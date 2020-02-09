Блудные сыны: Гарри и Меган вернутся в Англию

Принц Гарри и Меган Маркл вернутся на родину: ожидается, что в марте они прилетят в Великобританию из Канады, сообщает Sunday Times. Правда, скорее всего, ненадолго: внук Елизаветы II и его жена должны будут в последний раз выполнить свои королевские обязанности, после чего вступит в силу соглашение по Megxit, и Гарри и Меган перестанут называться «Их королевскими высочествами» и официально представлять монархию.

Присутствия Гарри и Меган будут ждать на церковной службе по случаю Дня Британского Содружества 9 марта в Вестминстерском аббатстве — ежегодно во второй понедельник марта в этот праздник сюда приходят королева и ее ближайшие родственники.

Этот раз не станет исключением — на службе Гарри и Меган встретятся со старшими Виндзорами, то есть герцогами Кембриджскими, принцем Уильямом и Кейт Миддлтон, принцем Уэльским, Чарльзом и его супругой Камиллой Паркер-Боулз.

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О том, что герцоги Сассекские будут освобождены от своих королевских обязанностей в марте, известно давно: 18 января после переговоров в Сандрингемском дворце было опубликовано официальное заявление дворца, в котором уточнялись условия Megxit и сообщалось, что отделение произойдет весной. Однако на практике Гарри и Меган начали жить независимой жизнью раньше срока — сразу после переговоров с Елизаветой II ее внук улетел в Канаду, где уже были его жена, ребенок и собаки.

В основном, принц Гарри и Меган Маркл стараются жить мирной, как выразился как-то глава семейства, жизнью. Как рассказал на днях источник издания Page Six, они редко покидают особняк на острове Ванкувер. «Они наслаждаются тихой жизнью, — сообщил он. — Ходят на долгие прогулки, занимаются йогой, Меган готовит. [Гарри и Меган] — настоящие домоседы, которым нравится расслабляться вместе с Арчи и собаками».

Правда, для того чтобы обеспечить себе тихую жизнь, родственникам королевы английской пришлось усилить охрану особняка. Сразу после того, как принц Гарри прилетел в Канаду, адвокаты пары опубликовали заявление, в котором пригрозили судом изданиям, которые публикуют без их разрешения снимки папарацци, сделанные в окрестностях особняка. Гарри и Меган были возмущены тем, что британские издания распространили фотографии, на которых Меган выгуливала собак в парке — с Арчи в сумке-кенгуру и двумя телохранителями за спиной. В заявлении говорилось, что фотографы прятались в кустах и использовали длинные объективы.

Сейчас «тихую жизнь» Гарри и Меган обеспечивают телохранители — детективы Скотланд-Ярда (правда, они уже возмущаются тем, что их используют как мальчиков на посылках), сообщило издание TMZ.

Американский таблоид, не имея возможности сфотографировать обитателей особняка, познакомил читателей с методами их охраны. На снимках видны сетка забора, огораживающего территорию, брезент, который растянут на воротах и деревьях в парке, камеры наружного наблюдения вдоль береговой линии.

Тем не менее, за ворота, затянутые брезентом, Гарри и Меган все же выбираются — в четверг, 6 февраля, внук Елизаветы II выступил в Майами в американской Флориде на саммите JP Morgan. Он рассказал присутствовавшим на мероприятии 425 банкирам о том, что в течение нескольких лет посещал психотерапевта, пытаясь справиться с травмой, оставшейся после гибели его матери принцессы Дианы. Меган Маркл, в свою очередь, поделилась с гостями саммита информацией о том, как любит мужа.

Достоверно не известно, получили ли Гарри и Меган плату за роль спикеров, однако эксперты считают, что их выступления должны были быть оплачены, и весьма высоко. Так, Рон Тороссян, глава нью-йоркской фирмы 5W Public Relations, сообщил Daily Mail, что пара могла заработать от $500 тыс. до $1 млн. «Можно представить, что они прилетели частным рейсом из Канады, им сняли номер в отеле, пригласили визажиста и парикмахера — уже это могло обойтись в сумму от $100 тыс. до $250 тыс., — предположил эксперт. — Гарри и Меган будут самыми высокооплачиваемыми спикерами на корпоративном рынке. Я не был бы шокирован, если бы они получали за выход по $1 млн. Через год их потенциал в зарабатывании денег будет безграничным».