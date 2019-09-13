Боятся Brexit: Великобритания запасает шампанское

Британцы не готовы расставаться с традиционным шампанским после Brexit — французские производители игристых вин рассказали СМИ, что в данный момент они перевозят в Великобританию огромное количество бутылок, чтобы избежать продовольственного кризиса после выхода страны из состава ЕС 31 октября. Ежегодно Франция поставляет больше всего шампанского именно в Великобританию — в 2018-м в страну было экспортировано 26,8 млн бутылок игристого алкоголя.

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Организация производителей и торговцев шампанскими винами, которая давала комментарий порталу Sky News, не предоставила точные данные о том, насколько именно увеличился товарооборот в связи с Brexit.

Официальный представитель ассоциации только отметил, что компании сделали «чрезмерные запасы в Великобритании», чтобы компенсировать ущерб в случае закрытия границы. Винный критик Антуан Гербель заявил, что на складах уже хранится столько алкоголя, что британцы не заметят нехватки чего-либо на протяжении года: «На Рождество не будет шампанского кризиса».

Президент одной из французских компаний, которые специализируются на изготовлении именно этого вида напитков, подчеркнул, что «англичане любили шампанское на протяжении 300 лет, и, с Brexit или без, оно продолжит им нравиться». Он также заметил, что это очень традиционный продукт и традиционный напиток, любимый их соседней нацией, которая придала ему «романтизма и праздничности».

В заключение беседы с журналистами директор пошутил, что если Brexit действительно состоится в соответствии с планом британского премьер-министра, они с радостью «выпьют бокал шампанского с Борисом Джонсоном, чтобы вместе отпраздновать будущее».

Однако владельцы маленького бизнеса едва ли относятся к скорым переменам со схожей убежденностью в том, что их поддержат теплые чувства британцев. У них и сейчас есть достаточное количество конкурентов из стран ЕС, делающих вино намного дешевле, вроде Италии или Испании. Их напитки больше чем 10 лет препятствуют экспорту товаров из Франции, и, несмотря на то, что продукция южноевропейских стран окажется том же положении, что и у конкурентов, таможенный контроль может сказаться на дальнейшем ценообразовании. К тому же, когда запасы иссякнут, обеспеченные британцы смогут ездить за своим напитком за границу, а остальные будут вынуждены искать альтернативу у местных производителей.

Еще в июне прошлого года владелец крупной британской сети пабов Тим Мартин выступил за выход Великобритании из ЕС и заявил о своем намерении постепенно заменить экспортные напитки на продукцию локального производства в 2019 году, чтобы постоянным посетителям проще далась независимость страны. По его словам, нововведение затронет французское шампанское и немецкое пиво.

В среду, 11 сентября, правительство обнародовало памятку, содержащую «разумные предположения о худшем возможном исходе» для Великобритании, выходящей из ЕС без сделки через 47 дней. Пять страниц, опубликованных на официальном портале правительства, не исключают рост общественных беспорядков, а также предсказывают «значительное» повышение цен на электроэнергию и влияние Brexit на поставки лекарств и продуктов питания.

Граждане боятся грядущих перемен. В начале августа одна из британских финансовых компаний опубликовала исследование, по результатам которого британцы суммарно потратили £4 млрд на подготовку к Brexit.

Согласно последним данным, один из пяти людей уже запасается едой, напитками и лекарственными препаратами и тратит на £380 больше нормы. Около 800 тысяч человек уже потратили более £1 тысячи только на резервные долгоиграющие товары, и, скорее всего, паника будет продолжать расти. Из числа опрошенных жителей Великобритании 74% признались, что они уже купили долгоиграющую еду, 50% — лекарства, а 46% запаслись алкогольными напитками.

4 сентября Британский совет моды опубликовал документ, где привел свои прогнозы и комментарии экспертов, которые сводились к тому, что всей модной индустрии страны грозит кризис в связи с тем, что большинство подрядчиков независимых британских модельеров и даже крупных брендов находятся в Европе. Это означает, что процедура транспортировки материалов и готовых предметов одежды, созданных по эскизам, сильно усложнится и подорожает из-за изменения таможенных отношений. Помимо всего прочего, изменения означают снижение оперативности поставок, что в условиях новой реальности и системы «See now Buy now» символизирует трагедию для всех, кто связан с торговлей.