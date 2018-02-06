«Подписи кандидатов – это беспрецедентный случай»

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) России выдала удостоверение кандидата в президента на имя Владимира Путина доверенному лицу действующего главы государства — юристу Сергею Кабышеву. Таким образом, Путин был зарегистрирован в качестве кандидата на президентских выборах, которые состоятся в марте 2018 года.

Члены ЦИК единогласно проголосовали за регистрацию Владимира Путина.

Глава Центризбиркома Элла Памфилова заявила во вторник, 6 февраля, что пятеро возможных кандидатов на пост президента Российской Федерации уже «успешно прошли этап проверки подписей избирателей», а еще три кандидата получили регистрационные удостоверения. Всего в бюллетене на выборах президента 18 марта 2018 года будет указано восемь кандидатов.

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Глава ЦИК подчеркнула, что считает успешное прохождение всеми кандидатами в президенты процедуры проверки подписей избирателей «беспрецедентным».

«Беспрецедентный случай. Все кандидаты, которые дошли до ЦИК с подписями, все прошли проверку», — заявила Памфилова на заседании Центризбиркома.

Она также отметила, что рабочая группа ЦИК РФ «все сомнения трактовала в пользу кандидатов», проверяя собранные ими подписи.

По итогам проверки подписей Максима Сурайкина от «Коммунистов России» ЦИК выявил 3,72% бракованных подписей. У Ксении Собчак, баллотирующейся от «Гражданской инициативы» комиссия выявила 1,33% бракованных подписей.

Ранее Центризбирком проверил подписи Григория Явлинского, идущего на выборы от партии «Яблоко» (1,07% брака), бизнес-омбудсмена Бориса Титова, представляющего «Партию Роста» (4,35% брака) и Сергея Бабурина от «Российского общенародного союза» (3,28% брака).

Зампредседателя ЦИК Николай Булаев отметил, что «в таком же хронологическом порядке, как кандидаты сдавали свои подписные листы, будут рассмотрены вопросы об их регистрации в среду и четверг».

Центризбирком проверил также несколько дней назад подписи избирателей в поддержку Владимира Путина. По словам заместителя председателя ЦИК Николая Булаева, недействительными признаны только 0,39%.

«Мы рассмотрели итоги проверки подписных листов Владимира Владимировича Путина. Признаны несоответствующими норме 232 подписи, это 0,39% от общего количества, которое мы отбирали», — подчеркнул Булаев.

По его словам, подписи одновременно проверяли 80 человек, 16 из них являются профессиональными почерковедами. Глава ЦИК Элла Памфилова также отметила, что ЦИК должен завершить проверку подписей до 10 февраля.

2 февраля стало известно, что число избирателей в России за полгода снизилось на 500 тыс. человек. Так, по данным Центризбиркома на 1 января 2018 года, правом голоса обладают 110 млн 868 тыс. россиян, из низ за границей находятся 1,88 млн человек. 1 июля 2017 года насчитывалось 111 млн 425 тыс. избирателей, в том числе 1,88 млн человек за границей. Таким образом, число избирателей в России снизилось на 567 тыс. человек.

Центризбирком получил около 37 тыс. заявлений о голосовании по месту пребывания за сутки с того момента, как подобная возможность была открыта для граждан РФ 31 января, сообщил в тот же день Николай Булаев.

Россияне, желающие 18 марта проголосовать на выборах президента не по месту регистрации, а по месту фактического пребывания, могут с 31 января до 12 марта подать соответствующие заявления в территориальные избирательные комиссии (ТИКи), многофункциональные центры (МФЦ) или через портал «Госуслуги».

«Сутки с небольшим прошло с момента, когда мы позволили системе начать принимать заявления. Принято 36 979 заявлений на 9 часов утра. Сейчас [эта цифра] точно перевалила за 40 тысяч», — отметил член ЦИКа.

Президентские выборы в России пройдут 18 марта 2018 года.