Только для богатых: зачем рестораны ищут сведения о клиентах

В большинстве ресторанов премиум-класса царит такая атмосфера, что легко почувствовать себя, что называется, не в своей тарелке. Высокомерными кажутся даже взгляды официантов, которые словно пытаются прикинуть, достаточно ли ты богат для этого места. Однако может получиться так, что они выяснили это еще до вашего прихода.

Как сообщило издание New York Post, сотрудники элитного ресторана Fleming by Le Bilboquet, расположенного в Манхэттене, в квартале Верхний Ист-Сайд, гуглят тех, кто пытается забронировать столик. Они делают это чтобы убедиться в том, что будущий гость достаточно богат и знаменит, чтобы поесть в этом заведении. Fleming by Le Bilboquet принадлежит миллиардеру Рональду Перельману и ресторатору Филиппу Дельжранджу: в нем всего 20 столов и 50 посадочных мест, и попасть туда сложнее, чем кажется.

Корреспонденты издания поговорили с сотрудниками ресторана и получили документ под названием «Протокол бронирования Fleming Hostess», подтверждающий, что в ресторане действует строгая политика относительно резервирования столиков, позволяющая сотрудникам отслеживать запросы на бронь и «проверять каждого неизвестного гостя в Google».

В документе также говорится, что все запросы на бронирование столиков должны быть обсуждены с менеджером ресторана, сообщает New York Post.

Официант Fleming by Le Bilboquet подтвердил эту информацию изданию: «Да, мы гуглим людей. Мы хотим, чтобы ресторан был только для особых посетителей».

Он добавил: «Сюда приходят более богатые, чем известные люди, но мы также встречаели Роберта Де Ниро, Пола Маккартни, Иванку Трамп. Мы хотим поддерживать определенную среду для наших клиентов, богатых людей, даже если это означает, что мы затормаживаемся [отсеиваем часть гостей]».

Другой сотрудник ресторана рассказал The New York Post, что любой, кто не проходит Google-проверку, не получает ответа на свой запрос о бронировании столика — чтобы его приняли, он должен быть «богатым». Однако представитель бренда Fleming от Le Bilboquet Джош Власто утверждает, что хоть сотрудники ресторана и гуглят своих будущих гостей, тем самым они не лишают мест небогатых и безызвестных людей.

«То, что говорят сотрудники, — абсолютно не соответствует действительности, и тот, кто такое сказал — выдумал это», — сказал Власто.

Однако это не такая уникальная история, как могло показаться на первый взгляд. В высококлассном французском ресторане Daniel, который также находится в Манхэттене, не скрывают того, что предпочитают заранее знать, кто придет к ним на ужин. Об этом рассказывал сам шеф-повар Даниэль Болуд ABCNews.com.

«Просто чтобы посмотреть, заняты ли они в похожем бизнесе. Может быть, они шеф-повары или работают в этой отрасли», — объяснил шеф.

Джей Побладор, генеральный менеджер еще одного французского ресторана Brooklyn's The Elm, также рассказал, что поиск посетителей в Google и LinkedIn — обычная практика.

«Мы совершенно точно хотим знать, кто находится в зале. Это очень старая практика, когда вы распределяете места для гостей, и бывают случаи, когда определенные столы не могут соседствовать друг с другом», — пояснил менеджер необходимость поиска информации о гостях.

«Например, у нас есть много шеф-поваров или представителей индустрии, у которых в прошлом были нестабильные отношения, поэтому мы стараемся держать их как можно дальше [друг от друга]», — заключил Побладор.

В месте Eleven Madison Park тоже не стесняются рассказывать о том, что ищут информацию о гостях в интернете. Это связано с тем, что в ресторане хотят знать как можно больше о каждом посетителе и причине его визита, чтобы удивить клиента. Шеф-повар ресторана Джастин Роллер рассказывал Grub Street о том, что пытается выяснить, не пришли ли к нему отметить годовщину или юбилей, чтобы поздравить гостя. Так, репортер One Post, зарезервировавший в Eleven Madison Park столик в свой день рождения, получил в качестве подарка фальшивую газету, в которой были напечатаны переделанные статьи журналиста и сведения из его биографии.

Кроме того, шеф-повар признался, что часть его выгоды в этом деле тоже есть. Он рассказал, что рассматривает на фото будущих гостей бокалы для вина, чтобы вычислить потенциального сомелье и угодить посетителю.