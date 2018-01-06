Украинцы и казаки Крыма – за Путина

Украинская община Крыма поддержит на предстоящих в марте президентских выборах кандидатуру нынешнего главы государства Владимира Путина, приводит РИА «Новости» заявление председателя организации Анастасии Гридчиной. Она подчеркнула, что украинская община присоединилась к заявлению Русской общины Крыма о безусловной поддержке кандидатуры Путина.

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«Российская Федерация делает очень много для блага украинцев, проживающих Крыму. Мы себя чувствуем действительно дома. Мы знаем, что наши права ни в коем случае не притесняются, нас слышат. Украинская культура получила новый толчок своего развития и направлена на объединение всех братских славянских народов. Именно поэтому Украинская община Крыма ни минуты не сомневалась в поддержке нашего президента на предстоящих выборах», — рассказала Гридчина.

Она добавила, что жители Крыма благодарны Путину за мир и стабильность, которые сохранились на полуострове благодаря его воли и желанию спасти крымский народ от «фашистской угрозы», которая надвигалась со стороны Украины.

В Русской общине Крыма сообщили, что к заявлению о поддержке Путина также присоединились Ассамблея славянских народов Крыма, региональная национально-культурная автономия «Белорусы Крыма», Караимская община Крыма, Крымское окружное казачье общество.

Движение «Волонтеры победы» начало в пятницу 5 января в Симферополе и Севастополе сбор подписей в поддержку Владимира Путина.

Выборы президента России пройдут 18 марта 2018 года, избирательная кампания официально стартовала 18 декабря 2017 года. В Крыму и Севастополе выборы пройдут впервые после вхождения в состав России в 2014 году.

К 6 января пункты сбора подписей в поддержку самовыдвижения Владимира Путина открылись в Москве, Ленинградской области, Хабаровске, Екатеринбурге, в двух городах Башкирии — Уфе и Октябрьском, Ульяновске, Томске, Грозном, во Владикавказе, а также в Крыму и Севастополе.

Региональный координатор «Волонтеров Победы» в Хабаровском крае Анастасия Брага рассказала, что первые пункты сбора подписей в России открылись в Хабаровске, на очереди — Владивосток, Находка, Арсеньев и Уссурийск, передает интернет-ресурс VladNews.

В Свердловской области пункты развернулись в аэропорту Кольцово и в одном из крупных торговых центров. Добровольцы отмечают живой интерес местных жителей: многие из тех, кто уже оставил свои подписи, подошли к стойке совершенно случайно, а когда узнали, что здесь можно поддержать выдвижение президента, то сразу же решили поучаствовать.

Они объясняли это тем, что не видят альтернативы действующему президенту, не знают человека, который бы сделал что-то лучше, чем Путин, сообщает портал «Вечерний Екатеринбург». Хабаровчане могут оставить подпись в поддержку нынешнего главы государства в двух крупных местных торговых центрах.

«Желающих оставить подпись достаточно, люди идут активно и дружелюбно настроены. Нет негатива, упреков и замечаний, мы никого не зазываем. В основном подходит старшее поколение», — приводит портал «ДВ-Росс» слова волонтера Анастасии Брага.

«Мы, как инициативная группа, запускаем такую акцию по сбору. Там никакой агитации нет, в определенных точках, таких как торговые центры, организуется сбор подписей. Кто хочет, может прийти и записаться, кто не хочет — не записывается, волонтеры просто организуют работу этой точки», — отметил координатор общественного движения «Волонтеры победы» в Северной Осетии Роман Караев.

Сбор подписей в поддержку самовыдвижения Владимира Путина на президентских выборах в марте продлится до 30 января. В соответствии с требованиями Центральной избирательной комиссии (ЦИК), для допуска к участию в выборах кандидат должен собрать не менее 300 тысяч подписей.

28 декабря Центризбирком России зарегистрировал группу избирателей, созданную для поддержки самовыдвижения Путина на президентских выборах, а также ее уполномоченных. Еще одним постановлением ЦИК разрешил Путину открыть специальный избирательный счет для формирования избирательного фонда и начать предвыборную агитацию.

Ранее член Центризбиркома Евгений Шевченко рассказал, что кандидаты-самовыдвиженцы, заявившие об участии в выборах президента России в 2018 году, должны предоставить в ЦИК РФ подписи избирателей, собранные в свою поддержку, не позднее 31 января. Глава ЦИК России Элла Памфилова сообщила, что уведомления о проведении мероприятий по выдвижению кандидатов в президенты России поступили от 64 субъектов выдвижения — 21 партии и 43 самовыдвиженцев.