку Соединенные Штаты объявили его врагом — великим врагом — я думаю, очень важно, чтобы мы услышали то, что он сам расскажет», — сказал Стоун.

Фильм рассказывает также о взглядах Путина на события, которые происходили в России, когда он впервые стал президентом в 2000 году.

«Это показывает отдельную точку зрения на ряд громких событий, которую мы, как американцы, не слышали. Для записей этих бесед мы приезжали к Путину четыре раза за два последних года.

Я говорил с ним изначально о деле Сноудена, которое отражается в фильме. После этого, я думаю, он понял, что мне можно верить как режиссеру и человеку, поскольку я минимально редактировал его слова», — пояснил Стоун.

Режиссер описывал и личные впечатления о Путине.

«Он говорит довольно прямо. Я думаю, мы поступили правильно, представив его высказывания на фоне западной риторики, что позволит объяснить его точку зрения», — отмечал режиссер.

Сам Путин на встрече с воспитанниками образовательного центра «Сириус» в Сочи рассказывал о съемочном процессе картины.

«Мне больше всего понравился Оливер Стоун. Он неординарный человек. Глубокий, уравновешенный, комфортный собеседник», — сказал российский лидер.

Президент также рассказал, что весь съемочный процесс был очень спонтанным и спорадическим, и после съемок он сразу забывал, что про него снимался фильм.

«По поводу объективности того, что я видел: мне кассету дали... и я ее поставил. И заснул. Потому что устал. Так до конца и не досмотрел», — признавался глава государства.

В январе нынешнего года сообщалось, что в Болливуде также задумались о производстве фильма про Путина.

«Я уверен, что хорошая история сыграет на любом языке, и я хотел бы иметь возможность сделать что-то подобное», — заявил глава компании Dharma Productions Каран Джохар в ответ на вопрос, хотел ли бы он снять ленту о российском лидере по примеру Оливера Стоуна.

Джохар также сказал, что поддерживает любое сотрудничество и взаимодействие России и Индии в области кинематографа. По его словам, было бы замечательно приехать и поснимать в России.