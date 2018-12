Подал холодным: Трамп оставит журналистов без Рождества

Президент США отменил уже давно ставшую традиционной ежегодную рождественскую вечеринку для представителей СМИ в Белом доме. Об этом сообщает телеканал Fox News.

Праздничное мероприятие проводилось президентами США на протяжении десятилетий. В Белом доме пока что официально не подтвердили информацию об отмене вечеринки, а также ничего не сказали по поводу возможных причин такого решения. По версии Fox News, это может быть последствием непростых отношений лидера республиканцев с журналистами.

«Дональд Трамп отменил вечер в Белом доме для представителей прессы, таким образом прервав многолетнюю традицию из-за длительных напряженных отношений с рядом новостных организаций», — пишет телеканал.

Спекуляции относительно того, состоится ли в Белом доме рождественская вечеринка для прессы, продолжаются уже несколько недель. Пока что представители администрации отказываются давать точный ответ на вопрос, будет ли мероприятие проводиться в этот раз.

«В этом году мы приглашаем Мюллера», — сказал Билл Шайн, заместитель руководителя по связям с общественностью в Белом доме, когда месяц назад его спросили о вечеринке для журналистов. Напомним, спецпрокурор Роберт Мюллер расследует связи избирательной кампании Трампа с Россией.

Прошлогодняя рождественская вечеринка вызвала массу противоречий. Подозрительным оказалось то, что несколько чернокожих журналистов и принадлежащих к ЛГБТ-сообществу репортеров были исключены из списка гостей.

За последний год отношения Трампа и СМИ еще больше усложнились. Президент США неоднократно называл крупные средства массовой информации «врагами народа» и распространителями так называемых «фейковых новостей». Журналисты дали ему ответ, в своих материалах критикуя действия его администрации.

Сам президент утверждает, что не ущемляет свободу слова, а лишь выступает против ложных новостей. «Пресса в своем праве писать и говорить все что хочет, но многое из того, что она говорит — фейковые новости, которые продвигают политическую повестку или просто наносят вред людям», — объясняет президент в твиттере.

Согласно списку, составленному The Washington Post, за первые 558 дней своего президентства Дональд Трамп сделал 4229 ложных или вводящих в заблуждение заявлений.

В ноябре этого года конфликт Трампа и журналистов достиг своего пика, когда Белый дом отозвал аккредитацию репортера CNN Джима Акосты. Причиной этому стал спор журналиста с президентом на пресс-конференции, в ходе которого, по словам представителей Белого дома, Акоста применил силу к сотруднице, пытавшейся отнять у него микрофон.

Непростые отношения с прессой у Дональда Трампа складывались еще с первых дней его президентства, поэтому прошлогодняя вечеринка для представителей СМИ в Белом доме прошла довольно неловко. Мероприятие началось в 2 часа дня, в отличие от привычного вечернего времени, и в целом прошло не по канонам.

Впервые за все время существования подобных мероприятий приглашение получили Breitbart News — правый веб-сайт бывшего стратега Белого дома Стивена К. Бэннона. В зале было много репортеров Fox News и The New York Times, а журналисты CNN бойкотировали мероприятие «в свете продолжающихся нападок президента на свободу прессы». В мероприятии приняли участие журналисты почти всех крупных изданий и телеканалов, однако некоторые все-таки не избежали соблазна заявить протест: Дэвид Накамура, репортер The Washington Post, надел значок с надписью «Первая поправка».

В целом прием журналистов в Белом прошел без происшествий: Дональд Трамп произнес двухминутную речь, в ходе которой даже похвалил ведущую Fox Business за рейтинги. Однако президент отказался отвечать на вопросы о своем бывшем советнике по национальной безопасности Майкле Флинне.

Гости пообщались с сотрудниками администрации, президентом и членами его семьи, а также сфотографировались с Дональдом Трампом. Журналисты, которые несколько лет подряд посещали ужин для прессы в Белом доме, признаются, что вне зависимости от того, кто в данный момент является главой государства, все нервничают, когда приходит время фотографий. Однако и в этот раз все прошло хорошо.