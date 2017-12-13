Американцы вернутся в Южную Корею после войны с КНДР

В случае если придется ввести американские войска на территорию Северной Кореи «для восстановления порядка», то после победы и окончания операции армия США «вернется на исходные позиции» в Южной Корее, пообещал во вторник, 12 декабря, госсекретарь США Рекс Тиллерсон, выступая в Атлантическом совете (Atlantic Council — американский неправительственный аналитический центр, обслуживающий идеологию развития НАТО — прим. «Газеты.Ru»).

«Мы взяли на себя такое обязательство», — подчеркнул Тиллерсон.

Он также сообщил, что Вашингтон будет добиваться «тотальной денуклеаризации Корейского полуострова». Точно такой же позиции, отметил глава Госдепа, придерживаются и Россия с Китаем. «Именно на это нацелены дипломатические усилия Соединенных Штатов», — заявил госсекретарь.

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Кроме того, Тиллерсон заявил, что администрация 45-го президента США Дональда Трампа «никогда на даст своего согласия на то, чтобы КНДР стала ядерной державой». По словам шефа американской дипломатии, ядерное оружие нужно Пхеньяну не только для ядерного сдерживания — оно также представляет для КНДР коммерческую ценность.

«А в сегодняшнем мире, когда мы сталкивается с угрозами со стороны [террористических] группировок, для нас это просто неприемлемо», — опасается Тиллерсон возможности продажи своих бомб Ким Чен Ыном.

По словам Тиллерсона, на случай завершения его дипломатических усилий провалом Пентагон уже разработал многочисленные варианты действий.

Вместе с тем он добавил, что США обсудили с КНР возможные шаги в случае, «если по каким-то внутренним причинам» в КНДР начнутся массовые беспорядки или «режим падет».

«Самое важное для нас в такой ситуации — обеспечить сохранность тех ядерных зарядов, которыми они уже располагают, не позволить, чтобы они попали в руки тех, кто, по нашему мнению, не должен их заполучить», — заявил Тиллерсон.

Глава американского Госдепа завершил свою речь по вопросу КНДР напоминанием о том, что во время своей поездки по Азии он явно дал понять — США «не добиваются смены режима в КНДР, не добиваются краха режима, не добиваются ускоренного воссоединения двух Корей на полуострове и не ищут причины для отправки корпуса своих вооруженных сил к северу от демаркационной линии по 38-й параллели».

Кроме того, Тиллерсон подчеркнул, что президент США Дональд Трамп хочет наладить «рабочие отношения Вашингтона с Москвой». «Президент ясно дал понять, что считает важным, чтобы США и Россия имели рабочие отношения. Сейчас этого нет», — заявил Тиллерсон.

Также американский госсекретарь отметил, что США продолжат «работать с России в областях, где мы можем, в Сирии, чтобы помочь деэскалации и сокращению насилия, найти мирное решение для Сирии».

КНДР представляет непосредственную угрозу для США, заявил американский госсекретарь.

«[Северная Корея] представляла и представляет самую непосредственную угрозу нашей стране, мы покончим с эпохой стратегического терпения и приступим к эпохе стратегической ответственности», — подчеркнул он.

Тем временем, в среду, 13 декабря, стало известно, что в Пхеньян прибыла делегация Минобороны России, возглавляемая заместителем начальника Национального центра управления обороной России Виктором Калгановым. Об этом сообщает посольство КНДР в Москве.

Цели визита российской военной делегации в КНДР и его программа не раскрываются.

При этом лидер КНДР Ким Чен Ын заявил, что северокорейские ученые и рабочие продолжат производство «новейшего оружия и оборудования» для «укрепления ядерной силы по качеству и количеству», передает Reuters со ссылкой на Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

Соответствующее заявление глава КНДР сделал во время торжественного мероприятия в честь успешного испытания межконтинентальной баллистической ракеты Hwasong-15. Ким Чен Ын лично наградил медалями тех, кто принимал участие в создании и испытании ракеты. Также он заявил, что КНДР должна разрабатывать и производить больше разнообразного оружия.