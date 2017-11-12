Трамп верит Путину и разведке

Президент РФ Владимир Путин уверен, что Россия не вмешивалась в ход выборов в США в 2016 году, а президент США Дональд Трамп верит в искренность Путина.

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«Действительно, президент Трамп интересовался, насколько эта информация соответствует действительности, и Путин изложил позицию, суть которой заключается в том, что Россия не вмешивалась ни в коей мере в процесс выборов, и об этом не могло быть и речи», — прокомментировал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков неформальные встречи Путина и Трампа в субботу на саммите АТЭС.

«Путин выразил полное непонимание голословными заявлениями о якобы вмешательстве России в избирательный процесс США», — отметил Песков.

Президент США Дональд Трамп заявил в воскресенье, 12 ноября, что в вопросе «вмешательства России в ход выборов главы США в 2016 году» он предпочитает верить американским разведуправлениям и искренности президента РФ Владимира Путина.

«Что я сказал, так это то, что я верю, что Путин верит в это», – сказал Трамп, выступая на совместной с президентом Вьетнама Тран Дай Квангом пресс-конференции в воскресенье.

«Я верю, что он искренен в своем убеждении в невмешательстве России в американские выборы», – добавил лидер США.

«Что же до того, верить мне в это или нет – здесь я полностью доверяю нашим разведывательным агентствам, флаг им в руки», – отметил Трамп.

Также хозяин Белого Дома отметил, что «очень плотно» работает с американской разведкой».

Накануне, 11 ноября, американский лидер заявил, что доверяет президенту России Владимиру Путину, когда тот говорит, что «не вмешивался в выборы». По словам Трампа, в ходе каждого разговора с Путиным, лидер России говорил ему: «Я не делал этого».

«Я на самом деле верю, что когда он [Путин] говорит мне это, он имеет это (невмешательство РФ в выборы президента США-2016 – «Газета.Ru») в виду», – заявил Трамп.

Такой комментарий быстро стал объектом домыслов, сообщает американское издание The Hill. Поэтому Трамп был вынужден прояснить ряд моментов в воскресенье в Ханое.

В субботу Трамп и Путин встретились на полях саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества во вьетнамском Дананге. Трамп по итогам этой неофициальной встречи заявил, что Владимир Путин «был очень оскорблен» предположениями, что Москва «пыталась взломать» выборы президента США.

Трамп также обвинил в скандале с предполагаемым «российским вмешательством» в американскую избирательную систему Демократическую партию США, добавив, что это мешает плодотворному диалогу с Россией.

«Я бы предпочел, знаете ли, работать с ним (президентом РФ Владимиром Путиным – «Газета.Ru») по Украине, а не стоять и спорить о том, было или нет», – подчеркнул Трамп.

«Все это было подстроено демократами», – отметил он.

Владимир Путин также высказался по поводу «вмешательства России» в американский электоральный процесс.

По мнению российского лидера, вся ситуация вокруг расследования «вмешательства» в президентскую гонку в 2016 году представляет собой проявление внутриполитической борьбы в США. Также Путин удивился домыслам о связях его родственников с представителями администрации американского президента или «какими-то официальными лицами». По словам Путина, он только вчера (в пятницу – «Газета.Ru») узнал от пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова о таких инсинуациях.

«Я не знаю об этом ничего, ровным счетом ничего. По-моему, это все бредни какие-то», — заявил Владимир Путин.

Путин и Трамп несколько раз «пересекались» в ходе саммита АТЭС 10-11 ноября в Дананге, но официальной встречи между двумя лидерами так и не произошло – пока что.

Отвечая на вопросы журналистов, Дональд Трамп сообщил, что планы провести с Владимиром Путиным есть – равно как и потенциал для «очень хороших отношений». «У нас будет встреча», – заявил Трамп.

По словам главы США, он «не знает Путина, как знает председателя КНР Си Цзиньпина», потому что Трамп «провел много времени с президентом Си». Однако при этом американский президент уверен, что у него и Путина «есть потенциал, чтобы иметь замечательные отношения».

Также в своем твиттере Трамп оставил отзыв об одной из неформальных встреч с Путиным на полях форума лидеров стран АТЭС.

«Встретился с президентом России Владимиром Путиным. Вышло хорошее обсуждение по Сирии. Надеюсь на его помощь, как и помощь Китая, в разрешении опасного северокорейского кризиса. Прогресс достигнут», — сообщил Трамп.

Кроме того, хозяин Овального кабинета подчеркнул в свойственной ему манере, что российско-американские отношения должны улучшаться, а не ухудшаться.

«Когда же уже все ненавистники и дураки поймут, что иметь хорошие отношения с Россией — это хорошо, а не плохо», – заявил Трамп.

По мнению Трампа, если Россия займет «более дружественную позицию» по отношению к миру, то от этого выиграют все. Но он также отметил и причины сложившейся ситуации. «Против России ввели очень тяжелые санкции. Против них ввели санкции на очень высоком уровне. Это произошло совсем недавно», – отметил Трамп.

Американский президент добавил, что пришла пора «излечить надломанный и уставший мир».