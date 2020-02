Печальное время: бывшая жена Вайнштейна боится за детей

Модельер Джорджина Чапман, бывшая жена голливудского продюсера Харви Вайнштейна, которого несколько дней назад признали виновным в изнасиловании, переживает тяжелый период жизни. Несмотря на то, что пара в разводе уже более двух лет, источник рассказал изданию E!News, что Джорджине Чапман сейчас «очень грустно» — ее расстраивает печальное будущее, которое ждет детей пары, 9-летнюю Индию и 6-летнего Дэшиэла.

Реклама

«Победителей в этой ситуации нет, — признался собеседник издания. – Все это печально. [Джорджина] переживает за всех женщин, которых затронули действия Харви. Она переживает из-за детей, жизни которых изменились навсегда и которым еще жить и жить. Ей грустно из-за того, что их отец, скорее всего, окажется в тюрьме, и они не смогут поддерживать полноценные отношения с ним».

По словам источника, близкого к Джорджине Чапман, она до сих пор испытывает глубочаюшую печаль из-за того, с чем пришлось столкнуться жертвам Вайнштейна. «Боль никогда не уйдет», — заключил он.

Несмотря на то, что 43-летняя модельер окружена людьми, которые оказывают ей всяческую поддержку, ей, по словам знакомых, по-прежнему трудно «собрать себя по кускам и продолжить жить».

«Она знала, что это произойдет и что ей надо быть к этому готовой ради детей, — рассказал собеседник издания. – Она несколько раз общалась с Харви, но дети его видят редко. Это очень печальное время для всех».

Тяжелые времена наступили для Джорджины Чапман вскоре после того, как 5 октября 2017 года The New York Times впервые рассказали о том, что Харви Вайнштейн принуждал к сексу и домогался актрис. В том же месяце модельер, совладелица марки Marchesa, подала на развод и улетела в Лондон вместе с детьми. Официально ее брак с Харви Вайнштейном расторгли в январе 2018 года – по брачному договору, по данным Page Six, Чапман получила от $15 млн до $20 млн.

Джорджина Чапман ни разу не комментировала публично уголовное дело, открытое против Вайнштейна по обвинению в изнасилованиях и других преступлениях сексуального характера. Лишь однажды, в мае 2018 года, в интервью Vogueо она призналась, что почувствовала себя униженной из-за скандала.

Больше всего она переживала за детей. «Как сложатся их жизни? Что им будут говорить люди? Штука в том, что они любят своего отца. Своего папу. Для меня это просто невыносимо», — признавалась Джорджина Чапман Vogue.

Скандал с Вайнштейном оказался практически губительным для модного дома Marchesa, который Чапман основала вместе со своей подругой Керен Крейг в 2004 году. Дело в том, что марка была известна, в основном, вечерними и свадебными нарядами – в платьях Marchesa регулярно появлялись на ковровых дорожках звезды первой величины.

Однако после того, как стало известно о домогательствах Вайнштейна, в прессе появилась информация, что он заставлял актрис и спродюсированных им картин надевать наряды жены на вечеринки и церемонии вручения премий. Платья были ни при чем — бренд создавал нежные женственные образы, которые не вызывали гнева у модных критиков. Однако то, что Харви Вайнштейн насильно проталкивал на красные дорожки платья жены, сказалось на репутации Marchesa не лучшим образом.

Джорджина Чапман и Керен Крейг были вынуждены отказаться от участия в Неделях моды в Нью-Йорке.

А платья Marchesa — больше не видны на красных дорожках. Лишь однажды, в 2018 году, актриса Скарлетт Йоханссон поддержала Джорджину Чапман, появившись на балу Института костюма Met Gala 7 мая. Однако после этого другие актрисы не стали следовать ее примеру.

В июне 2019 года стало известно, что совладелица марки Керен Крейг, с которой Чапман дружила со школьной скамьи, покидает бренд — официально было объявлено, что она хочет заниматься своими проектами. Сейчас бренд Marchesa, как сообщает Daily Beast, выживает благодаря продаже свадебных платьев.

В личной жизни Джорджины Чапман, как сообщают таблоиды, установилось некоторое благополучие – в сентябре 2019 года Daily Mail сообщили, что она начала встречаться с актером Эдриэном Броуди. Недавно издание Page Six подтвердило, что они все еще вместе. Таблоид сослался на источник – официально модельер и актер ни разу вместе не появлялись. А во время слушаний в Нью-Йорке по делу Вайнштейна, проходивших в январе и феврале, Чапман видели на Манхеттене.