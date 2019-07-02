Оторопь берет: Ким Кардашьян вывела японцев из себя

Ким Кардашьян-Уэст пришлось изменить название своего бренда после того, как она подверглась травле в сети после выпуска своей авторской линейки корректирующего белья «Kimono Solutionwear». Фанаты звезды реалити-шоу «Жизнь семейства Кардашьян» возмутились тем, что ее фирма KKW воспользовалась названием традиционного предмета одежды жителей Японии для производства утягивающих трусов, корсетов и велосипедок.

Название, в котором пользователи интернета усмотрели культурную апроприацию,было дано линейке белья из-за созвучия с именем Ким, но каламбур не впечатлил не только потенциальную аудиторию — в пятницу, 28 июня, мэр Киото Даисаку Кадокава прислал письмо изданию The Times.

Кадокава описал кимоно как «плод мастерства, который по-настоящему символизирует чувство прекрасного, одухотворенность и ценности японцев». Чиновник подчеркнул, что в данный момент его ведомство пытается внести кимоно в глобальный список культурного наследия ЮНЕСКО

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Мэр Киото заметил, что эта традиционная и любимая многими одежда «не должна быть монополизирована». В заключение обращения мэр пригласил Кардашьян-Уэст в поездку на родину настоящего кимоно, чтобы та расширила свои представления о японской культуре.

Негативные комментарии со стороны пользователей интернета посыпались на Ким Кардашьян еще 26 июня, когда знаменитость впервые сообщила своим подписчикам в инстаграме о запуске новой продукции. «Наконец я могу поделиться с вами проектом, которым я занималась на протяжении прошедшего года. Я увлекалась этим уже 15 лет. Кимоно — моя версия утягивающего белья и решений для женщин, которые действительно работают», — написала в посте Кардашьян.

Под ним можно найти десятки восторженных комментариев известных людей, блогеров и визажистов, но куда больше места заняли подписи, сделанных японцами: «Кимоно — не нижнее белье. Это формальная одежда в нашей стране».

Это происходит нечасто, но в этот раз Ким решила не ждать пока все успокоятся, и 1 июля сделала заявление. «Я всегда слушаю, учусь и расту — и я ценю эмоции и разные точки зрения, которые мне предоставляют люди. Когда я объявила название моей линии утягивающего белья, я сделала это с лучшими намерениями, — подчеркнула Кардашьян-Уэст. — В основе философии моих брендов и продукции лежит инклюзивность и разнообразие, и после тщательных раздумий я буду запускать свой бренд с новым наименованием».

После публикации первой записи пользователей соцсетей возмутило и то, что Кардашьян-Уэст сделала «Кимоно» своим товарным знаком, однако теперь предпринимательница откажется от прав на это слово.

Скандалы из-за неудачного заимствования элементов других культур — привычное дело для Ким Кардашьян-Уэст. В предыдущий раз ее раскритиковали за аксессуары, которые она подобрала к платью для воскресной службы своего мужа Канье Уэста в апреле. Под опубликованными в социальных сетях фотографиями с подписью «Вайб (настроение — «Газета.Ru») воскресной службы» разгорелась жаркая дискуссия из-за того, что она надела на голову традиционную индийскую подвеску «маанг тикка».

Эрудированные пользователи интернета и журналисты рассказали, что это украшение девушки в Индии должны надевать только раз в жизни — в день своей свадьбы, вместе с шестнадцатью другими подвесками, сережками и цепочками, которые называются «солах шрингаар».

Один из комментаторов написал: «Сестренка, это не «вайб службы», а самая настоящая культурная апроприация».

Схожий эффект произвели и более ранние эксперименты бизнесвуман с персональным стилем. В июне 2018 года мать четверых детей запостила фотографию с африканскими косичками и подписью «Бо Уэст», ссылаясь на американскую актрису и модель Бо Дерек, которая периодически заплетала волосы именно так. Первую волну негодования звезда встретила спокойно и сказала, что ей все равно, но после второго инцидента ей пришлось пояснить свое решение заплести косички «Фулани».

В январе 2019-го звезда пришла на церемонию вручения кинонаград MTV в лаконичном белом платье все с теми же африканскими косичками, а в последовавшем разговоре с журналом Bustle Ким призналась, что это было не ее идеей: «На самом деле я заплела их, потому что Норт сказала, что хочет косички, и попросила меня сделать такую же прическу».