«Слишком много тела»: Канье Уэст продавил Ким Кардашьян

6 ноября Ким Кардашьян-Уэст появилась на публике в закрытом платье с воротником, когда выходила из гостиницы в Нью-Йорке вместе со своим супругом Канье Уэстом.

Родители четверых детей отправились на конференцию The New York Times, где предприниматели делились своим опытом с модераторами и собравшимися гостями. Ким приехала в деловой центр США, чтобы говорить о развитии и проблемах своего бизнеса вместе со своей матерью и по совместительству менеджером Крис Дженнер. Рэпер, который недавно выпустил разочаровавший его многолетних поклонников альбом «Jesus Is King», был в спортивном костюме и длинном пуховике.

Реклама

На одежду Ким Кардашьян публика обращает внимание постоянно, но в этот раз глухое платье звезды вызвало даже больше интереса, чем ее обычные «голые». Дело в том, что недавно благодаря эпизоду реалити-шоу «Жизнь семейства Кардашьян» зрители узнали: Канье Уэст не одобряет откровенные наряды жены. Теперь, если верить источникам, исполнитель и дизайнер, собравший собственный передвижной церковный хор из-за усилившейся религиозности, пытается следить за гардеробом Ким. Об это рассказал один из знакомых пары таблоиду Radar.

«Раньше он был полностью за то, чтобы демонстрировать сексуальность Ким, но он ни с того ни с сего превратился в консерватора, и теперь его явно коробит, когда она выходит из дома, демонстрируя слишком много тела», — сказал инсайдер.

39-летняя предпринимательница, которая сейчас учится, чтобы получить лицензию адвоката, прославилась исключительно за счет своих выдающихся частей тела и только после этого — за счет скандальной семьи и чутья на тренды. Однако теперь Канье, по словам инсайдеров, «пытается управлять ей, как будто она девочка-подросток, заявляя, что она не может выйти на улицу в том или ином виде».

Осенью общественность и поклонники пары узнали, что Уэст был категорически против выбора наряда Ким для Бала Института костюма MET, который состоялся в Нью-Йорке в первый понедельник мая. Судя по отрывку видео, появившемуся в сети, Кардашьян была рассержена на мужа. Вероятнее всего, основной причиной для ее возмущения стало то, что выразить неодобрение Канье с биполярным расстройством личности посчитал нужным за день до мероприятия.

В эпизоде «Жизни семейства Кардашьян» Канье Уэст пришел на примерку платья, созданного специально для Ким культовым французским дизайнером 90-х Тьерри Мюглером для темы «Кэмп: записки о моде». Вдохновением для модельера послужила фотография Софи Лорен в образе ныряльщицы в фильме «Мальчик на дельфине», где легендарная кинозвезда выходила из воды в мокрой футболке телесного цвета. По словам Кардяшьян-Уэст, при обсуждении она и Тьерри называли сшитый им из латекса костюм «мокрым платьем».

Однако Канье эта параллель с искусством не впечатлила:

«Корсет, нижнее белье и все такое: я просто думаю, что я перестал быть рэпером, смотрящим на девушек и на свою жену с позиции «моя девочка должна быть такой же, как все они, и показывать свое тело»… Раньше я не осознавал, что это влияло на мою душу как на человека женатого и любимого».

Аргументация Уэста не убедила практически никого из тех, кто обсуждал эту реплику в соцсетях — пользователи решили, что если он и стал ярым сторонником религии, это не должно отражаться на том, как выглядит его жена.

Тогда Ким придерживалась той же точки зрения, а также напомнила отцу своих детей, что именно он был тем человеком, который когда-то полностью обновил ее гардероб, чтобы она стала современным эталоном гипертрофированной сексуальности. «Ты вырастил меня, чтобы я была сексуальной и уверенной в себе личностью! То, что ты проходишь через что-то, не означает, что и я должна».

Недавно Кардашьян-Уэст начала снова носить крупные драгоценности, от которых на время отказалась после серьезной душевной травмы, полученной из-за ограбления в отеле в Париже в 2016 году. Те, кто занимался расследованием преступления, заявляли, что именно демонстрация дорогостоящих украшений с бриллиантами в соцсетях стала поводом для нападения на знаменитость в плохо охраняемой гостинице. Помимо прочего, неизвестные украли у Ким кольцо с массивным бриллиантом — подарок Канье на помолвку.

Видимо, теперь звезда соцсетей и реалити-шоу приняла решение лишний раз не провоцировать супруга на ссоры и, может быть, даже действительно перейдет на сдержанный минимализм. Исключением могут стать украшения, равные по стоимости неплохому автомобилю.