Первый канал отложил показ фильма о Путине

Первый канал отменил показ четвертой серии документального фильма голливудского оскароносного режиссера Оливера Стоуна «Путин» в связи с рекомендациями Центральной избирательной комиссии, сообщает RT со ссылкой на пресс-службу канала.

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«Первый канал принимает к сведению замечание, сделанное ЦИК, и сожалеет, что такое замечание было получено, поскольку показ фильма не противоречит действующему законодательству о выборах, разрешающему телеканалам в порядке информирования выпускать в эфир программы с участием зарегистрированных кандидатов», — говорится в сообщении.

Первый канал подчеркивает, что считает «важным прислушаться к мнению ЦИК», передает ФАН.

«В связи с вещанием на разные часовые пояса мы не можем изменить текущую сетку — в части регионов страны третья серия фильма уже была показана или показывается. Но принимаем решение отменить завтрашний показ финального эпизода», — сообщили «Газете.Ru» на Первом канале.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков также прокомментировал ситуацию с телепоказом фильма Стоуна о Владимире Путине.

«Безусловно, мы не в праве каким-то образом вмешиваться в редакционную политику телевизионных каналов и не делаем этого. Что касается электоральных тем, то я бы рекомендовал вам обращаться исключительно в ЦИК», — заявил Песков.

Ранее на сайте партии «Яблоко» появилось сообщение об обращении в ЦИК с требованием прекратить показ фильма Стоуна про Путина по Первому каналу, так как это, по мнению партии, является незаконной предвыборной агитацией, которая официально начинается 17 февраля. В ЦИК ответили, что пока не получали обращение «Яблока».

В апреле прошлого года Стоун рассказал о своем фильме про Путина. По словам режиссера, в этой ленте исследованы, в частности, заявления о влиянии России на президентские выборы в США и связи Москвы с администрацией нынешнего главы Белого дома Дональда Трампа.

«Это не столько документальный фильм, сколько картина, состоящая из вопросов и ответов. Владимир Путин — один из самых влиятельных лидеров в мире, и поскольку Соединенные Штаты объявили его врагом — великим врагом — я думаю, очень важно, чтобы мы услышали то, что он сам расскажет», — сказал Стоун.

Фильм рассказывает также о взглядах Путина на события, которые происходили в России, когда он впервые стал президентом в 2000 году.

«Это показывает отдельную точку зрения на ряд громких событий, которую мы, как американцы, не слышали. Для записей этих бесед мы приезжали к Путину четыре раза за два последних года.

Я говорил с ним изначально о деле Сноудена, которое отражается в фильме. После этого, я думаю, он понял, что мне можно верить как режиссеру и человеку, поскольку я минимально редактировал его слова», — пояснил Стоун.

Режиссер описывал и личные впечатления о Путине.

«Он говорит довольно прямо. Я думаю, мы поступили правильно, представив его высказывания на фоне западной риторики, что позволит объяснить его точку зрения», — отмечал режиссер.

Сам Путин на встрече с воспитанниками образовательного центра «Сириус» в Сочи рассказывал о съемочном процессе картины.

«Мне больше всего понравился Оливер Стоун. Он неординарный человек. Глубокий, уравновешенный, комфортный собеседник», — сказал российский лидер.

Президент также рассказал, что весь съемочный процесс был очень спонтанным и спорадическим, и после съемок он сразу забывал, что про него снимался фильм.

«По поводу объективности того, что я видел: мне кассету дали... и я ее поставил. И заснул. Потому что устал. Так до конца и не досмотрел», — признавался глава государства.

В январе нынешнего года сообщалось, что в Болливуде также задумались о производстве фильма про Путина.

«Я уверен, что хорошая история сыграет на любом языке, и я хотел бы иметь возможность сделать что-то подобное», — заявил глава компании Dharma Productions Каран Джохар в ответ на вопрос, хотел ли бы он снять ленту о российском лидере по примеру Оливера Стоуна.

Джохар также сказал, что поддерживает любое сотрудничество и взаимодействие России и Индии в области кинематографа. По его словам, было бы замечательно приехать и поснимать в России.