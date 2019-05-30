В Бельгии новая принцесса? Что покажут королевские анализы

Бывший король Бельгии Альберт II сдал образец ДНК для проведения теста на отцовство. Еще в 2013 году 51-летняя бельгийская художница Дельфина Боэль обратилась в бельгийский суд для признания отцовства монарха. Дельфина Боэль утверждает, что Альберт II состоял в отношениях с ее матерью, баронессой Сибиллой де Селис Лонгшам.

Дело о признании отцовства приняло новый оборот осенью прошлого года, когда апелляционный суд Брюсселя на основе проведенного теста ДНК признал, что выходец одной из богатейших семей Бельгии Жак Боэль не является биологическим отцом Дельфины Боэль. После этого суд постановил провести экспертизу для того, чтобы сравнить ДНК отошедшего от дел монарха с образцом ДНК его предполагаемой дочери.

Адвокаты советовали Альберту II не соглашаться на проведение данной процедуры и дождаться апелляции решения в суде высшей инстанции.

Тем не менее, после года проволочек бельгийский суд объявил о штрафе в 5 тыс. евро за каждый день задержки проведения ДНК-теста для того, чтобы ускорить затянувшийся судебный процесс.

Как сообщают официальные представители Альберта II, монарх согласился на проведение ДНК-теста, но намерен обжаловать решение суда. «После того, как Его Величество король Альберт узнал о решении, вынесенном Апелляционным судом Бельгии 16 мая, и принимая во внимание уважение к судебной системе своей страны, он принял решение сдать образец ДНК для теста», — сообщил адвокат монарха, Алэн Беренбум. В случае отказа бывшего короля выполнить решение суда Дельфина Боэль была бы автоматически признана полноправной наследницей Альберта II.

Результаты ДНК-теста не опубликуют вплоть до того момента, как будет вынесено новое судебное решение по делу Дельфины Боэль. Главная фигурантка дела с радостью восприняла решение Альберта II. «Она не сомневалась, что Альберт II продемонстрирует уважение к решению суда, касающегося его», — прокомментировал произошедшее адвокат Дельфины.

В случае, если внебрачной дочери удастся доказать родство с бельгийской королевской семьей, она сможет взять имя Дельфины Ван Бельджи и получить титул принцессы. К тому же, она будет наделена правом претендовать на одну восьмую часть имущества отрекшегося от престола бельгийского короля наряду с тремя официальными наследниками Альбера II, дочерью Астрид и двумя сыновьями, Лораном и Филиппом.

Слухи о внебрачном ребенке короля Бельгии появились еще в 1999 году после выхода неофициальной биографии супруги короля. Тогда эта новость породила медиа-скандал и часто фигурировала в заголовках газет.

Тем не менее, слухи получили свое подтверждение уже после того, как монарх отрекся от престола в 2013 году. В телевизионном интервью в день отречения монарха мать Дельфины Боэль рассказала о романе с Альбертом II, который, по ее словам, продолжался с 1966 по 1984 год. На тот момент Альберт не занимал королевский престол, а имел титул принца Льежского. «Я думала, что не могу иметь детей, потому что у меня была инфекция. Мы не принимали никаких мер предосторожности. Это был прекрасный период. Дельфина была плодом любви. Альберт был очень мил с ней», — рассказала баронесса Сибилла де Селис Лонгшам.

На момент рождения внебрачной дочери Альберт II уже семь лет состоял в браке с Паолой Руффо ди Калабриа. У королевской четы трое детей: Астрид, Лоран и нынешний король Бельгии, Филипп. Альберт и Паола сохранили брак, несмотря на то, что по словам монарха, в конце 60-х годов они пережили кризис отношений. Альберт II вступил на бельгийский престол после смерти своего старшего брата в 1993 году. Он правил страной в течение двадцати лет, а в 2013 году объявил об отречении от бельгийского престола в пользу сына по причине ухудшающегося здоровья.

Представители монарха отметили, что затянувшийся уже на шесть лет судебный процесс повлиял на здоровье и самочувствие 84-летнего короля. «В течение шести лет его преследовали, постоянно возвращаясь к этой истории. И его здоровье далеко от хорошего», — приводит их заявление «Российская газета».